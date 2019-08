Krenite u lov na lajkove! Sezona kupanja i dalje traje, a s ovim savjetima uslikat ćete savršenu ljetnu fotografiju

Ljeto. Kako kaže najveći klišej kosa je svjetlija, koža tamnija, more je toplije, pića su hladnija, glazba je glasnija, noći su duže… Ukratko, život je bolji (ako možete otrpjeti vrućine). I, što je u ovom modernom dobu najvažnije, u svakoj od navedenih slika leži savršena – fotografija. Je li to valovita kosa koja se, okupana suncem i morem, vijori na maestralu ispred savršene morske pozadine, ili je to mrzli mohito ili džin tonik u prvom planu, čija zamagljena i orošena čaša snimljena u nekakvom beach baru sa zamućenom plažnom pozadinom vas jednostavno mami da "potegnete guc"...

Ljeto naprosto predstavlja savršenu kulisu za podizanje kvalitete Instagram računa. I ne čudi, stoga, što se upravo hashtag "ljeto" nalazi na 15. mjestu najpopularnijih hashtagova na ovoj društvenoj mreži. U prvih 25 nema ni jednog drugog godišnjeg doba. Jednostavno, gomila ljudi je ljeti spremnija potegnuti mobitel, okinuti fotografiju i postaviti je bilo na Facebook ili Instagram.

Mi vam u nastavku donosimo nekoliko praktičnih savjeta kako će se vaše fotografije uistinu isticati u moru sličnih ljetnih slikopisa.



1. Uvijek spremni!

Prvi savjet je ujedno i najlogičniji. Imajte mobitel uvijek uz sebe. Neka smartphone bude "na gotovs". Naime, za većinu fotografija bit će potrebno vremena, no baš dok tražite mobitel po torbi za plažu, možda vam pobjegne ona savršena. Srećom, današnji mobiteli imaju brzopotezno aktiviranje kamere. Primjerice, kod novog Samsunga S10 dovoljno je dva puta pritisnuti dugme za otključavanje. Kod iPhonea je potrebno prstom kliznuti po ekranu slijeva nadesno. Uvijek spremni!



2. Ispružite ruke

Izbjegavajte zumiranje. Da ne idemo previše u tehnikalije, kamere na mobitelima nemaju klasično zumiranje fotografije, te ako krenete štipati po ekranu dobit ćete uvećani prikaz, ali i slabiju kvalitetu fotografije. Najbolje je ne zumirati ručno, odnosno – približiti mobitel. Ispružite ruke!



3. Križanja i linije su bitni

Pravilo "dvije trećine" podrazumijeva podjelu plana fotografije na mrežu 3x3. Mjesta gdje se sijeku horizontalne s vertikalnim linijama nazivaju se jake točke i na njih postavimo ono što želimo fotografirati ili fotografijom naglasiti. Ako ne znate kako uključiti mrežu, "guglajte" model mobitela i dodajte izraz "gridlines".



4. Gledajte kamo se gleda

Pravilo pogleda. Ovo vrijedi za one snene ljetne fotke upućene prema zalasku sunca ili horizontu gdje more ljubi nebo. I jednostavno je, ostavite praznog prostora između očiju i ruba fotografije, neka mašta proradi i pokuša dokučiti gdje će pogled završiti. Nije pogodno za selfieje, te je bolje da vam pravi ljetni portret netko drugi uslika. Naravno, uz vaše sugestije.



5. Uhvatite horizonte u mrežu

Pravilo horizonta! Neka se, na kraju, i vidi gdje to more ljubi nebo. Bilo da je zalazak, izlazak ili igra svjetla i sjene. Važno je samo da na fotografiji dominira ili nebo ili more. Fotografiju podijelimo na tri jednaka dijela i horizont poravnamo s jednom od tri linije. Grid line je savršen alat za to.



6. Slušajte mobitel

HDR – tri slova koja će uvelike olakšati snimanje svake savršene fotografije. Ukratko, novi smartphoneovi snime nekoliko fotografija različite ekspozicije i sve stope u jednu s najboljim odlikama. Trebalo bi, doduše, pripaziti da fotografija ne bude presavršena kako ne bi izgubila dubinu. Ali sve odlike koje nam nude naši pametni telefoni treba iskoristiti.



7. Sliku svoju ljubite

I selfieji su bitni. Svaki pravi Instagram račun ima barem jedan selfie. Postali su dio opće kulture, i usprkos općem uvjerenju, savršen selfie ne može uslikati baš svatko. Mobiteli tu uskaču i, koristeći umjetnu inteligenciju, vaše lice čine mlađim, ljepšim i izdvoje ga od okoline. Samim time vjerno, ako ne i bolje, mogu prenijeti sreću zbog godišnjeg odmora. Samsung S10, Huawei P30 i iPhone X serije imaju potentne kamere za portrete.



8. Pričekajte koji put

Zlatno pravilo za kraj – ciljajte zlatni sat. To je ono vrijeme neposredno nakon izlaska ili zalaska sunca. Svjetlo je tada najtoplije i daje poseban štih i dubinu svakoj fotografiji. De facto se sve što se treba naglasiti naglasi samo od sebe.



Za kraj valja kazati kako vam je uzalud dobra fotografija ako je - nitko ne vidi. Pokrivenost signalom od iznimne je važnosti, počevši od sigurnosnog pitanja pa to onog estetskog – nemogućnosti postavljanja savršene fotografije na Instagram. Samim time onemogućen vam je na lov na lajkove, a i svi znamo da u današnje vrijeme – ako nije na Instagramu – kao da se nije dogodilo.

