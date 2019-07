Završile su ekološke akcije 'Think green' na Visu. Bile su to sedamnaesta i osamnaesta akcija u nizu. Udruga "Svima" u partnerstvu s Gradom Visom, Ronilačkim kubom "Roniti se Mora" i Osnovnom školom "Vis" provodi projekt "Ekološka akcija - zajedno za bolje viško more".

Akcija se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu programa "Zajedno čuvajmo okoliš". Pridruženi partneri projekta su: "Mares", "Hrvatske vode", Ronilački centar "Manta", "Juice" i drugi.

Podmorje u uvali Rukavac čistilo je trideset ronilaca i nekolicina volontera na obali. Iz uvale su izvađene četiri kamionske i desetak automobilskih guma, jedan veliki akumulator, stotinjak metara čeličnih sajli i četrdeset vreća sitnog otpada, koje su zbrinuli djelatnici komunalnog poduzeća Gradina.

Sljedeći dan nastavilo se čistiti podmorje u viškoj uvali. Sudjelovalo je dvadeset pet ronilaca i volontera na obali. Akcija čišćenja obuhvaćala je područje od trajektnog pristaništa do carinskog mola uzduž viške rive. Za izvlačenje krupnog otpada koristili su se ronilački padobrani, kuke, ali i viljuškar.

Situacija s otpadom na ovakvim prometnim, poluzatvorenim mikrolokacijama nije zadovoljavajuća. Naravno, nakon ovakvih akcija nitko ne očekuje da je podmorje potpuno očišćeno, ali je edukativni efekt nemjerljiv.

Strani i domaći prolaznici su sa zanimanjem pratili akciju i objašnjavali djeci čemu su služili predmeti izvađeni iz mora. Bilo je tu svega - od manjih motorkotača, bicikala, pribora za jelo, staklene i plastične ambalaže, konopa i sajli, pa sve do velikih guma od bagera i željezničkih tračnica.

Nekoliko tona izvađenog otpada i smeća nije zanemarivo, ali pravi cilj ekoakcije nije samo čišćenje nego i edukacija građanstva, poticanje odgovornijeg ponašanja i ukazivanje na sve veću opasnost od zagađenja.

Pravi cilj je djelovanje na svijest te sprječavanje zagađenja, a tek onda sanacija.

Ova akcija je na pravi način ostvarila oba cilja.