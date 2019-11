'Ne vidim ništa dobra u tome!': hollywoodska glumica zabranom 13-godišnjoj kćeri izazvala polemiku među roditeljima diljem svijeta, o kontroverzi progovorili i poznati Hrvati

Hollywoodska glumica Jennifer Garner nedavno je iznenadila javnost izjavivši da svojoj najstarijoj kćeri Violet (13), koju je dobila s bivšim suprugom Benom Affleckom, brani korištenje Instagrama jer smatra da to nije dobro za tinejdžere koji tek ulaze u svijet; Garner je majka još dvoje mlađe djece, sina i kćeri, kojima također ne dopušta da otvore profil na ovoj popularnoj društvenoj mreži.

– Zabrinuta sam za mlade koji su danas izloženi ogromnom pritisku zbog društvenih mreža. Zbog toga želim svoju kćer držati podalje od njihova utjecaja. Kad se pojavi neka studija koja kaže kako su tinejdžerice koje koriste Instagram sretnije od onih koje ga nemaju, onda možemo razgovarati. Ne vidim puno pozitivnih stvari u svemu tome. Moja kći ide u žensku školu i sad stalno traži da joj dopustim otvaranje Instagram profila. Nije lako biti dijete danas, zato čuvam privatnost svoje djece koliko god mogu i nikad nisam objavljivala njihove slike na Instagramu. Prije sam odbijala izgovoriti i njihova imena tijekom intervjua, ali sad ih svi znaju – rekla je glumica gostujući u emisiji kod Katie Couric.

Instagram je trenutno najpopularnija svjetska aplikacija na kojoj korisnici objavljuju fotografije i videozapise, nekima služi i kao odličan izvor prihoda, dok ga drugi vide tek kao dobru zabavu.

Najpopularnija aplikacija

Prema podacima marketinške agencije Arbona iz siječnja ove godine – kad je u pitanju korištenje Instagrama u Hrvatskoj, statistika je blago naklonjena na žensku stranu. Naime, od 1,1 milijun aktivnih korisnika, 590.000 su žene (54 posto), dok je muških korisnika 510.000 (46 posto). Najviše ih je iz Grada Zagreba, slijede Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska te Osječko-baranjska županija.

Najzastupljenija je dobna skupina od 18 do 24 godine, dok je u Americi mladima od 13 (toliko godina morate imati da otvorite profil) pa do 24 godine Instagram treća najvažnija društvena mreža, nakon Facebooka i Snapchata. Na njemu znaju provesti i 32 minute dnevno, tijekom kojih se na ekranu može pojaviti mnoštvo toga što može naštetiti njihovu samopouzdanju. Uz to što otkrivaju osobne informacije o sebi, svojoj obitelji i prijateljima, izlažu se opasnosti od vršnjačkog maltretiranja i različitih predatora koji vrebaju.

Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika smatra kako su nove tehnologije potpuno promijenile okruženje u kojem današnja djeca odrastaju, snažno utječući i na način provođenja slobodnog vremena, dječju igru i društvene veze koje djeca ostvaruju. U tom smislu mora se promijeniti i način na koji roditelji ostvaruju svoju ulogu u brizi za djetetov razvoj i zaštitu njegove dobrobiti.

Pristup internetu djeci do određene dobi mora biti ograničen i isključivo pod nadzorom odraslih. Iznimno je važno da roditelji nadziru i online aktivnosti svoje djece u skladu s dobi djeteta, da ih upute kako će sigurno koristiti internet i upozore ih na rizike i moguće neželjene i opasne situacije te da razvijaju povjerljiv odnos s djecom, kako bi im se ona povjerila, ako bi se našla u opasnosti. Koliko god bila vještija od odraslih u korištenju novih komunikacijskih tehnologija, mala djeca vrlo često nisu u stanju procijeniti rizike i posljedice svoga ponašanja, zato odrasli moraju u velikoj mjeri biti uključeni u takve dječje aktivnosti.

Odgovornost društva

– Ali nikako se ne može sva odgovornost prebaciti na roditelje jer je očito da mnogi od njih premalo znaju o online rizicima i o tome kako nadzirati njihove aktivnosti na internetu i kako ih zaštititi. Općenito bi društvo trebalo pružiti bolju podršku roditeljima da iziđu na kraj s ovim novim izazovima u odgoju i skrbi o djeci. Tu su i informacije o primjerenom korištenju različitih društvenih mreža. Ograničenje dobi za korištenje Instagrama u Hrvatskoj je, koliko mi je poznato, 16 godina i ta informacija bi već trebala biti upozorenje roditelju o postojanju ozbiljnih rizika.

Dakle, roditelj koji će svome djetetu mlađem od 16 godina otvoriti račun na toj društvenoj mreži treba biti svjestan da preuzima na sebe odgovornost za zaštitu djeteta, a to znači i da treba nadzirati njegove aktivnosti, predvidjeti rizike od povrede djetetove privatnosti, do izlaganja neprimjerenim sadržajima, kontakta s nedobronamjernim osobama i slično – kaže Gabelica Šupljika i nastavlja.

– Nažalost, pritužbe i obavijesti koje dobivamo u Uredu pravobranitelja za djecu ukazuju na izostanak svijesti nekih roditelja o važnosti zaštite privatnosti djeteta, primjerice na društvenim mrežama, jer mnogi roditelji i sami pretjerano izlažu vlastitu djecu. Zato u raznim prigodama pozivamo roditelje na oprez prilikom objavljivanja fotografija djece na raznim društvenim mrežama, a također ih podsjećamo da su upravo oni pozvani poučiti svoju djecu o tome kako će sama štititi svoju privatnost, kao i privatnost drugih. To znači da djetetu trebaju pomoći da razumije što je to privatnost, odnosno što je intima te zašto neke informacije, slike ili ponašanja dijelimo samo s bliskim osobama.

