'Već 10 godina slušaju neispunjena obećanja. Takav je zakon, nije Otok kriv...': i poznate osobe uključile su se u problem koji potresa državu, Bračanka je posebno emotivna

Još uvijek nije donesena izmjena zakona prema kojoj bi otočkoj djeci s teškoćama u razvoju bilo omogućeno besplatno putovanje trajektom s otoka na kopno kada idu na terapiju. Ovo je #nestozbiljavazno jer djeca više ne mogu čekati. Zajedno smo glasniji, tako da molimo i sve drage kolege i ljude da podrže ovu akciju. #brackipupoljci ❤️

A post shared by Gina Victoria Damjanovic (@gina_victoria_d) on Jul 8, 2019 at 3:50am PDT