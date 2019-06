'Živim za trenutak kad ćete ući u Banske dvore i zapjevati Otvor' ženo kapiju!': Škori tisuće poželjele sreću, no čak mu i podržavatelji zamjeraju jednu važnu stvar...

Miroslav Škoro se, na iznenađenje mnogih, kandidirao jučer i službeno za predsjednika Republike Hrvatske. S kampanjom je pjevač i doktor ekonomskih znanostizapočeo u istom tom trenutku, objavivši šestominutni video u kojemu radi sve što se od jednog kandidata očekuje - poziva narod da za njega glasuje, ali i "ruši" argumente svojih konkurenata.

Osvrnuo se u govoru tako na izjavu Kolinde Grabar-Kitarović koja je prije pet godine obećala građanima kako će Hrvatska postati jedna od najbogatijih zemalja u Europi, ali i na izjavu Zorana Milanovića o "slučajnosti" postojanja države. Škoro kaže da Hrvatska nije slučajna država, ne garantira ni neki bajni porast u njenome bogastvu, on ima neke nove planove.

Ono što je njegova premisa, a čime je očigledno "kupio" velik broj glasača, vraćanje je države narodu. Komentari na Facebooku potvrđuju kako je upravo to ono što im treba, iako se među šestotinjak poruka našlo samo jedno pitanje - što to točno znači?

Nije objašnjeno, iako se da naslutiti u govoru. Ostali podržavatelji popularnog pjevača pišu ovo:

"Već dugo nisam osjetio takvo zadovoljstvo vezano uz političke događaje kao ovog trenutka. Vani je oblačno, ali u srcu sve puno radosti i sunca. Konačno je pravi čovjek, pravi Hrvat odlučio stati na čelo svog naroda i dati sve svoje sposobnosti u službi svojoj i našoj Domovini, svom i našem napaćenom hrvatskom narodu!"

"Živim za trenutak kad ćete ući u Banske dvore i zapjevati Otvor ženo kapiju!"

"Jednim govorom od pet minuta Škoro je pomeo sve što treba. Milanović i Kolinda nemaju što tražiti u kampanji"

"Ide Škori glas, ako me razočara više ne idem na izbore nikad!"

Obožavatelji Škorine glazbe, humora koji je pokazao sudjelovanjem u brojnim emisijama zabavne tematike i reality showovima, kao i ostali podržavatelji pišu kako se nadaju da će, uz Božju pomoć, postići sve ono što je izrekao u govoru, a i sam se Škoro uskoro oglasio.

Kaže kako je dobio na tisuće poruka punih podrške i kako mu je upravo iz tog razloga angažman u političkim vodama mnogo lakše pao.

"Dragi moji,

jučer sam, nakon objave, dobio doslovce na desetke tisuća poruka i poziva. Hvala vam. Očito je moje kratko i iskreno obraćanje da ovako dalje ne možemo izazvalo salve komentara i izljeva osjećaja.

Jednako hvala onima koji su me kudili, kao i onima koji su me podržali. Jedino razmjenom stavova možemo napraviti bolji svijet.

Ne mislimo svi isto i, vjerujte mi, to je dobro. Nastavimo razgovarati jer do sada nismo razgovarali uopće. Razgovarajmo i slušajmo jedni druge i to će nas odvesti na pravi put.

Jučerašnje Evanđelje po Luki govorilo je o tome kako je i Isus tražio potvrdu svog identiteta i obrazlagao smisao svog života. Na dobrom smo putu.

Hvala svima od srca.

I na kraju svima onima koji su dobili ime po današnjem svecu, Ivanu Krstitelju, čestitam imendan", napisao je.

Među iščitanim komentarima i molitvama, našlo se svega nekoliko negativnih opaski. Zamjeraju uglavnom jednom "poštenom pjevaču" što se bacio u vode u kojima mu, naglašavaju, nikako nije mjesto, spominju se korupcija i krađe.

"Gospodine Škoro, Vi koji navodno toliko volite pjesmu i svoju publiku, teško da bi kao predsjednik RH više mogli pjevati, pričati viceve i zbijati šale na koncertu, a to je ono što ovaj narod voli od Vas. Mislim da ni dragom Bogu nije jasno zašto i što Vam je ovo trebalo, jer sami znate da kao predsjednik niti za svoju Slavoniju niti ovu državu ne možete učiniti ništa!"

Zamjeraju mu i suradnju s desnim TV voditeljem Velimirom Bujancem.

"Imajući posla sa ovakvim likovima (ima ih podosta), a ovim posebno, moj ste glas izgubili!"

