'Može biti uzor i upola mlađima, žena zmajko!': Tereza Kesovija otkrila što su za nju 'ljetne radosti', u kupaćem kostimu leopard uzorka pokazala da nisu ni 80-e što su bile

Tereza Kesovija i na pragu 81. godine života oduševljava izgledom, ali puno više životnim elanom. Diva hrvatske estrade i jedan od najprepoznatljivijih ženskih vokala na ovim prostorima, Tere je, kako je zovu rado njeni obožavatelji, i u osmoj dekadi života "aktivna i puna života".

To su zaključili nakon što je pjevačica podijelila nekoliko objava na Instagramu, sve sa zajedničkim nazivnikom "ljetne radosti". No ako ste među onima koji misle da to za nju znači "toćavanje" i lagano plivanje, kako to običavaju prakticirati žene njenih godina, prevarili ste se; Kesovija se pohvalila umijećem - veslanja.

U kajaku na napuhivanje, Dubrovčanka se sjajno snalazi, a gledajući ju jedan je pratitelj zaključio kako "može glatko biti uzor i upola mlađima". "Žena zmajko", dodao je oduševljeno.

"Vidim da je dosta kondicije, bravo samo tako", dodali su ostali. Neki su pohvalili i figuru u kupaćem kostimu leopard uzorka.

Tereza je svojim prikazom ljetnih radosti pridobila golemu količinu lajkova, zaslužila svaku pohvalu i pokazala da nisu ni 80-e što su nekad bile...