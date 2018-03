Nikad brže do obožavanog otoka: Jadrolinija nabavila trajekt od 25 milijuna eura, evo koliko će mu trebati od Splita do Visa

Otočani i ostali "Jadrolinijini" putnici mogli bi za otprilike tri godine na prugama iz Visa i Lastova prema Splitu putovati novim trajektom, vrijednim 25 milijuna eura, čije će projektiranje uskoro početi, što nam je potvrđeno i iz Uprave kompanije.

Ako u konačnici cijela "plovidba" tog poslovnog projekta bude kvalitetno i mirno okončana, jadranska bijela flota bila bi ojačana brodom koji će moći ukrcati 900 putnika i 200 vozila, a time bi, što je najvažnije, stanovnici dvaju spomenutih pučinskih otoka i njihovi susjedi s Hvara i Korčule trebali dobiti znatno brže, ali i pouzdanije veze s najvećim dalmatinskim gradom kojemu gravitiraju (i) zbog postojećih višedesetljetnih pomorskih poveznica. Prema informacijama koje smo dobili od "Jadrolinijina" poslovodstva, u uredima splitske tvrtke "Classis" koju vodi Predrag Čudina, nekadašnji čelni čovjek (državnog) "Brodosplita", nedavno je okončana izrada idejnog projekta trajekta prilagođenog dvjema najzahtjevnijim prugama na našem dijelu Jadrana zbog same svoje dužine, ali posebice zbog plovidbe nemirnim akvatorijima Korčulanskog i Viškog kanala.

Kako doznajemo, planirani trajekt trebao bi biti dug 102,6 metara i širok 18,2 metra, a strojevi bi ga pokretali operativnom brzinom od 18 čvorova. Putnici će na raspolaganju imati prostrani klimatizirani salon i kavanu, te restoran i dva bara, ali i prostor na sunčanoj palubi. Na brodu će se nalaziti nekoliko putničkih dizala, a pristupi svim ključnim prostorijama bit će prilagođeni osobama s invaliditetom. Nacionalni putnički brodar za svoju je posadu predvidio smještaj u jednokrevetnim kabinama.

Budući da su trajekti pod najvećim pritiskom tijekom ljetnog turističkog "desanta", što uključuje i pojačani broj teretnih opskrbnih vozila, svi će se ukrcavati preko širokih krmenih i pramčanih rampi na dvije garažne palube iznad vodene linije, od kojih bi jedna bila ciljano dimenzionirana za prijevoz kamiona i tegljača.

Fortunali i valovi

- Brod će postizati brzinu od 18 čvorova, što će skratiti vrijeme plovidbe iz Splita do otoka Hvara na nešto više od jednog sata, a do Visa na sat i pol. Jedna od najvažnijih karakteristika novog trajekta bit će mogućnost plovidbe u lošim uvjetima na moru, po jakim vjetrovima i visokim valovima, što će pozitivno utjecati na sigurno održavanje redovnih linija prema udaljenim otocima - poručuju iz "Jadrolinije".

Sljedeći potez u ovom dugoočekivanom projektu bit će izrada ugovorne dokumentacije, a zatim slijedi raspisivanje međunarodnog javnog natječaja za gradnju broda koja bi trebala potrajati oko dvije godine. U tom segmentu bit će zanimljivo vidjeti hoće li u utrci za poslom "teškim" više od 20 milijuna eura sudjelovati inozemni škverovi, pri čemu nije isključena moguća "koprodukcija" s manjim domaćim brodogradilištima, ili će se u to ipak upustiti veliki domaći navozi koji su tijekom posljednjih dana, tjedana i mjeseci redom priznali uplovljavanje u poslovne nevere koje su nimalo slučajno koincidirale s okončavanjem postupka restrukturiranja i zavrtanjem špina iz kojih je država ulijevala svoj dio financijskih obveza iz privatizacijskih ugovora.

Iz svega spomenutog vidljivo je da je aktualni menadžment nacionalnog putničkog brodara predvođen Davidom Soptom pokrenuo novi projekt trajekta namijenjenog linijama za Lastovo i Vis sa znatno drukčijim, a dio poznavatelja prilika će reći i realnijim značajkama od broda čiju je gradnju planirala bivša Uprava na čelu s Alanom Klancem, uz "blagoslov" Nadzornog odbora, kojim je kormilario dr. Slavko Lončar, nekadašnji dugogodišnji direktor tvrtke.

Poljska kompanija "Remontowa Marine Design & Consulting", kojoj je bila povjerena izrada projektne dokumentacije, sredinom prošle godine za "Jadroliniju" je izradila brod kapaciteta 1500 putnika i 22 vozila, "težak" 50 milijuna eura, o čijim smo značajkama pisali i na stranicama Slobodne Dalmacije. Da je "skliznuo" s nekog od navoza, taj je trajekt trebao biti dug 120 metara i imati 10.000 tona nosivosti, što se uspoređivalo s još uvijek aktivnim veteranom "Markom Polom".

Muke po 'Korčuli'

Kako bilo, nije teško zaključiti da se usporedno s najavljenom novogradnjom "Jadrolinijini" čelnici pripremaju u zasluženu mirovinu poslati "Lastovo", izgrađen prije 48 godina u Japanu, trajekt koji je i nakon tisuća milja ostavljenih po krmi uvjerljivo najbrži na hrvatskim prugama, a po mišljenju brojnih svakodnevnih putnika i najpouzdaniji na Jadranu. Iako svojim skromnim kapacitetom od 60 vozila i visinom krmene rampe već odavno ne zadovoljava suvremene zahtjeve, taj brod i po najžešćim neverama akoštaje odredišne rive, što se, primjerice, ne može reći za (pre)plaćenu i često havariranu "Korčulu", kupljenu u Grčkoj prije 10 godina upravo za povezivanje "vanjskih otoka", kako su to uobičavali reći tadašnji dužnosnici koji su kumovali toj očito promašenoj investiciji plaćenoj i iz džepova poreznih obveznika.

Za razliku od tog razdoblja, kada je bijela flota gotovo svakog ljeta - s više ili manje tehničkih i financijskih porođajnih muka - dobivala prinove iz domaćih škverova, uoči ove sezone najvjerojatnije neće biti trajektnih akvizicija. No, sada se do sredine srpnja očekuju dva nova dvotrupca, a do kraja godine i dva, uvjetno rečeno, rabljena katamarana za čije su isporuke izabrana dva nizozemska brodogradilišta.

U visokoj fazi izrade je i projektna dokumentacija za "klasični" putnički brod koji bi mogao primiti između 350 i 400 putnika, te imati pramčani teretni prostor, a bio bi ciljana zamjena za brod "Postira", izgrađen 1963. godine. U javnosti krštena "nova Postira" za oko pola milijuna kuna kreira se na računalima tvrtke "Ship Studio" iz francuskog Lorienta, pa će biti zanimljivo vidjeti kada će Elafitsko otočje i Dubrovnik povezati suvremeni brod koji zasigurno neće imati patinu vremešnog vapora, ali bi putnicima trebao ponuditi primjerenu razinu i kvalitetu putovanja do njihovih domova, radnih mjesta i školskih klupa.



102 metra trebala bi iznositi dužina planiranog trajekta, a širok bi bio 18,2 metra



18 čvorova bit će operativna brzina broda čiji je idejni projekt izrađen u Splitu