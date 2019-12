Štancaju se kao na pokretnoj traci, lako se pogubiti: naš kritičar izdvojio je deset serija iz ove godine koje se definitivno isplati pogledati, nemojte da vam promaknu

Hiperprodukciju na malim ekranima najbolje opisuje vijest da Netflix najavljuje mogućnost 'ubrzanog' gledanja 'streaming' sadržaja. Unatoč ulasku Apple TV+ i Disney+ na serijsko tržište, pobjednici godine su već etabilirani igrači HBO i Netflix. 'Best of' lista funkcionira kao nekakav orijentir u pregustoj šumi ovogodišnje televizije i može poslužiti kao zimska 'binge' nadoknada.

Nekoliko stotina serija plasirano je na svjetske male ekrane tijekom ove godine. Izraz "gledaš previše televizije", koji smo čuli i u seriji "Pennyworth", poprimio je krajnje eklatantne razmjere. Proteklih 360-ak dana na snazi je bila dosad neviđena hiper-produkcija serijskog sadržaja.

Serije se štancaju kao na pokretnoj traci zahvaljujući sve većem broju TV mreža i "streaming" servisa (Apple TV+, Disney+) koji bombardiraju gledatelje kao nikad prije. Pitanje je dokle će to biti održivo, kad će se ispuhati balon "zlatnog doba televizije" i hoće li TV pojesti samu sebe, tj. tko će se prije umoriti, gledatelji ili mreže i "streaming" servisi.

Gledateljima postaje nemoguća misija sve to popratiti, čak najvećim TV ovisnicima među njima, ali realno ni ne treba gledati baš svaku seriju. Serijska fama ponešto je ipak pretjerana: opstoji tu hrpa konzumerističkog, konfekcijskog i reciklažnog sadržaja srednjih ili niskih dometa, samo se nekako prečesto prešućuje, a i mnoge prestižne serije nisu sve redom visokokvalitetne, prijelomne niti remek-djela.

Srećom, neke od njih ipak jesu, a svakako ima dobrih i odličnih, što pokazuje i ova "best of" lista koja funkcionira kao nekakav orijentir u pregustoj šumi ovogodišnje televizije i može poslužiti kao zimska "binge" nadoknada. Uz ovih deset serija najviše je vrijedilo provesti dragocjene sate i one su bile najpodatniji materijal za "binđanje" u godini na izmaku.



1. MINDHUNTER 2

Izvrsni "Mindhunter" u režiji i(li) produkciji velikog filmskog redatelja Davida Finchera nije samo rijetka serija kojoj "actually" pristaje epitet "revolucionarna" budući da je doista napravila TV revoluciju unutar krimi-triler žanra "serial killer" podvrste. To je i rijetka serija koja se nije "razvodnila" u drugoj sezoni. Naprotiv, "Mindhunter 2" drži vodu svih devet jednosatnih epizoda.

Sporogoreća studija nasilja od početaka kriminalne psihologije funkcionira kao prednastavak Fincherovih nenadmaš(e)nih serijsko-ubojičkih trilera ("Sedam", "Zodijak") i frapira s još više detalja u otkrivanju tamne prirode čovjeka. Dostojan nastavak prve sezone nerijetko je čak i superiorniji prethodniku, a definitivno mračniji i pesimističniji. FBI-jevci Holden i Bill ispadaju lovci na kriminalne umove u mutnom.



2. FLEABAG 2

Drugi nastavak vrijedan odličnog prethodnika, ustvari i bolji. Sve što je prvi put funkcioniralo je potencirano: "Fleabag 2" ima psihološki profiliranije likove i kompleksnije interakcije među njima, a urnebesne, crnokomične dionice spretnije se izmjenjuju s dramskima i srcedrapateljskima dok Phoebe Waller-Bridge pokušava i uspijeva svom autodestruktivnom liku dati iskupljenje. Pritom, sve djeluje realistično tragikomično i životno, za razliku od standardnih "sitcomova" s "nasnimljenim osmijehom".

