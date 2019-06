Nije se želio isticati, ali mu nije pošlo za rukom: evo gdje su Turci otkrili Modrića s familijom, u trima vilama gušta u biranom društvu i s jednim 'penzionerom'

Can't wait for our vacation at the @stanicestate. A perfect place to relax! @stanicestate @cratialuxuryrent #stanicestate #adriaticconcierge #mariostanic @stanicmario13 @draganastanic #americanarhitectureprize I#luxuryholidays #dreamholiday

A post shared by darijosrna (@darijosrna) on Jun 4, 2019 at 7:32am PDT