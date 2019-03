Slavni kuhar Gordon Ramsay šokirao obitelj i obožavatelje: svojoj djeci rekao da od...u i karijeru grade kod nekog drugog chefa!?

To se traži, kuhar oštrog jezika koji nikome ne podilazi, kao chef, kuharska show zvijezda Gordon Ramsay, što je svojoj djeci rekao fuck off, i da ako žele postati chefovi odj…, i karijeru rade u nekom drugom restoranu. Neka kod njega labavo, mlitavo, čovjek ne radi po principima sličnim onima na našem Balkanu, on hladno britanski, ali jezika nalik nekom prostaku, djeci otvoreno kaže kako neće tolerirati nepotizam i lažne lovorike.

- Želite raditi u ovom biznisu? Fuck off i krenite prema nekom drugom chefu, naučite nešto drugačije, i vratite se s nečim novim kako bi unaprijedili biznis – rekao je Gordon svojoj djeci, zabranjujući im da mu traže zaposlenje u njegovom restoranu.

Ramsay (52) ima četvero već odrasle djece, a sa svojom dugogodišnjom suprugom čeka i peto. Iako je iznimno brižan otac koji će podržati njihovu želju za edukacijom, kazao je kako neće udovoljavati zahtjevima pahuljaste generacije. Drugim riječima, bacit će ih u žrvanj, pa neka se snalaze sami. Pošteno.

- Ja sam čvrst. Ja sam fer, i dat ću im sve što im treba da dođu do vrha. I to je to, nećemo sr..i. Znam biti prilično odbojan ljudima zbog svoje iskrenosti, ali nisam zabrinut zbog te generacije pahuljica – rekao je Gordon, ne želeći u poslu zaposliti podmladak koja će u neugodan položaj staviti ostale zaposlenike, uigrane kao švicarski sat.

Eto tate koji ne želi stvoriti razmažene meškinjavce. Svaka čast.