Zato "Fleabag" i jest revolucionarni sitcom, od dodavanja prefiksa "tragi" ispred komedije situacije do razbijanja "četvrtog zida". "Meta" odnos glavnog lika s publikom još više je produbljen u nastavku tragikomedije situacije i Fleabag nam sad dođe gotovo kao neka poznanica, ako ne i frendica.



3. RUSKA LUTKA

Uz "Fleabag" rijetka serija kojoj bi se mogli vratiti za još jedno gledanje, i to ne samo zato što je gotovo jednako kratka. Koncipirana poput babuške, s više slojeva i žanrova (komedija, drama) koji se otkrivaju svakom novom epizodom, serija poziva na repete budući da cinična heroina ponavlja jedan te isti dan opet i iznova, na dobrom tragu filmova "Groundhog Day", "Edge Of Tomorrow", "Happy Death Day" itd.

"Rutina je nevjerojatna", kaže junakinja koja će ponovno proživljavati rođendan i pritom stalno umirati. "Russian Doll" je metafora za začarane krugove egzistencije i krivih odluka glavnog lika i gledatelja, ali i - samoironično - repeticije moderne serijske televizije (prerade, nastavci) koja je mnogima postala rutina. Ako nije najbolja, ovo je svakako najsubverzivnija serija godine.



4. NASLJEĐE 2

"Nasljeđe 2" je učvrstilo poziciju tragikomičnog "Kralja Leara" u medijskom svijetu Ruperta Murdocha i uopće financijskog kapitala. Moderne bogataše vječito žedne moći utjelovljuje ponovno izvrsni Brian Cox kao patrijarh obitelji koja vodi jedan od najvećih konglomerata za vijesti i zabavu. U samo dvije sezone disfunkcionalna obitelj Roy postala je najveći takmac Lannisterovima.

Satirična serija nanovo je odlično glumljena (Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin) i sočno napisana ("Gospode malverzacije, daj nam blagoslov!"), a ovaj put trguje i emotivnim kapitalom. "Succession 2" zaranja duboko u ono malo duše što je ostalo likovima i uspijeva ih humanizirati (i)li dati im nekakvu katarzu, ali radi to s apotekarskom mjerom, jer je čitavo vrijeme svjestan tko su i što su.



5. EUFORIJA

Krajnje drukčiji pogled na odrastanje mladih danas daje serija "Euphoria" - seks, droga i šok 'n' roll, s dosad neviđenim scenama seksanja i partijanja na TV-u kad je tinejdžerski žanr u pitanju (Netflixov "Sex Education" je mala beba za ovo). Sve je to na prvu toliko šokantno da djeluje kao šok šoka radi, počevši od angažmana bivše Disneyjeve zvijezde Zendaye koju smo istovremeno u kinima gledali u novom "Spider-Manu".

Dijelom i jest, međutim tko želi zagrebati ispod površine nihilističke serije pronaći će srce. Ono je možda crno, ali svejedno kuca u ritmu adolescentskog angsta 2019. Režijski euforična i delirična kao takoreći ni jedna serija ove godine, "Euforija" je možda i ključna televizija generacije koja ne silazi "offline" i upoznata je s pojmom "revenge porn".



6. ČERNOBIL

Tko bi rekao da će scenarist "Mrak filma 3&4" i "Mamurluka II&III" (re)kreirati tragediju Černobila i napraviti to jako dobro u hibridnoj formi filma katastrofe, trilera, horora i drame. Serija o jednoj od najvećih katastrofi čovječanstva, koja podsjeća na skupu cijenu laži ili neprepoznavanja istine, ispala je jedna od najboljih i najbolje glumljenih (Jared Harris, Stellan Skarsgard), ali i - najcitiranijih (izjava "Not great, not terrible!" za dosegnutih 3.6 rendgena po satu).

Za "Černobil" možemo reći "pretty great", "definitely not terrible" i dati mu 4.6. Ocjena bi bila i 5.0 da nije nekih nesrazmjera - engleski jezik znade zabosti uši, a neki hororski klišeji oči u seriji koja nije snimljena u stilu američkih blockbustera, nego istočnoeuropskih novomilenijskih art filmova.



