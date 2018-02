PEDESET NIJANSI SLOBODNIJI Od mekog pornića do još mekšeg ljubića

Lakonotnost čini treći film nešto podnošljivijim ako već ne boljim, za razliku od 'ozbiljne' S-M erotike prvog i kvazi erotske trilernosti drugog. Kad negativac provali u dom Greyjovih i biva svladan, zaštitari će ga htjeti vezati, ali shvaćaju kako nemaju čime. “Mi imamo“, nadovezuje se spremno Anastasija i ugrize za jezik. Dražesno. No, što reći kad se na romantičnu komediju nezgrapno nadoveže podzaplet iz najjeftinijih erotskih video-trilera devedesetih koji i najveći mazohist od filmofila jedva može otrpiti. Ništa. Tek uzviknuti sigurnosnu riječ za prekid (filma). Crveno.

Uzdasi su se počeli otimati na pretpremijernoj projekciji filma “Pedeset nijansi slobodniji“ kad se mišićavi Christian Grey (Jamie Dornan) u jednoj sceni našao pod tušem. Dio gledateljica je izvadio mobitele i fotkama ovjekovječio trenutak. Ovo je, ipak, posljednji put da gospodina Greya gledaju na velikom ekranu. “Fifty Shades Freed“ je posljednje poglavlje planetarno popularne franšize i gospodin Grey će ženskoj publici, sudeći po pretpremijernim reakcijama, očito nedostajati jednom kad se “skine“ s kinoplatna, kao i filmovi nastali prema bestselerima E.L. James.

Muškoj baš i ne, hvala vam puno na pitanju, da ne kažemo spank you very much. Nismo čuli nijedan uzdah na golišavu pojavu Anastasije Steele (Dakota Johnson, još uvijek najbolja stavka serijala), a omjer nagosti u filmu im je li-la, zapravo čak i prednjače njezine gole grudi u odnosu na njegove guzove. Jamačno je to zato što su muški gledatelji bili debelo u manjini i došli na projekciju iz kompromisa prema djevojkama. Ono, ja ću s tobom u kino na “Pedeset nijansi slobodniji“, ti sa mnom na “Bratstvo lopova“, “12 hrabrih“, “Otpadnike“ ili “Black Panthera“.

Nesretnicima se nije lako natjecati s Christianom kao literarnom i filmskom projekcijom (prljave) ženske mašte. U ovom filmu bogataš Grey svoju vjenčanu suprugu Anastasiju ne prenosi preko kućnog praga. Ne, on je prenosi preko praga privatnog mlažnjaka koji će poletjeti i odvesti ih na medeni mjesec iz snova u Pariz. Nakon Pariza čeka ih jahta na Azurnoj obal, još jedan simbol njegovog društvenog statusa i njezinog života na visokoj nozi sa svim povlasticama koje isti pruža. Avion je, pak, na pisti u obližnjoj Nici ako opet ustreba.

Anastasija će dobiti i ključeve trkaćeg Audija, a i po guzi ako bude zločesta. “Trebala bi biti više zločesta“, reći će ona nakon nove seanse vezivanja u “igraonici“. Sigurno se sjećate crvene sobe za bolni sado-mazo užitak i sigurne riječi za prekid S-M nastranosti, bičevanja itd. (crveno). Podčinjena Anastasija želi ako ne dominirati u njihovu braku onda barem biti ekvivalentna suprugu, “šefu njezinog šefa njezinog šefa“, kojemu prkosi skinuvši se u toples na plaži, iako joj on, posesivan i ljubomoran, to brani.

“Već dovoljno pokazuješ“, ukori je Grey i njezinu zločestoću potom kazni seksom. Međutim, “Fifty Shades Freed“ nedovoljno pokazuje onoga po što su gledatelji(ce) tu. Samo je jedna scena vrijedna spomena – dvosmjerna predigra lizanja sladoleda sa tijela po uzoru na med i svašta nešto u superiornijoj filmskoj erotici “Devet i pol tjedana“ čija zvijezda Kim Basinger ne reprizira ulogu Elene, Christianove vlastite “gospođe Robinson“, odigranu u središnjem dijelu franšize “Pedeset nijansi mračniji“.

Kasnije, u jednom trenutku, dvije gledateljice do vašeg kritičara čak su uskliknule “Daaaj!“ kad je izgledalo da je seks prekinut u pola scene. Nastavio se, ali opet stao, odnosno akteri nisu otišli do kraja u spolnom odnosu, jedino u Anastasijinom sjećanju ili zamišljaju. Mnogi će nakon “Pedeset nijansi slobodniji“ poželjeti da su sami zamislili finalno poglavlje i “happily ever after“ za Anastasiju i Christiana, tj. da je serijal stao na kraju drugog filma, najavom vjenčanja s kojim filmske romanse većinski bajkovito završavaju.

Film naslovljen “slobodniji“ ne ispunjava obećanje s plakata o (nesputanom seksualnom) klimaksu, vrhuncu serijala. “Don't miss the climax“ ili “Ne propustite vrhunac“. Možda je krivac za to brak gospodina i gospođe Grey sa svim pripadajućim klišeiziranim unutarnjim problemima, od uzajamne ljubomore do – oprez: “spoiler“ - vijesti o njezinoj trudnoći. A možda i što je franšiza sada promijenila žanr iz mekog pornića “Pedeset nijansi sive“ u još mekši ljubić za Valentinovo, gotovo pa romantičnu komediju o ratu spolova, dosad zaključanu u crvenoj sobi koju bi Greyovi, kako su krenuli, jednog dana mogli pretvoriti u dječju igraonicu.

Lakonotnost čini treći film nešto podnošljivijim ako već ne boljim, za razliku od “ozbiljne“ S-M erotike prvog i kvazi erotske trilernosti drugog. Kad negativac, Anastasijin bivši šef Jack Hyde (očajni Eric Johnson), provali u dom Greyjovih i biva svladan, zaštitari će ga htjeti vezati, ali shvaćaju kako nemaju čime. “Mi imamo“, nadovezuje se spremno Anastasija i ugrize za jezik. Dražesno. No, što reći kad se na romantičnu komediju nezgrapno nadoveže podzaplet s Hydeom iz najjeftinijih erotskih video-trilera devedesetih koji i najveći mazohist od filmofila jedva može otrpiti. Ništa. Tek uzviknuti sigurnosnu riječ za prekid (filma). Crveno.