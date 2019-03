Dubrovčanin sa zagrebačkom adresom, Borna Butijer, jedan je od poznatijih hrvatskih Instagram influencera, promovira zdrav život, osobni je trener i student kineziologije. Porazgovarali smo o utjecaju interneta, vježbanju, zdravom životu, ali i planovima ovoga "dubrovačkog Zagrepčanina".

Na Instagramu te prati 27 tisuća pratitelja. Možemo li i tebe staviti u kategoriju influencera?

– Na početku sam bježao od te riječi jer u jako puno slučajeva ima negativnu konotaciju. Tu su djelomično "influenceri" i sami krivi jer su svoje kanale pretvorili u prodajne izloge. Prodaju ih doslovno za vrećicu proteina, a neki su išli i toliko daleko da su kupovali pratitelje. Međutim, na kraju se kvaliteta i autentičnost uvijek prepoznaju. Zato sam nekako prihvatio tu "titulu" te iskoristio priliku da svoj rad i znanje podijelim s ljudima koji me prate. Imam neke svoje kriterije i principe pri odabiru partnera s kojima radim te viziju u kojem smjeru želim razvijati svoje društvene mreže.

Po čemu si ti drukčiji?

– Trudim se odmaknuti od tipičnih fitness influencera koji kanale koriste za samopromociju i prezentiranje vlastitih sportskih, odnosno tjelesnih rezultata. Činjenica je da me prati jako puno mladih ljudi i osjećam nekakvu odgovornost prema njima. Želim ih educirati kroz kvalitetan sadržaj, usmjeriti, potaknuti te uvesti u svijet sporta, fitnessa i rekreacije. Jer, nažalost, Instagram često dovodi do potpuno krivog percipiranja realnosti, sporta i sportske aktivnosti. Najčešće se tjelesna aktivnost potiče samo radi izgradnje dobrog i lijepog fizičkog izgleda/tijela, dok se drugi benefiti u potpunosti zanemaruju. U nekim slučajevima to čak graniči sa štetnim i nezdravim aktivnostima, poput vježbanja s prevelikim kilažama, korištenja zabranjenih supstancija te raznih nezdravih dijeta. A sve se svodi na to tko ima veće bicepse ili ljepšu guzu.

I upravo tu vidim svoju priliku za predstavljanje drukčije i kvalitetnije usluge i sadržaja te za promociju uravnoteženog i cjelovitog pristupa sportskoj aktivnosti i zdravom načinu života. I zaista me veseli i motivira kada dobijem razne upite za savjete i preporuke, pogotovo od mladih ljudi. Onda znam da radim nešto dobro i pozitivno, te mi naziv influencera nije teško prihvatiti.

Koliko već dugo treniraš ljude?

– Osobnim trenerstvom bavim se zadnjih godinu i pol dana, a prije toga sam radio kao voditelj grupnih kružnih treninga i trener mlađih dobnih kategorija u nogometu. Također, aktivno sam sudjelovao na raznim sportsko-edukativnim projektima koji su za cilj imali podizanje svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti.

Brinu li se danas ljudi dovoljno o svome tijelu?

– Nažalost, ne. Imaju namjeru, međutim taj zadnji moment motivacije im stalno izmiče iz ruku te se vrlo često nađu u začaranom krugu. Istraživanja su pokazala da je Hrvatska na osmom mjestu po broju pretilih osoba u Europi. Što je još zabrinjavajuće jest činjenica da u toj brojci sve veći postotak zauzimaju djeca i mladi. Sjedilački način života te manjak tjelesne aktivnosti doveli su do ovakvog negativnog trenda, a u prilog tome ne ide ni činjenica da djeca imaju puno drukčiji vid zabave i slobodnog vremena u odnosu na prijašnje generacije (puno vremena za računalom, mobitelom, ne igraju se vani...).

S druge strane, postoje ljudi koji pretjerano vode računa o svojemu tijelu (fitnesomanija), a zapravo sebi dugoročno štete, iako treniraju vrlo često, nekada i više puta dnevno.

Što bi preporučio mladima, ali i starijima kojima je jedina aktivnost ležanje na kauču i prebacivanje programa na TV-u?

– Najbitnije je spoznati problem u kojemu se nalaze te se pravilnim mentalnim sklopom motivirati na rad i riješiti se loših životnih navika. Dnevno neka uzmu pola sata za izvođenje neke minimalne tjelesne aktivnosti koja je potrebna kako bi se održalo i unaprijedilo zdravlje pojedinca. Također, sama tjelesna aktivnost treba biti popraćena izbacivanjem štetnih i nezdravih namirnica iz dnevnog jelovnika.

