U Marini Kaštela uskoro novi jedriličarski i poslovni centar sa zatvorenim bazenom, okružen modernim šetnicama i uređenim okolišem

I Kaštelani će uskoro imati svoju Zapadnu obalu!

Naime, u iduća dva do tri mjeseca u Marini Kaštela u funkciji će biti dva moderna objekta: olimpijski jedriličarski centar i poslovni centar sa zatvorenim bazenom. Oba objekta okružena su tisućama kvadrata javnih površina oplemenjenih modernim šetnicama, klupama, javnom vanjskom rasvjetom i zelenilom. Nakon rušenja novog dijela hotela "Palace" u Kaštel Starom, Kaštelani će, dakle, u svom gradu ponovno imati bazen.



Reporteri "Slobodne" dobili su ekskluzivu, pa smo tijekom jučerašnjeg jutra prvi zavirili u nove objekte i uvjerili se u fascinantan izgled novih sadržaja u Marini Kaštela, koja će uskoro dobiti peto sidro – petu zvjezdicu.



Već sada je ta marina u samom vrhu hrvatskoga nautičkog svijeta, a s novim sadržajima ona će dosegnuti svoj puni potencijal i kao takva bit će jedna od najatraktivnijih marina na Jadranu.



Vlasnik Joško Berket odmah za početak razgovora napominje važnu činjenicu:

– Ova naša kaštelanska Zapadna obala izgrađena je privatnim novcem, za razliku od splitske koju su platili porezni obveznici.

I ono što je najvažnije – sve će biti javno, dakle za građane Kaštela.



– Jedriličarski centar bit će u mogućnosti organizirati sve vrste regata, a cilj je promovirati jedrenje u Hrvatskoj i Europi. Unutar jedriličarskog centra nalazit će se restoran à la carte i lounge bar, dok će poslovni centar s 25-metarskim bazenom, koji će nositi ime našega proslavljenog plivačkog maratonca, pokojnog Veljka Rogošića, imati vlastiti spa i wellness centar, kao i odgovarajuće ugostiteljske i poslovne sadržaje. Ovako sveobuhvatna marina prvotno je zamišljena kao veliki projekt povezan s tadašnjim veslačkim i jedriličarskim klubom koji sam s grupom entuzijasta i volontera osnovao 1996. s ciljem okupljanja kaštelanske mladeži i djece.



Gradnja Marine Kaštela počela je 2002. s idejom da se povežu aktivnosti koje su već postojale u veslačkom i jedriličarskom klubu. Ljudi su me nagovarali da izgradim marinu. Imao sam potrebna sredstva i znanje, a brojni poznanici su imali ideje. To su bile početne ideje, ali onda se pojavio, sada pokojni, Čedo Mihaljević, mještanin Kaštel Gomilice, koji je s prostornim planom te cijelim planom realizacije izgradnje marine postao idejni začetnik Marine Kaštela. Tako da je on u neku ruku zapravo glavni i odgovorni za nastanak ovog projekta – kaže nam Joško Berket, te napominje:



– Iako se ova marina, što je logično, natječe za titulu jedne od najboljih u Hrvatskoj, ne želimo imati u ponudi samo usluge koje su namijenjene bogatoj klijenteli, nego nam je želja da dodatne sadržaje pružimo Kaštelanima koji dosad u svom gradu nisu imali bazen. Upravo zato će biti otvoren tijekom cijele godine, kako bi se u njemu mogli održavati treninzi vodenih sportova, rekreativno plivanje za građane s cijenama sličnima kao što su u Splitu, plivačka natjecanja, a u sklopu objekta nalazit će se i pizzeria te razni poslovni objekti. Za početak, prvih petnaest dana nakon otvaranja bazen će biti besplatan za sve građane, a cilj nam je da vidimo kako će to sve organizacijski funkcionirati u budućnosti – veli kapetan Berket, ističući kako je investicja ovih objekata, zajedno s uređenjem vanjskih prostora, "teška" oko 10 milijuna eura.



U oba objekta za početak će biti zaposleno 25 ljudi, i to na neodređeno radno vrijeme, a Berket nam napominje kako je ovo jedina marina u Hrvatskoj u kojoj je spojeno poslovno-sportsko i javno.



Otvaranje bazena najavljeno je za ožujak, nakon što se dobije uporabna dozvola, a olimpijski jedriličarski centar svoja će vrata otvoriti tijekom travnja.



– Trenutačno je u tijeku tehnički pregled, u hodu uklanjamo neke sitne nedostatke, i veselim se što će naši građani uskoro na korištenje imati ove nove sadržaje, koji će, vjerujem, itekako poboljšati turističku ponudu našega grada – zaključuje Berket.