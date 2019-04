Split grad u samo dva tjedna zadesile su dvije velike i neočekivane sreće; predstavljena su dva masterplana koji se bave njegovom budućnošću, što će reći sudbinom njegovih građana, analizirano je trenutno stanje (za plakanje), predloženi su načini raspetljavanja kaosa u koji smo se doveli, te izloženi prijedlozi mogućih rješenja.

Zašto sreće? Pa stoga što se u Splitu, a time se mogu "podičiti" i ostali hrvatski gradovi, čija je uspješnost i kvaliteta života njegovih građana poznata širom svijeta (naravno da je šala), ni najstariji ne sjećaju kad su se zadnji put izrađivali slični planovi koji su osnova razvoja većine svjetskih gradova koji drže do sebe, na istoku ili zapadu.

Kad biste u nekom europskom gradu upitali: što vi radite s tim masterplanovima – vjerojatno bi vas blijedo pogledali, naime, u pametnim društvima nema druge opcije kojom bi se gradovi, ali ne samo gradovi, nego i svi aspekti života planirali i širili, bilo da je riječ o infrastrukturi, kulturi, sportu, industriji. Mislite li da se još negdje – osim u nama sličnim sredinama, beznadno neuspješnima – ovo kratkog života prepušta stihiji?

Držite li da se nigdje – kao kod nas i nama sličnima – ne planira što će za pet, deset ili dvadeset godina biti s turizmom, kruzerima i mladim alkosima, što će se događati s povijesnim jezgrama, kako će se i gdje širiti naselja, kuda će proći cesta i koliki će promet tuda teći, koliko je kulturnih centara na broj stanovnika, gdje će biti zelene zone i kojom će brzinom ići ferata? Pa naravno da se planira, samo budala ne planira.

Otrovna stvarnost

A neplaniranje vodi tamo gdje jesmo – na začelje svega. Mi smo mrkli mrak, Split je jedan od rijetkih gradova svoje veličine u staroj Europi koji izumire po nevjerojatnoj stopi, stanovnici ga napuštaju poput mrava kad ih zaspeš diditijem. I njegovi su građani zasuti. Otrovom korupcije, nesposobnosti, lijenosti, negativnom selekcijom kadrova, namještenim natječajima, preplaćenim javnim radovima, zagušeni su pravnom nepravdom, neučinkovitom administracijom, nerednim, kompliciranim i neizvjesnim životom.

E, pa kako bi imali sve te nabrojene vrednote, ne smijemo imati planove. Stoga su planovi, a posebno masterplanovi, naši smrtni neprijatelji!

Onaj prvi, nedavno predstavljen, koji je za 600 tisuća europskih eura izradila bečka tvrtka "iC consulenten" poprilično je dobro poznat splitskoj javnosti. Bavi se ponajviše prometnim rješenjima splitskog čvora te sadržajima na primamljivoj Istočnoj obali.

Zamjerilo mu se dovođenje još turizma u gradsku luku, premalo javnih sadržaja i mogućnost da Lučka uprava potjera otočane i građane iz gradske luke kako bi i nju prepustila, pogađate, turistima. I neka se zamjerilo, to znači kako se kroz kalcificirani mozak splitske javnosti, stručne i manje stručne ipak probije kakav impuls.

Ovakvi se planovi, uostalom i stvaraju dugo i uz sudjelovanje šire javnosti i struke, nikad iz prve. Zato pišite primjedbe i prijedloge dok je na vrijeme!

Ali pravi užitak jest promotriti masterplan Splita koji su – ničim izazvani i mukte – izradili studenti završne godine arhitekture iz engleskoga grada Batha. Taj plan manje je korporativan, a više "relaksiran" od austrijskog i predviđa puno više detalja vezanih za podizanje kvalitete života građana.

Interesantno, i jedan i drugi projekt, premda su izrađeni bez ikakvih kontakata i razmjene informacija – locirali su iste splitske probleme: zagušenost turizmom, prometni kaos i ogromne neiskorištene površine, a Kopilica, na kojoj se planira novi kolodvor zajednička je točka obaju radova.

Studentska vizija je zanosna i mladalački jednostavna, najbolje bi bilo reći poštena i brižna prema građanima: zamislili su ukidanje automobilskog prometa u središtu i slobodne ulice za javni promet, zelene autobuse, bicikle i šetače. Istočnu obalu kao područje parkova i šetnica, s manje hotela, a puno više društvenih sadržaja.

Sjenila po ulicama, ambijentalnu rasvjetu putem klupa i stupova. Šezdeset-postotno razdvajanje otpada koji bi se transportirao zatvorenim cijevima. Bolje iskorištavanje goleme i neiskorištene površine škvera, čiji bi se jedan dio pretvorio u poslovne prostore za mlade, predstave na pontonima i kulturne sadržaje, te otvorio različitim festivala koji bi predstavljali mediteranski karakter Splita.

Kilometarske kolone

Zeleni prsten drvoreda preko cijeloga grada. Kopilica kao inovacijska četvrt i veliki park, sa stanovima, kampusom, IT industrijom, opet kulturnim sadržajima. Šetnice i parkovi na Stinicama. Novo prometno čvorište na sjeveru grada s izravnom željezničkom vezom do zračne luke i mostom do Kaštela.

Novi sadržaji izvan gradskoga središta raspršili bi turiste na šire područje grada te bi se smanjio pritisak na centar. Primijetili su kako među splitskim građanima vlada ovisnost o vožnji automobilima; ovo mi se najviše svidjelo, jeste li se ikad zapitali kuda voze te kilometarske kolone za vrijeme radnog vremena, a u svakom autu samo vozač?

Vratimo se studentskom planu čije bi mnoge elemente trebalo implementirati u onaj "austrijski", jer je puno više pozornosti posvetio građanima. Znate li koliko je građana, stručnjaka, studenata (dvadeset tisuća sjena koje ne sudjeluju ni u kojem segmentu života grada), bučnih udrugara i sveznajućih kritičara bilo na prezentaciji? Deset.

Ništa čudno, ionako su svi ovi sjajni planovi u našim rukama za neku stvar. Mi živimo u svijetu papira, tona papira koji mjesecima putuje iz jedne kancelarije u drugu brzinom hrvatskog vlaka. To je jedino što teče u našem sustavu. Tone karte.

Ovi mladi ljudi dolaze iz nekog drugog svijeta gdje vlada kreativnost, brza razmjena sadržaja, industrija ideja i imperativ kvalitete. Pokušava se postići mentalna čistoća i društvena higijena. Moždanim miljama su udaljeni od nas. I zato smo mi predodređeni za propast a ne procvat. A za propast ne treba plan. Treba samo čekati.