Koliko je puta tjedno dovoljno baviti se nekom aktivnošću da biste osjetili benefite?

– Minimalno tri puta tjedno u početku, a s vremenom, kako pojedinac napreduje, razinu tjelesne aktivnosti povećati na četiri-pet puta tjedno, gdje će uz pravi program rezultati lakše i brže izići na vidjelo.

Opiši mi jedan svoj trening, te navedi koje su ti najdraže vježbe?

– Osobno treniram četiri puta tjedno, dva puta odrađujem gornji i dva puta donji dio tijela. Većinom radim vježbe s vlastitom težinom, dok se u treningu donjeg dijela tijela oslanjam na pliometrijske vježbe. Pliometrijski se trening bazira na vježbama eksplozivnog karaktera u kojima je cilj dati maksimalno ubrzanje vlastitom tijelu (npr. skok) ili nekom vanjskom mediju (npr. lopta, medicinka, kugla u atletici, disk...) te takav oblik rada često koristim u vlastitom treningu. U svaki trening ukomponiram nekoliko vježbi stabilizacije i jakosti trupa, dok se trudim i barem dva-tri puta tjedno otići plivati.

Jedan moj trening traje oko sat i pol do dva, uključujući početnu mobilizaciju i završni "cooldown" i istezanje. Najdraže su mi vježbe one koje su mi nove i izazovne, kao npr. pozicije raznih gimnastičkih izdržaja i varijacija na tu temu.

Kako se hraniš? Navedi mi jedan svoj dnevni jelovnik u dane treniranja, kao i u dane kad ne treniraš?

– Trudim se ne biti žrtva nekog striktnog menija, odnosno jelovnika. Ne želim reći da jedem gluposti i da pravilna prehrana nije bitna (naprotiv, bez nje trening nema smisla), međutim ne zamaram se stvarima poput točnog tempiranja jela, izbacivanja ugljikohidrata, izbjegavanja ćevapa u gostima itd. Svaki dan započnem kvalitetnim doručkom koji čine izvori proteina, ugljikohidrata i zdravih masti, koji mi daje energiju za cijeli dan te smatram kako je to najbitniji obrok dana. Dalje nastavljam s kvalitetnim ručkom i međuobrocima u obliku nekog voća, proteinske čokoladice, proteinskog jogurta, Skyra itd. Za večeru opet slijedi kvalitetan izvor svih makronutrijenata, a prije spavanja mliječni proizvodi bogati kazeinom.

Najbitnija stvar kod prehrane jest da se usvoji osnovno znanje o "dobrim i lošim" namirnicama te uz vlastito programiranje naći sebi adekvatan način prehrane i ne opterećivati se brojkama jer to dugoročno nije održivo. Ljudi trebaju shvatiti da se neće udebljati ako si priušte jedan komad torte ili kolača, isto kao što od jedne zdjele salate neće smršavjeti.

Kakav je tvoj stav o dodacima prehrani, napose whey proteinu?

– Smatram da za rekreativce uz whey protein nema potrebe za dodatnom suplementacijom. Whey se može koristiti kao izvrstan međuobrok ili kvalitetan obrok poslije treninga.

Koliko košta sat privatnog trenera i jesi li zadovoljan tim poslom?

– Cijene privatnih treninga variraju, te se najčešće kreću od sto do dvjesto kuna. Ta djelatnost u Hrvatskoj je trenutačno u usponu i pruža jako puno mogućnosti. Volim raditi s ljudima, kreirati sebi sam radno vrijeme, prenositi svoje znanje te u konačnici vidjeti dobre rezultate svojih klijenata. Zapravo su mi oni najveća motivacija, te se iz dana u dan trudim unaprjeđivati svoju uslugu i znanje kako bih im pružio sve što im je potrebno kako bi ostvarili svoje ciljeve. A kada nešto radite s ljubavlju, ljudi to prepoznaju i dolaze s povjerenjem.

Planiraš li se i ti jednog dana, kao i tvoji vršnjaci, iselili iz Hrvatske?

– Za sada nisam razmišljao o tome, sviđa mi se život u Hrvatskoj i volio bih ostati te razvijati svoj posao ovdje. No, ne bih imao ništa protiv nekih inozemnih edukacija i tečajeva jer smo u Hrvatskoj dosta ograničeni u vezi s tim.