7. ČUVARI

Alan Moore ne voli ni nove, serijske "Čuvare", jednako kao one filmske iz 2009., ali mogao bi ih voljeti David Lynch. To dosta govori o dosad najvećoj superjunačkoj seriji iz pera kreatora Damona Lindelofa ("The Leftovers"). "Watchmen" je bliži začudnoj "lynchovskoj" poetici povratničkog "Twin Peaksa" nego recentnim "straight" superherojskim serijama poput "Daredevila" ili onim autoironičnim kao što su "The Boys".

Radeći moderan remiks legendarnog Mooreova grafičkog romana, Lindelof uspijeva biti (narativno) izazovan, misteriozan, političan, provokativan, a istovremeno i vizualno/akcijski dovoljno spektakularan. Hladni rat osamdesetih je ostao na stranicama stripa. Vrijeme radnje je alternativna 2019. koja se ne razlikuje puno od stvarne (policijske države, rasne tenzije). Život je nanovo ispisao Mooreov roman.



8. NEVJEROJATNO

Još jedna krimi-trilerska serija koja je unijela dašak novine u izlizani TV žanr, "Unbelievable" je najfeminističkija televizija godine. "Nevjerojatno" je fokusirano isključivo na žene. Umjesto para policajaca, "pravih detektiva" i njima sličnih, serija u prvi plan stavlja policajke, "prave detektivke" u odličnom tumačenju Merritt Wever i Toni Collette koje bi se mogle ujediniti s dvojcem iz "Mindhuntera.

A umjesto da proniče u um (muških) napadača, silovatelja, bavi se njihovim žrtvama poput lika mlade glumice Kaitlyn Dever. Silovanje je delikatna tema za seriju, ali "Unbelievable" joj pristupa bez senzacionalizma i eksploatacije - inteligentno i promišljeno, ma koliko neke scene bile teške za gledanje zahvaljujući (i) subjektivnim kadrovima. Kao i u "Mindhunteru", psihološki efekt serije biva snažniji od fizičkog.



9. CRNO LJETO

Televizijski zombiji nanovo su živnuli zahvaljujući ovoj seriji koju je s pravom pohvalio kralj horora Stephen King. "Živi mrtvaci" su istrunuli do devete sezone i ostavili zombije u zimi TV života. Srećom, "Black Summer" ih ponovno vraća u ljeto, oživljava i žanrovski pomlađuje. "Crno ljeto" se nalazi u konstantnom pokretu i režirano je bez predaha, ekonomično, za uzor drugim predugim serijama.

Kamera je iz ruke kao u "found footage" filmovima, što daje osjećaj dokumentarističke sirovosti i realizma zombijevskog horora, posebice s obzirom na tretman likova koji samo žele preživjeti i poistovjetljivi su, unatoč tome što ih upoznajemo površinski. Od svih zombi serija "Black Summer" daje najrealističniji prikaz eventualne zombi apokalipse. Ovo je horor do (zombijeve) kosti.



10. ČUDNIJE STVARI 3

Magija filmskih osamdesetih i dalje funkcionira u seriji "Stranger Things" koja se nakon slabije druge sezone vratila u formu. "Stranger Things 3" ima vjerojatno najmagičniji TV trenutak godine: duet Dustya Buna i Suzie Poo "Neverending Story". Scena svodi čitavu seriju koja se audiovizualno kune u osamdesete i možemo potrošiti cijeli prostor na nabrajanje filmskih/popkulturnih referencija ("Terminator", "Povratak u budućnost", "Stvor", "Mjehur ubojica"...).

Referencija će biti i u nadolazećim sezonama, ali ovo je vjerojatno posljednji put da "Stranger Things" drži djetinjstvo u retrovizoru BMX-ice. Klinci su gotovo pa tinejdžeri i sve bliže ulasku u bolan svijet odraslih. "Keep on growing up, kid. The hurt is good".