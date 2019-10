Jeste li se već susreli s morskim anđelima? Kod Čiova nađeno veliko jato neobičnih mekušaca, Jadran je dobio još jednog novog stanovnika

U posljednje vrijeme zaredale su vijesti o stanovnicima drugih mora koji su se odnedavno udomaćili u Jadranu, a najnovija u nizu tiče se dražesnog morskog puža kojeg nazivaju morski anđel.

Dok prije par dana cijelo jato nije pronađeno u akvatoriju otoka Čiova, nije se ni znalo da taj mali plivajući puž živi u Jadranu, javlja podvodni.hr.

Za razliku od drugih puževa, morski anđeli nemaju sluzavo stopalo, umjesto njega razvili su plašt pomoću kojeg plivaju. Mogu narasti do pet centimetara, s tim da su vrste koje žive u polarnim morima veće od svojih rođaka iz toplijih voda. Primjerak na fotografiji koju je snimio Pero Ugarković a objavio podvodni.hr je dug tek 3 milimetra.

Morski anđeli su, inače, hermafroditi, a razmnožavaju se tako da ispuštaju na milijune jajašaca koja plutaju morem dok se iz njih ne izlegu mladunci.

Ovaj interesantni mekušac hrani se drugom vrstom plivajućeg puža (Creseis clava), poznatom po tome što neugodno bocka kupače svojom oštrom ljušturom.

Kako su uočeni i rojevi C. clava, piše podvodni.hr, pojava morskog anđela bi mogla biti povezana s njima, a, napominje se još u objavi, to što do sad u Jadranu nisu nađeni morski anđeli ne znači da ih i prije nije bilo u našem moru.