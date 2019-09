'Uzimao sam teške droge, žene nisam poštivao, zlostavljao sam...': miljenik tinejdžera prvi put brutalno iskreno opisao trenutak kad je dotakao dno, otkrio i detalje o vezi svojih roditelja

Javnost voli priče o poznatim osobama započinjati rečenicom "Imao/ la je sve..." da bi uslijedio, dakako, "ali". Jer priča je to stara kao vrijeme, a oni koji imaju ne razmišljaju o tome dok to ne izgube.

Priča Justina Biebera nije do kraja takva, budući da pjevač i dan danas puni dvorane, a obožavaju ga milijuni. U sretnom je braku s modelom Hailey Baldwin i, naoko, cvjeta. No prošao jekroz fazu u kojoj je činio takve sulude stvari da su se njegovi obožavatelji počeli brinuli, a sudeći prema posljednjoj njegovoj objavi, imali su i razloga za to.

U šokantnom priznanju, miljenik tinejdžera diljem svijeta opisao je fazu u kojoj je dotaknuo dno, do te mjere da je razmišljao i o samoubojstvu. Otkrio je i što ga je iz nje "izvuklo".

"Teško je ustati se iz kreveta ujutro s pravim stavom kad su ti tvoja prošlost, posao, emocije, obitelj, financije, odnosi postali jednostavno previše. Kad imaš dojam da ti se gomila problem nakon problema nakon problema... Počinješ gledati na buduće dane kroz leću "užasa" i samo čekati sljedeći loši dan. Ciklus u kojemu prolaziš kroz razočaranje za razočaranjem. Ponekad može doći čak do točke u kojoj ti se jednostavno više ne da živjeti. U kojoj se osjećaš kao da se stanje nikada neće promijeniti... Mogu se poistovjetiti s vama. Jednostavno nisam mogao promijeniti svoje stanje u glavi", piše u svojoj ispovijesti Bieber.

"Sretan sam što imam ljude u svojemu životu koji me ohrabruju da nastavim dalje. Vidite da imam puno novca, odjeću, auta, postignuća i nagrade, a još sam uvjek neispunjen. Jeste li primijetili statistiku o dječjim zvijezdama i ishodu njihovih života? Nemoguć je pritisak i odgovornost na toj djeci čiji mozgovi i emocije još uvijek nisu razvijeni kako bi donosili odluke. Bez racionalnog su načina razmišljanja, bune se, negiraju autoritete, buntovni su. A kad tome pridodate pritisak slave, dogodi se nešto što ne mogu ni opisati...", iskren je.

"Nisam odrastao u stabilnom domu, moji roditelji imali su tek 18 kad su me dobili, nisu više bili zajedno, nisu imali novca, bili su mladi i buntovni. Kako je moj talent napredovao, u dvije godine postao sam svjetski slavan. Cijeli moj život okrenuo se naopačke. Od 13-godišnjaka iz malog grada, postao sam svjetski poznat s milijunima obožavatelja koji su mi slali poruke kako sam predivan i pisali koliko me vole...", piše dalje.

"Ne znam za vas, ali kod mene je poniznost došla s godinama. Čuješ nešto kao jako mlad i zaista počneš vjerovati u to. Racionalnost također dolazi s godinama, utječe na proces stvaranja odluka (postoji razlog što je zabranjeno piti do 21. godine). Svi su činili apsolutno sve za mene, nikada nisam naučio osnove odgovornosti. Bio sam 18-godišnjak bez ikakvih sposobnosti za stvarni život, s milijunima dolara i pritupom čemu god sam htio. To bi bilo vrlo zastrašujuće svakome", uvjeren je.

"Do svoje dvadesete donio sam valjda svaku pogrešnu odluku koju sam mogao donijeti i od najomiljenijeg postao najismijanija osoba na svijetu, ljudi su me mrzili, osuđivali... Biti na pozornici aktivnost je jača od bilo koje druge kad je u pitanju proizvodnja dopamina. Te ekstremne visine nisam mogao uskladiti s ekstremnim depresijama.

Počeo sam uzimati teške droge u dobi od 19 godina i zlostavljao sam svaki svoj odnos. Postao sam ogorčen, pun nepoštovanja prema ženama, konstantno ljut. Udaljio sam se od svih koje sam volio, skrivao sam se iza ljušture od osobe koja sam postao. Činilo mi se kao da se to nikada neće preokrenuti. Trebale su mi godine da se oporavim od svih loših odluka, da popravim sve odnose koje sam uništio, da promijenim navike koje sam stvorio. Srećom, Bog me blagoslovio nevjerojatnim ljudima koji me vole. Danas sam u najboljoj fazi života, u braku! To je preluda nova odgovornost... Naučiš se strpljenju, vjeri, obavezama, dobroti, poniznosti i kako biti što bolja osoba.

I sve to kad statistika ne ide u tvoju korist. Sve je protiv tebe, ali nastavljaš se boriti... Isus vas voli!", završava Bieber.