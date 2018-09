ROMAN J. ISRAEL, ESQ Denzel piše romane

Uloga Romana J. Israela samo je površinski tipično oskarovska jer on je advokatski spoj likova Dustina Hoffmana iz 'Kišnog čovjeka' i Jacka Nicholsona u 'Bolje ne može'. Washingtonova nazočnost jest 'napadna' u kadru, međutim jedan od najpouzdanijih glumaca današnjice pronalazi unutarnji život lika te odatle izvlači njegovu vanjštinu i dosad nesvojstvene manirizme da se doista može reći kako je ovo 'Denzel kakvog dosad niste vidjeli'.

Ni ovogodišnja Oscar nominacija dvostrukog oskarovca Denzela Washingtona za glavnu mušku ulogu nije bila dovoljna da "Roman J. Israel, Esq" (2017.) dođe u hrvatska kina. To već lagano postaje simptomatično budući da su velike ekrane preskočile i prošlogodišnje "Ograde", također s Denzelovom nominacijom za Oscara. Tada je Washington bio jednak, na momente čak i veći favorit od Caseyja Afflecka ("Manchester By The Sea") koji je zlatni kipić na koncu osvojio.

Ove godine je na Oscaru pisalo ime Garyja Oldmana ("Prijelomni čas"), tako da Denzel nije imao šanse. No, Washingtonova izvedba je (opet) izvrsna, toliko da se potpisnik ovih redaka kaje što je uperio prstom baš u njega u tradicionalnoj oskarovskoj kladionici "Jutarnjeg lista" u kategoriji "nije smio biti nominiran", ali napravio je to jer je jedan glumac "morao" biti odabran, pa je težak izbor pao na njega, radije nego na Oldmana, osobnog favorita Timotheeja Chalameta ("Skrivena ljubav"), Daniela Day-Lewisa ("Fantomska nit") i Daniela Kaluuyu ("Bježi!").

Ipak, na podrobnije promatranje filma "Roman J. Israel, Esq" i Denzelove uloge, Kaluuya bi bio taj koji je izvukao deblji kraj. Uloga titularnog odvjetnika Romana J. Israela, koji na ime i prezime obavezno dodaje počasni naslov/oznaku u pravnom svijetu "Esq", samo je površinski tipično oskarovska u vidu transformacije, odnosno glumačke "neprepoznatljivosti". Nedvojbeni lumen i introvert na korak do autista, gotovo nepostojeće društvene interakcije, Roman je advokatski spoj Oscarom nagrađenih likova Dustina Hoffmana iz "Kišnog čovjeka" i Jacka Nicholsona u "Bolje ne može", dijelom i Dr. Housea Hugha Lauriea.

To je čovjek koji iz glave izvlači sve statute zakona ispred frapiranih kolega i pokazuje "čvrstinu argumentiranja", izbjegava rupe dok hoda na pločniku, sipa neprikladne izjave čak i ispred suca na sudu, te djeluje kao nekonvencionalna i neprilagođena individua unutar svoje branše. Washingtonova nazočnost jest "napadna" u kadru – afro-frizura, nepoklapajuće i "demode" odjevne kombinacije, slušalice "walkmana" na ušima... "Uvijek se tako odijevate", zatječe klijentica pitanjem odvjetnika zapelog u sedamdesetima, dekadi koju odražava i preferirana glazba u njegovu uhu (Eddie Kendricks i "Keep On Truckin'", Funkadelic i "Cosmic Slop"...).

Međutim, jedan od najpouzdanijih glumaca današnjice pronalazi unutarnji život lika izvan vremena i prostora te odatle izvlači njegovu vanjštinu (imidž) i govor tijela, njemu dosad nesvojstvene manirizme da se doista može reći kako je ovo "Denzel kakvog dosad niste vidjeli". Denzel piše romane prema scenariju Dana Gilroyja ("Bourneovo naslijeđe") koji s "Roman J. Israel, Esq" ostvaruje solidni, od strane američke kritike nepravedno podcijenjeni redateljski drugijenac nakon teško dostižnog debija "Noćne kronike".

Mlađi brat Tonyja Gilroyja ("Michael Clayton") od brace je preuzeo zanimanje za osobne moralne nedoumice i(li) filozofske dileme likova koji u slučaju Dana prelaze na tamnu stranu. Iako je Roman bolja osoba od introvertiranog sociopata Jakea Gyllenhaala, vidljivo je iz filma da je djelo autora "Nightcrawlera" - makar ne tako briljantno - kad protagonist ispravnog moralnog kompasa posrne, napravi grešku i proda dušu vragu materijalističkome, a "sidneylumetovski" krimi-triler pokuca na vrata.

Da ne ulazimo previše u "spoiler", recimo samo da stvari odlaze naopako kad bezdušni korporativac, šef odvjetničke firme George Pierce (dobri Colin Farrell), zaposli Romana, knjiškog moljca iz ureda za male kaznene predmete, te ovaj dobije slučaj crnačke pucnjave u trgovini tijekom koje je ubijen jedan Armenac. Zbog kršenja zakona i okretanja leđa svemu što je zastupao, Roman će podnijeti zahtjev za tužbu protiv samoga sebe, spreman da istovremeno bude svoj tužitelj i branitelj.

Može li se u tome metafilmski pročitati i Denzelov vlastiti istup protiv (od 2010. naovamo) sve češćeg okretanja leđa "trade-mark" karakternim dramskim ulogama nauštrb akcijskih ("Sigurna kuća", "Nezaustavljivi", "2 igrača", "Pravednik 1&2", "Sedmorica veličanstvenih") ili ne, to nije "spoiler" budući da se film otvara Romanovim podnošenjem/tipkanjem tužbe, kao uvodom u narativnu "flashback" strukturu filma.

Njegovo je posrnuće razumljivo nakon 40 godina pravičnosti i iskrenosti, verbalizirano (u) riječima "Umoran sam od savijanja kičme za nezahvalne", jer "svi smo skovani od slabosti i zabluda". Disfunkcije pravnog sustava su u drugom planu ispred karakterne studije centralna karaktera kojemu je suprotstavljena njegova sušta suprotnost – Pierce. Obojica će proći preobrazbu kao likovi i poći na duhovno putovanje vrijedno pridruživanja, preuzimajući jedan od drugoga štafetu za humanitarnu utrku na kružnoj stazi prava i pravde.