U Hrvatskoj su roditelji zasad u tome u velikoj mjeri prepušteni sami sebi, nema sustavnog i stručno utemeljenog informiranja, niti stručnih smjernica o odgoju djece u digitalnom okruženju, pa su mnogi roditelji zbunjeni u kojoj dobi dopustiti djetetu pristup digitalnim uređajima, koje su aktivnosti na internetu primjerene za djecu određene dobi i slično. Na ta bi pitanja trebali odgovoriti stručnjaci, ponajprije dječji psiholozi i liječnici, a pritom bi trebali uzeti u obzir sve aspekte razvoja djeteta i sve rizike koje internet predstavlja – od zdravstvenih, koji uključuju i rizik od razvoja loših navika pa i ovisnosti, do rizika od neprimjerenih sadržaja i neželjenih kontakata s nepoznatim osobama. Ali kad govorimo o pravima djece ne smijemo zaboraviti ni to da je država dužna osigurati svoj djeci sustavnu poduku o sigurnom korištenju interneta, što se treba ostvariti kroz sustav obveznog odgoja i obrazovanja od samog početka – zaključila je zamjenica pravobraniteljice.

Poznati roditelji

A kako u tom pogledu razmišljaju naši poznati roditelji? Televizijska voditeljica Daniela Trbović slaže se Jennifer Garner.

– Moram priznati da ni sama nisam pretjerano oduševljena Instagramom i po tom pitanju potpuno shvaćam Jennifer. Za mlade je to veliki gutač pažnje i vremena, znaju bit zaslijepljeni njime, a tu je onda i dodatna briga roditelja jer strahuju što im sve djeca objavljuju. Sin mi ima Instagram, ali uopće nije toliko aktivan na njemu. Više koristi druge aplikacije, poput WhatsAppa i Snapchata, gdje je u zatvorenim grupama s prijateljima – kaže Daniela.

Glumica Bojana Gregorić Vejzović ne bi svojoj djeci branila da otvore Instagram, no samo pod uvjetom da može kontrolirati ono što tamo rade.

– Sin ima 13 godina, ali još nije izrazio želju da otvori profil. Ako to bude htio, dozvolit ću mu, ali da ne budem ta koja će biti blokirana na njegovu profilu. Smatram kako je u ovom slučaju nužna roditeljska kontrola jer ako djeci idemo nešto zabraniti sumnjam da će to dati rezultat. Kćeri je devet godina, a ni sinu ni njoj Instagram zasad nije neki veliki “hype”. Ja ga koristim isključivo radi poslovnih razloga kako bih svoju publiku mogla obavještavati o novim projektima, a nekad ih volim iznenaditi i nekim privatnim detaljem. Vremena se mijenjaju, treba biti u trendu s novim tehnologijama, ali isto tako i koristiti ih na umjeren način, i da se pronađe zlatna sredina – zaključila je Bojana.

Ida Prester, voditeljica i pjevačica

Kad sinovi malo porastu, neće me više ništa pitati. Dok su mali, puštam ih minimalno pred svaku vrstu ekrana. I puno s njima pričam. Snalaženje i ponašanje u online svijetu je kao ponašanje u prometu. Postoje pravila i opasnosti. Kad-tad će sami krenuti na ulicu, kao i sami Instagram. A ja uzimam vrijeme da ih na to spremim najbolje što znam. Tko zna koje će aplikacije i mreže tada biti aktualne, bitno da imaju bazu – pristojnost, oprez i odgovornost.

Duško Ćurlić, TV voditelj

Jednostavno pokušavam ići u korak s vremenom. Kao roditelji, pokušavamo pronaći najbolji kompromis. Neka imaju Instagram! Ali neka imaju i barem jednog od nas za pratitelje. Znam da je to simbolično i nije nikakvo jamstvo, ali smo barem mi kao roditelji puno mirniji. I znate, ako nisu u svom domu dobile odgoj i neki sustav vrijednosti, onda je Instagram zadnje mjesto gdje bismo dokazivali svoj autoritet.

Tarik Filipović, glumac i TV voditelj

Stariji sin ima 16 godina i koristi Instagram, iako na njemu ne provodi previše vremena. Mlađi ga također ima, ali je zapravo napravio profil za našeg psa, pa objavljuje sve što ima veze s njime. Takva su vremena, moramo se prilagoditi djeci. Naravno, Lejla i ja redovito ih pratimo na Instagramu i pazimo na to što objavljuju. Ako bi se dogodilo da primijetimo nešto što nam nije po volji, reagirali bismo i popričali s njima.

Mirjana Nazor, psihologinja i sveučilišna profesorica u mirovini

Mislim da se sve više krši granica od 13 godina te da je sve veći broj mlađe djece koja otvaraju Instagram. To, naravno, nije dobro ni mudro jer dijete od deset godina može pisati i objavljivati svašta, nekoga nesvjesno povrijediti... Roditelji bi u tom slučaju trebali imati kontrolu i znati što se zbiva na profilu njihova djeteta. Ukazati im da bi nešto moglo krenuti po zlu. Naime, zabrane nikad nisu dale niti donijele neku veliku korist. S djetetom treba komunicirati, kako bi shvatilo da može imati povjerenje u roditelje. Bilo bi dobro i da roditelji međusobno komuniciraju. Tehnologija i internet ne bi trebali biti naši gospodari nego, naprotiv – sluge, kojima se služimo, a da ne nastradamo i ne budemo potlačena strana.