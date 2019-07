Policijski "uskoci" konačno su se sjetili da postoji i Split, pa su u brzoj i dobro pripremljenoj akciji pohapsili ekipu iz "Čistoće" koja je švercala šutu. Odlagali je bez računa. Pitate se kako se može zarađivati na škovacama, a baš to je jedan od glavnih prihoda talijanske mafije, rame uz rame s drogom. Škovaca ima, bit će ih sve više, građani uredno plaćaju, mjesta je sve manje i milijarde se obrću na škovacinskome zanatu.

Daleko je to od našega Joskana i njegova netjaka, koji su doduše imali škovacinski vakultet, ali ni sanjati nisu mogli iz one svoje potleušice u Velome Varošu da bi svoju sreću mogli nać u smeću. A danas, turizmu fala, građevinske šute ima koliko hoćeš, ruši se, kopa i gradi na sve strane i malo tko se pita gdje sve te jarpe lomljenoga betona, pločica, stakla, kesetina i ruzinavoga željeza nestaju. Hoteli, apartmani, restorani, svi ruše, bužaju, pilaju, štemaju, minjaju, nakupi se toga na šlepere...

Za posle direktora Aleksića i ekipe koju je odvela policija ništa nisu znali ni bivši direktor Delić, ni glavna operativka Ljubica Vrdoljak, a naravno ni šefica Nadzornog odbora Nevenka Bečić, koja zbog marende nije mogla dat izjavu novinarima. Da joj ne pokvare štumik glupim pitanjima.

Baš je lipo ne znat

Niko ništa ne zna, a navodno su se milijuni vrtili u ovim poslima. Baš je lipo ne znat. Tako u "Čistoći" ne znaju zbog čega još ne odvajamo otpad, zašto nisu postavljeni zeleni škoji i reciklažni dvori, u Županiji ne znaju što će i kad će biti s glavnim odlagalištem u Lećevici.

Ne zna se ni hoće li tamošnja škovacinska centrala utjecati na kvalitetu voda koje pijemo, a svi skupa ne znamo ni kakvu nam je štetu kroz šezdeset godina napravilo "privremeno" odlagalište na Karepovcu, praktički usred grada i poviše najmasovnijih kupališta. Najavljuje se izgradnja zelenih otoka po kotarima, ali nema ni sortirnice ni reciklažnih dvorišta ni kompostane. Pa koga vraga ćemo onda odvajat, ovih dva posto je sasvim dovoljno, i previše.

Ne znaju se ni manje važne stvari, recimo oko pranja ulica. Kad u gradu pasa nije bilo, perači su nastupali u dvi ure ujutro, a sada prekrcane lipljive ulice u središtu, zajedno s nogama turista, peru već u jedanaest i po uvečer.

A onda slušam i nevolje stanara povijesne jezgre; nemaju kontejnere ni velike kante, pa izlaze u bot iza ponoća, kad popusti gužva, stavu kapu na glavu i dignu kolet i ka lupeži utiraju kese sa škovacama tamo di se snađu, a znaju se i zakarat s ugostiteljima. To su noću pravi škovacinski ratovi pod zaštitom UNESCO-a. Atroke talijanska otpadna Cosa nostra...

Krupni otpad

Kažu mi stanari i kako je grad, valja priznat, čistiji nego ranije, a i kante se češće čiste. Koliko je svita u gradu i koliko se hita, ako koja kanta i ostane prikrcana priko noći, triba razumit. Šta bi reka Strikan, ni vojska škovacina ne bi ovi grad dovela u red.

Napominju i kako nema za vidit krupnoga otpada. To jedino ako u krupni otpad ne računamo zabranjene reklamne suncobrane koji su poplavili cili grad i milijune isto tako zabranjenih šarenih reklama svih vrsta. Srićom da imamo komunalnih redara ka nikad u povijesti, a zbog efikasnosti građani su ih prozvali – Šjor Pučanstvo.

Zanimljivo kako furešti – a izgleda da pretežu oni iz civiliziranijih društava od našega – kad su u Splitu, zaborave da se otpad doma odvaja, pa bacaju sve skupa i bilo gdje. To se valjda ravnaju po onoj "kad si u Rimu, ponašaj se ka Rimljanin." A kad si u Splitu, ponašaj se ka Splićani, što u prijevodu znači – kao divljak i šporkačun.

Valjda zato i navaljuju hrpimice ovdje; osim jeftinoga alkohola, sviđa im se i naša opuštenost – bacaj, pišaj, rigaj, loči, lipi di te volja. Tako će to stat, ti ćeš već bit doma, a "Dnevna doza nereda" zabilježit će i beštimat, pa će se nekako i nakon dosta vremena ipak dovesti sve u kakav-takav, održivi (ne)red.

Za to vrime po ulicama hodaju deseci iljada kuna u vidu turista bez majica (triba priznat, to od nas nisu pokupili, jer mi liti imamo svoj dress code: maje na špaline i mudante), a samo na tome mogla bi se zgrnit dobra para. Jedan "marulić" ili pet "starčevića" po golin prsima, pa to je manje nego šta in polupežaju ovi falši bankomati po gradu.

Ne brinite za njih, čim ćapiš i kazniš prvih deset, svih ostalih sto iljada odma će putem interneta saznat kako se valja ponašat. Kako po pitanju majica, tako i po pitanju riganja, deranja i bacanja škovaca.