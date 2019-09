'To nije normalno! Strašno nešto...': snimka sa Šolte kruži društvenim mrežama; Pogledajte što je uznemirilo gospođe na okupljanju povodom važne obljetnice na otoku

Povodom 75. obljetnice oslobođenja otoka Šolte od fašističke okupacije, 22. rujna je u Grohotama svečano obilježena obljetnica toga događaja.

Antifašistička inicijativa otoka Šolte i Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista Split pod pokroviteljstvom Općine Šolta organizirali su polaganje vijenaca za žrtve, a postavljena je i izložba "Od pobjede 1941. do pobjede 1995.".

No snimka s događaja koja posljednjih dana kruži društvenim mrežama nije, rekli bi neki, u skladu s temom. Neki će situaciju proglasiti šaljivom, dok ima i onih koji su se dobrano zgrozili viđenim na polaganju vijenaca.

U trenutku kad je uz glazbu i svečanu atmosferu položen posljednji vijenac, do spomenika žrtvama došetao je psić koji je odlučio baš tu i tada obilježiti teren. Psić se pomokrio po vijencima, na opće zgražanje okupljenih gospođa koje svoje nezadovoljstvo viđenim nisu skrivale.

"Strašno nešto", komentirala je prva, dok su se ostale nadovezale sa "To... To nije normalno!". Zaključile su i da bi "to zabranile" te da je kriv u cijeloj situaciji jedino - vlasnik.

Psić je još malo njuškao oko spomenika, potom nastavio svojim putem, kao što je to učinila i nezadovoljna povorka.