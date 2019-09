Posjetili smo jedan od najnovijih i najluksuznijih kruzera na svijetu: zavirite u ploveći hotel za 3000 putnika na kojem dvije hrvatske časnice obavljaju najodgovornije poslove; 'Ovdje se sve pročišćava, ništa ne završi u moru!'

Clia će financijski poduprijeti i pomoći gradu Dubrovniku, da temeljem kriterija koje je postavio UN, ustanovi mjere koje treba poduzeti kako bi se omogućilo održivo upravljanje turizmom u gradu u budućnosti. Odlučili smo se uložiti u Dubrovnik jer smatramo kako bi upravo Dubrovnik mogao biti model održivosti turističkih praksi, ne samo za Hrvatsku i Jadran već i izvan toga, i na globalnoj razini

Za potrošnju vode na TUI-jevu kruzeru "Mein Schiff 6" koristi se morska voda koja se uzima osmozom i pročišćava do pitke vode, a isto tako tehničke vode gotovo sasvim čiste napuštaju brod, nakon što su prošle nekoliko stupnjeva sustava pročišćavanja sve do bakterijske razine organske razgradnje u biotankovima, koje se na kraju uništavaju UV svjetlom.

"Mein Schiff 6" najnovijii je od sedam TUI-jevih brodova i jedan od najnovijih u svjetskoj floti na kojem je zaštita okoliša, reciklaža i smanjivanje otpada na najvišoj razini.

Izaslanstvo grada Dubrovnika predvođeno dogradonačelnicom Jelkom Tepšić i novinari domaćih redakcija obišli su naime TUI-jev broda "Mein Schiff 6" u Luci Gruž kako bi se upoznali s načinom na koji novi brodovi na kružnim putovanjima gospodare otpadom koji nastaje tijekom plovidbe. O tome je na brodu govorila časnica za sigurnost i okoliš Ivana Zore, Splićanka, inženjerka brodogradnje, koja je posao u brodogradilištu zamijenila radom na brodu.

Kruzing industrija uvelike ulaže u nove tehnologije zaštite mora, smanjivanje otpada i prihvaća sve "čišće" propise kako bi smanjila emisiju štetnih plinova za 40% do 2030. u odnosu na 2008. godinu, a o posvećenosti kruzing kompanija održivosti okoliša i destinacija koje posjećuju kruzeri govorila je Maria Deligianni, predstavnica Cliae za istočni Mediteran, Međunarodnog udruženja udruženja kruzing kompanija.

Upravo će ona biti posrednik između Cliae i Grada Dubrovnika na zajedničkom projektu analize održivosti Dubrovnika kao kruzing destinacije, a koji će provoditi Globalno vijeće za održivost turizma.

– Clia će financijski poduprijeti i pomoći gradu Dubrovniku, da temeljem kriterija koje je postavio UN, ustanovi mjere koje treba poduzeti kako bi se omogućilo održivo upravljanje turizmom u gradu u budućnosti. Odlučili smo se uložiti u Dubrovnik jer smatramo kako bi upravo Dubrovnik mogao biti model održivosti turističkih praksi, ne samo za Hrvatsku i Jadran već i izvan toga, i na globalnoj razini. Tijekom tromjesečne analize razgovarat će se sa svim čimbenicima i zainteresiranima za održivost kruzing turizma, nakon čega će se na razini svjetske organizacije odrediti aktivnosti koje se trebaju poduzeti – rekla je predstavnica Cliae, dodajući kako je prije dvije godine kada je gradonačelnik Mato Franković iznio probleme s kruzerima, Clia pozvala sve članice da se angažiraju jer im je iznimno važno da zajednice u koje pristaju brodovi budu zadovoljne, kao i njihovi putnici.

Nakon toga Clia i Grad Dubrovnik potpisali su u srpnju sporazum o suradnji, kojim su se obvezali da će zajednički raditi da se Dubrovnik razvija turistički na održivi način. Članice Cliae, kaže Deligianni ne samo da prate sve konvencije koje se tiču zaštite mora i okoliša već rade i iznad toga, pa se koriste razne prakse kako bi se povećala zaštita okoliša i smanjio utjecaj na okoliš, korištenjem jednokratne plastike, smanjenjem bacanja hrane, redovitim treningom osoblja u području zaštite okoliša.

Sve članice Cliae od iduće godine morat će po međunarodnim pravilima koristiti gorivo koje sadrži samo 0,5 posto sumpora, odnosno koristiti tehnologije pročišćavanja plinova ili alternativne izvore energije kao što je LNG. Stoga se ulaže više od 22 milijarde dolara u tehnologije čišćega goriva i nove energije kako bi se napravilo i više nego što to nova regulativa zaštite okoliša traži.

Kako to izgleda u praksi na ovom luksuznom plovećem hotelu, na kojem su gosti uglavnom s njemačkog tržišta, posada u strojarnici uglavnom Grci, a hotelsko osoblje Filipinci, pojasnila je Dubrovčanima Ivana Zore, časnica zaštite okoliša, što je jedno je od najvažnijih pitanja sigurnosti na brodu jer je njezin posao kontroliranje svih brodskih sustava. Ona je provela novinare kroz pogone u kojima se razdvajaju, spaljuju i spremaju za zbrinjavanje svakodnevne tone otpada, koje proizvede više od 3000 ljudi na brodu i pokazala sustave koji se koriste u tom pogonu.

– Karton se preša za recikliranje, staklo se separira po bojama i mrvi, konzerve se prešaju, posebni su kontejneri za opuške, baterije, upaljače, kuhinjsko ulje se prikuplja za recikliranje te se predaje ovlaštenim tvrtkama – pojasnila je Zore.

Njezin je posao da nadzire i sve operacije u strojarnici, od klimatizacijskog sustava do pročišćavanja vode, transfere goriva.

– Brod ima dvije neovisne strojarnice, i poseban sustav po cijelom brodu, od motora do dimnjaka, koji ispire ispušne plinove morskom vodom. Pratimo vodu koja ispire sustav i emisije postotka sumpora. Planira se do 2020. godine odrediti obveznu emisija plinova za brodove, a mi već sada emitiramo samo 0,1% sumpora. Što se tiče vode koju ispire sonda, prije povratka u more prolazi kroz niz pročišćivača gdje se nadzire bezbroj parametara čistoće, koliko je čestica i kakav je pH mora, kemijski sastav. Što se tiče emisija plinova brod je potpuno čist, a s obzirom na tretiranje otpadnih voda tu imamo najsofisticiraniji sustav kakav nemaju ni mnogi gradovi – rekla je Zore.

Ona nije jedina Hrvatica na brodu, a niti jedina časnica. Dubrovkinja Gabrijela Malabašić, kapetanica je za posadu, što je najviša pozicija ispod kapetana broda.