Dalibor Matanić prisjetio se anegdote s tragično preminulim glumcem: 'Da je netko normalan to vidio, pobjegao bi odmah, Sale je išao mimo svih pravila...'

Aleksandar Bogdanović dao je upečatljivu ulogu korumpiranog policajca Dinka Antunovića u prve dvije sezone "Novina" redatelja Dalibora Matanića koji se za nas prisjetio rada s glumcem.

Zbogom, Sale: nakon teške nesreće u 45. godini preminuo omiljeni osječki glumac, obitelj će donirati organe

- Imam neke velike planove za snimanje u Slavoniji i računao sam automatski na njega. Kad nestane iznenada takav čovjek s kojim je bio gušt raditi, nastaje iracionalna praznina jer nekako očekujete da je on stalno tu. Uvijek mislite da takvi tipovi, požrtvovni radnici, veseli, blesavi, dobri u svom pozivu, ne mogu nestati s ovog svijeta, a kad se to ipak dogodi, kao što je slučaj sa Saletom, onda nastaje neka tupa praznina, kao da je netko zabranio ulaz u dječje igralište.

Sale se iz prve snašao u našem, kako ga volim nazvati, ludom glumačko-redateljskom jazz sessionu. Krasila ga je živost, pripremljenost, a opet nepredvidljivost koju kamera voli. Prvi dan snimanja "Novina 2" u Rijeci vozio je auto u sceni s Liviom Badurinom. Pobjegli smo od ekipe da ne znaju šta smjeramo i rekao sam mu da prođe izmedju dva vlaka koja su se upravo kretala po lučkoj zoni. Da je netko “normalan” i “racionalan” to vidio, pobjegao bi odmah, a Sale je istovremeno tukao Livija u sceni i provezao auto između dva vagona mimo svih pravila. Svi su bili blijedi u autu, a on me samo pitao: “Jel' bilo dobro?!?”. Ponosno sam mu uzvratio: “Najbolje”.