Split je prepun kamikaza: snimka pješakinje koja bezbrižno šeta po cesti kraj Pothodnika na Pazaru razbjesnila građane; 'Gdje je sad policija? I da je netko udari autom, on bi dobio kaznu!'

Pothodnik na Pazaru, neka gluva ura je vjerojatno u pitanju, slabo je nešto automobila po cesti..kišica i južina u kombinaciji...a gospođa sa ove snimke objavljene u grupi 'Prometne zgode i nezgode' odlučila je baš po svom!

Što bi ona hodala do Pothodnika po nogostupu kad može i po kolniku?

Vjerojatno je južina i nju dobro 'izbucala'. Jasno nam je da je ograda na prvom dijelu uz cestu, i da se teško prebaciti sa druge strane, ali o tome je mogla i ranije razmišljati, zare ne?

Uostalom, ograda ne ide cijelim dijelom sve do kolodvora. nakon ograde , na ulazu u Pothodnik poslagani su veliki pitari i 'bubamare' tako da nije jasno što se žena, kad je prešla ograđeni dio ulice nije onda prebacila na nogostup.

Na samom početku snimke vidljivo je kako nema niti jednog automobila, ok, to joj se još može i oprostiti, no u jednom trenutno naletilo je njih par, a unatoč tome, drži se uporno kolnika i ne odustaje..I još su se oni od nje pomicali.

Neke je stvari stvarno teško objasniti, kako stoji i ispod snimke objavljene na društvenim mrežama.

-Ako se ona identificira kao automobil, tko smo mi da tvrdimo suprotno... - komentirali su.

- Gdje je sad policija? I da je netko udari autom on bi dobio kaznu, a ne ona... eeee to ti je zakon - uzrujali su se Splićani.

-Ko nije proša tu tako, bome nije iz Dalmacije - neki su okrenuli na šalu.

-Bar ne ide u kontra smjeru, pohvalno! - napisali su.

Na momenat ova snimka može biti smiješna i zabavna, no da se dogodila tragedija, ne bi više bilo šaljivo.