SAMO MORE ZNA Sve je unaprijed izgubljeno

Plovidba koju je u foršpanu obećavao “The Mercy“ razlikuje se od one u samom filmu. “Trailer“ za “Samo more zna“ sugerirao je “povišenu“ oskarovsku dramu snimljenu prema istinitoj priči o amaterskom moreplovcu Donaldu Crowhurstu i njegovom neuspješnom pokušaju da oplovi svijet 1968. godine, imajući puno pokriće za to u oskarovcima ispred i iza kamere – glumcima Colinu Firthu (“Kraljev govor“) i Rachel Weisz (“Brižni vrtlar“), odnosno režiseru Jamesu Marshu (“Čovjek na žici“, “Teorija svega“). Vjerojatno znate kako to obično ide.

Natpis “od redatelja filma 'The Theory Of Everything'“ uparen je s oskarovskim kadrom odvažne borbe malog čovjeka protiv nemilosrdna olujna mora s nikakvim izgledima za preživljavanje. Potom slova na ekranu ispišu “dobitnik Oscara Colin Firth“ zajedno s nekim značajnim pogledom njegova lika Donalda Crowhursta koji izgovara nešto u stilu “Uvijek smo povezani koliko god udaljeni bili“. Isto vrijedi i kad osvane natpis “dobitnica Oscara Rachel Weisz“ te njezina Clare Crowhurst sugestivno izjavi “Sutra i sve dane poslije moja će djeca trebati oca, a ja ću trebati svog supruga“.

Slijede egzistencijalni “Oscar bait“ prizori usamljenosti na oceanu i važna rečenica za kraj “Život treba živjeti, stoga se postavlja pitanje što možeš učiniti da svemu daš smisao…“. “The Mercy“, međutim, baš i nije u potpunosti takav film. Prije gotovo pa subverzija takvog tipa priče o odvažnosti, i to od strane filmaša specijalizirana za nemoguće oskarovske pothvate smionih ljudi većih od života poput “man on wire“ Phillipea Petita (balansirao na žici između tornjeva World Trade Centera) i Stephena Hawkinga (nadvladao hendikep od kojeg oboljeli u pravilu ne požive dugo, kamoli da postignu sve što je on postigao).

Na krivom ste mjestu ako očekujete i nešto poput naizgled sličnog “one man show“ putovanja debelim morem u izvrsnoj “survival“ drami “All Is Lost“ J.C. Chandora s Robertom Redfordom. U Marshovom filmu nema neizvjesne utrke s vremenom i preživljavanja u onom filmski ekstraodinarnom, mitskom smislu. Crowhurst je prikazan kao fantast i egocentrik, pomalo tragičan, deziluzioniran, mentalno nestabilan lik, obiteljski čovjek; na putovanje oko svijeta se prijavio kako bi osvojio novčanu nagradu i prestao izmišljati uređaje koji druge šalju u pustolovine, premda za to nije bio ni najmanje spreman.

Obrisi toga naziru se na Donaldovu licu u sceni kad slavni i iskusni jedriličar Francis Chichester (Simon McBurney) tijekom Sajma pomorstva obznani veću kušnju od jedrenja oko svijeta s jednim stajanjem – jedrenje oko svijeta bez ijednog stajanja. Chichester nešto tako ne bi opet ponovio kad se sjeti valova u Južnom oceanu koji se “mjere strahom“, ali odašilje sirenski zov pustolovine kakvu nosi pojedinačna utrka oko svijeta. Iako nema iskustva za kormilom i samo je jedriličar-amater, Crowhurst prihvaća izazov, odluči sagraditi plovilo (trimaran) i oploviti svijet bez zaustavljanja, od engleskog obalnog gradića Teignmoutha niz Atlantik uz Rt dobre nade i dalje.

U priču se uključuju sponzori (Ken Stott) i PR novinari (David Thewlis) pa kad Donaldu napokon dođe do glave kako brod nije spreman, tj. da “kalendar ne pregovara, ali ni ocean“, prisiljen je ipak se otisnuti od obale, što ga čini kolateralnom žrtvom kapitalizma. Marsh se podtekstualno dotiče kapitalizma, s obzirom da je Crowhurst suočen s gubitkom firme i kuće koje je založio u ugovoru s pokroviteljem ako stopira putovanje. “Ne mogu nastaviti, a ne mogu se vratiti“, njegova je dvojba usred oceana kad postane svjestan da je osuđen na propast (poniženje i bankrot ako se vrati, smrt ako produži dalje).

Gledatelj je to shvatio već na samom početku njegove avanture kad se Donald, nepripremljen i nespretan, porezao i povratio, a jedva da je barkom prevalio milju, odnosno nije se još našao u pravoj nemilosti mora, ironično za naslov “The Mercy“. U tim dijelovima je film najbolji, daleko od obale s “Oscar/family friendly“ momentima i Chandorove avanturističke pučine, dakle dok “herzogovski“ plovi u Crowhurstovoj glavi i kronicira njegovo postupno mentalno propadanje (varanje, vođenja falših dnevnika i prijavljivanja krivih koordinata napretka) do konačnog silaska ili bolje reći zarona u izgubljenost i ludilo (ukazuju mu se konji na brodu, odijeva se u morske alge). “Sve je izgubljeno“ je bio intimni film katastrofe. “Samo more zna“ je film intimne katastrofe. Sve je bilo unaprijed izgubljeno.