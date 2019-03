Milić Vukašinović o Bebeku: Tražio je više para od Brege, a kad je napustio Dugme dvije godine nije imao što jesti

- Grupa Bijelo Dugme više ne postoji, postoji Goran Bregović koji je svojim pjesmama stvorio Dugme i postoji njegova nezasitna glad za parama pa isto to veliko ime grupe srozava sa svojim nastupima s dvojicom pjevača uz pratnju pleh orkestra iliti Orkestra za vjenčanja i sprovode – napisao je Milić Vukašinović, nekadašnji bubnjar grupe "Bijelo dugme", na svom Twitter profilu otvoreno iznoseći svoje mišljenje o trenutnom statusu nekoć najvećeg ex Yu benda.



Milić je, bez dlake na jeziku, na upit jednog obožavatelja iznio i svoje viđenje davnog razlaza prvog pjevača Dugmeta Željka Bebeka s Goranom Bregovićem.



- Zinula mu guzica za više para jer je trošio enormno, pa je uvjetovao Bregi da mu daje i od svojih autorskih honorara, jer Brega svašta ima a on nema ništa i da je on Bijelo Dugme, a onda kad je ostao sam nije imao što jesti dvije godine, dok se grupa Bijelo Dugme vinula još više – objasnio je Milić Vukašinović.



Bez obzira što je svojim riječima 'pecnuo' Bebeka bivši bubnjar Bijelog dugmeta oduvijek ga smatra najboljim pjevačem slavnog sastava.



- Bebek pa tri mjesta prazna, pa onda Tifa i Alen. Kraj grupe Bijelo Dugme dogodio se kad je Bebek napustio grupu, a ono sve kasnije s Tifom i Alenom je Brega i pjevači, Bregovićevi projekti, ali ne i grupa Bijelo Dugme – napisao je Vukašinović iznoseći aktualnu poslovnu logiku autora Dugmetovih hitova.



- Na početku je krenuo na turneju kao Goran Bregović i Alen Islamović uz pratnju Orkestra za vjenčanja i sprovode i pošto je bilo malo publike, dosjetio se da samo logo grupe Bijelo Dugme dovlači publiku. I onda je uzeo i Tifu i krenuo najavljivati nastupe kao Bijelo Dugme.