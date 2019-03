Najmanje godinu dana institucije znaju sve o potencijalnom kriminalu u Uljaniku, a spektakularna uhićenja su, eto, krenula baš u utorak. Mislite da ne vidimo zašto?

Prigodna hapšenja – tako bismo mogli radno nasloviti uhićenja bivših članova uprave "Uljanika" u tjednu kada će premijer Andrej Plenković, po svemu sudeći, donijeti konačnu političku odluku o tome hoće li Vlada uplatiti dodatnih 2,5 do tri milijarde kuna za restrukturiranje "Uljanik grupe" ili će ovog četvrtka sutkinja Trgovačkog suda u Rijeci otvoriti stečaj nad "3. majem". A u petak je i stečajno ročište za pulsko "Uljanik brodogradilište". Naime, prevelika je koincidencija ta dva događaja a da se ne bi pojavila lagana sumnja o usklađenosti djelovanja policije i DORH-a s ovotjednom predstojećom odlukom predsjednika Vlade.

Podsjetimo, prema dostupnim informacijama, Ministarstvo financija je još u rujnu 2017. izradilo izvješće o proračunskom nadzoru "3. maja", koje je dostavilo Ministarstvu gospodarstva, a to izvješće je pokazalo da se može posumnjati u nenamjensko trošenje sredstava danih "3. maju" za restrukturiranje tvrtke. Martina Dalić, bivša potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, ustvrdila je 8. studenoga 2017., u saborskoj raspravi o "Uljanik grupi", kako je "zatražen proračunski nadzor u '3. maju' kako bi se ustanovio tijek novca i korištenja subvencija koje se isplaćuju iz državnog proračuna". Prema tvrdnjama Martine Dalić, izvješće o proračunskom nadzoru upućen je u DORH u prosincu 2017., dok je Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci dostavljena anonimna kaznena prijava o nenamjenskom trošenju sredstava za restrukturiranje u "3. maju", na štetu "3. maja", a u korist pulskog škvera i "Uljanika" d.d. Kaznena prijava se odnosila na direktora "3. maja" Maksimilijana Percana i njegova dva prethodnika, Domagoja Klarića i Zdravka Pliška, te na Gannija Rossandu, tadašnjeg predsjednika uprave "Uljanika" d.d., krovne tvrtke "Uljanik grupe", te njegove najbliže suradnike Marinka Brgića i Veljka Grpca.

Katastrofalna 2017.

Članove uprava tvrtki unutar "Uljanik grupe" sumnjičilo se da su počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, a prijava se odnosi na cijelo razdoblje otkad je "Uljanik" preuzeo "3. maj", pa do 1. siječnja 2018., s tvrdnjama da su kontinuiranim odobravanjem davanja pozajmica "3. maja" prema drugim društvima unutar "Uljanik grupe" i potom prolongiranjem rokova njihova povrata ugrozili financijsku stabilnost "3. maja". To je, ističe se, "3. maj" dovelo u situaciju da nije mogao izvršiti plaćanja materijala potrebnog za gradnju brodova iz svoje knjige narudžbi, došlo je do rasta duga prema kooperantima. Tako je krajem 2017. godine "3. maj" potraživao 523 milijuna kuna od drugih "Uljanikovih" društava, dok je dug prema kooperantima i dobavljačima iznosio 181 milijun kuna. No, ta je 2017. bila katastrofalna za čitavu "Uljanik grupu", jer je nakon pritiska revizora u travnju 2018. objavljeno financijsko izvješće za 2017. koje je registriralo gubitak od nevjerojatnih 1,8 milijardi kuna.

Ovo sve navodimo kako bismo plastično predočili situaciju koju su DORH i riječki ŽDORH imali pred sobom već godinu dana, a spektakularna uhićenja se događaju, eto, tek ovog utorka, u ključnom političkom tjednu za sudbinu "Uljanik grupe". Nije jasno jedino to hoće li hapšenja pomoći tome da premijer kaže kako stvarno više nema smisla pomagati brodogradnji, jer se tamo prakticirao krupni kriminal, ili će to iskoristiti da ustvrdi kako će država još jednom pomoći sanirati "3. maj" i "Uljanik", jer će se počistiti bivši kriminal i tvrtke mogu "čiste" ući u svijetlu budućnost na krilima novca poreznih obveznika.

Naime, prema službenim tvrdnjama Darka Horvata, ministra gospodarstva, stečaj s preustrojem "Uljanik grupe", u kojem postoji mogućnost nastavka poslovanja "3. maja", državu bi koštao 4,1 milijardu kuna, a restrukturiranje "Uljanik grupe" 7,6 milijardi kuna. Navodno je većina ministara u Vladi za opciju stečaja, ali predsjednik Vlade još uvijek apotekarski važe argumente za i protiv restrukturiranja i stečaja s preustrojem. Naravno, glavni argument koji ide u korist restrukturiranja jest to što premijer ne želi u povijesti ostati zapamćen kao "grobar brodogradnje" na sjevernom Jadranu. Argument u korist stečaja s preustrojem, i to prvenstveno "3. maja", jest u tome što bi to porezne obveznike koštalo tri milijarde kuna manje, a i dalje bi ostala mogućnost da "3. maj" u stečaju kupi "Brodosplit" ili neka druga zainteresirana kompanija. Konačnu premijerovu presudu čekamo, eto, uz slike hapšenja članova uprava tvrtki iz "Uljanik grupe". Lijepa prigodna koreografija.