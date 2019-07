Viki Rađa se zaželjela starih dana, na proslavu rođendana s prijom otišla s Prometovom 'tricom' i objavila fotografiju; 'Vidili smo te na Brdima, mislimo se ma nije ovo ona...'

Eto!!! Sretan mi moj mali mladi rođendan!!!! Nas dvi ko nekad (osim sta je gospoja vozila motor i mene ucjenjivala da cu na bus) stvarno smo sile na gradski autobus da odemo proslavit moj rođendan. Moja životna @mayolol_ Koica 🤦🏻‍♀️🤦🏼‍♀️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Viktorija7 (@viktorija7777) on Jul 7, 2019 at 12:55pm PDT