Pokojnik na svom sprovodu priredio šok okupljenima, a onda su svi prasnuli u smijeh: snimka 'šaljivog pogreba' obišla je društvene mreže; 'Halo, š***i, pustite me van!'

Za većinu sprovodi nisu događaji u kojima ima imalo prostora za smijeh, često jer tako jednostavno ne može biti. Oprostiti se od svojih najdražih ono je što vas može obilježiti za život, ostaviti u tugi koju samo vrijeme može izliječiti...

Gledati na sprovod kao na oproštaj s osobom koju ste voljeli i shvatiti ga kao vrijeme sreće i sjećanja na nju teško je za one koji ostaju. No ponekad je baš to želja onih koji su otišli.

Događaj koji je preplavio društvene mreže potvrda je tomu. Snimka sa sprovoda u Irskoj obišla je Internet i oduševila, pa i nasmijala gledatelje. Pokojnik je, moramo i mi priznati, stvarno napravio 'show', ali vjerojatno nije pretpostavljao da će nasmijati baš toliku količinu ljudi.

Skeč je, naime, bio namijenjen njegovim bližnjima. U želji da tugu onih koje je najviše volio pretvori u smijeh, Irac po imenu Shay Bradley, snimio je audio poruku za njih. Čim su počele svirati gajde, tugaljivu glazbu prekinuo je šaljivi glas koji je dolazio iz lijesa.

"Halo?", pa onda kuc-kuc. "Halo, čujete li me? Pustite me vani, mračno je ovdje! Ma dajte vi šu**i, pustite me, haloooo!", ponavlja nasnimljeni glas.

Nije trebalo mnogo da se okupljeni počnu smijati. Poznavajući Shaya kakav je bio, pretpostavili su odmah o čemu se radi, ali to nije umanjilo oduševljenje, dapače...

"Posljednja želja moga oca bila je nasmijati. Uvijek je bio šaljivac, obožavao je podvale!", objasnila je Andrea Bradley, kći preminuloga, za portal Bored Panda.

Anna, supruga preminulog Shaya, otkrila je kako je snimka zabilježena godinu dana prije sprovoda. Cijela uža obitelj je znala za želju i odlučila ju ispoštovati, no ostatak je ostao u priličnom šoku. Smijeh kroz suze obilježio je pogreb ovog "vječno nasmijanog čovjeka" kako ga je opisala njegova obitelj.