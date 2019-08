Neočekivani gost prekinuo prvi ples, mladenci oduševili reakcijom: njima definitivno nije sve išlo 'po špagi', pogledajte snimku koja je rastopila sve; 'Ovo je nenormalno slatko...'

Zbog onoga što su mladenci Seth i Nicole Funden doživjeli na svojemu vjenčanju, završili su na društvenim mrežama i postali apsolutni hit. Snimka koju je podijelila njihova prijateljica Selena Mercedes postala je viralna, a komentari oduševljenih korisnika se samo gomilaju.

"Ovo je nenormalno slatko. U pravilu, prvi ples rezerviran je za mladu i mladoženju. Ali kad su Seth i Nicole Funden zakoračili na plesni podij, pridružila im se njihova krznena beba, Eva", stoji u opisu videa, a to je samo najava prikazanoga.

Nakon ceremonije uslijedio je, naime, prvi ples sretnih mladenaca, no "prekinula" ga je njihova labradorica Eva koja je očigledno osjetila potrebu biti dijelom tog trenutka. Eva se ušuljala do plesnog podija na kojoj su njeni vlasnici plesali sentiš, a kada su ovi to primijetili, uključili su psića u cijelu stvar.

Ples ovog simpatičnog trojca pregledalo je milijun i pol korisnika, a svi su, redom, oduševljeni. Dokaz je to kako ni vjenčanje ne treba ići "po špagi" te kako su najbolji trenuci ipak oni neplanirani.