Europski Oscari: 'Miljenica' je najbolji film, među slavljenicima i jedna Hrvatica

Nijedan hrvatski film nije bio nominiran u nekoj od kategorija za ovogodišnju 32. dodjelu nagrada Europskih filmske akademije (EFA), popularnih EU Oscara, međutim jedan smo kipić ipak osvojili.

Na pozornicu berlinske festivalske palače (Haus der Berliner Festspiele) popela se hrvatska producentica Ankica Jurić Tilić kako bi preuzela nagradu Euroimagesa za koprodukciju.

Jurić Tilić je u najavama EFA-e spomenuta u istoj rečenici s Wernerom Herzogom i Juliette Binoche, dobitnicima nagrade za životno djelo, odnosno svjetski doprinos europskoj kinematografiji, što se ne događa i nekim stranim filmašima.

- Sretna sam i počašćena što sam tu. Hvala EFA-i Euroimagesu koji nas 30 godina gura naprijed i naprijed. Kad radimo filmove, koproduciramo, prirodno je da smo otvoreni jednim prema drugima. To i jest europski duh, ponosna sam što sam dio toga – kazala je Jurić Tilić.

Mogla je na slaviti i regija, tj. Makedonija, ali dokumentarac "Medena zemlja", kao jedini regionalni film nominiran za neku od nagrada, ipak tu nominaciju nije potvrdio, premda ga je "New York Times" pred neki dan proglasio najboljim ove godine.

Protekle tri godine dodjelom je dominirao isključivo jedan film ("Toni Erdmann", "Kvadrat", "Hladni rat"). I ove godine je to bio slučaj. Europskoj filmskoj akademiji se najviše omilila "Miljenica" i osvojila najveći broj važnijih statuica, njih čak osam, što je rekord u povijesti EFA-e.

Yorgos Lanthimos je proglašen najboljim redateljem i naj-glumica je Olivia Colman koja je za istu ulogu zimus nagrađena i (američkim) Oscarom.

Ipak, najboljim scenarijem proglašen je onaj Celine Sciamme za kostimiranu romansu "Portret djevojke koja izgara". A naj-glumac je Antonio Banderas, nagrađen za sjajnu izvedbu u autobiografskoj drami "Tuga i slava" Pedra Almodovara, čime je deklasirao oskarovca Jeana Dujardina ("An Officer and a Spy").

To su utješne nagrade za ove odlične filmove koji su barem dobili ponešto, za razliku od jedako dobrih "Izdajnika" veterana Marca Bellochija i "Razbijačice sustava" Nore Fingscheidt te (precijenjenog) "Oficira i špijuna" kontroverznog Romana Polanskog.

"Jadnici" Ladja Lya su bar imenovani kao europsko otkriće. Osobito se Almodovar smatrao za favorita i da je nagradu za naj-film osvojio, bila bi to njega treća i time bi dosegao postignuće Giannija Amelia, Larsa Von Triera i Michaela Hanekea.

Ni Pedro ni "Dolor y gloria" nisu dobili kipić, ali opet nagrada za najboljeg glumca otišla je zasluženo u ruke Banderasa, a on u filmu glumi Almodovara, tj. njegova avatara. Tako, nagrađivanje Banderasa je na neki način i nagrada Almodovaru.

- Pedro je čudo koje se dogodilo u mom životu, čovjek kojeg volim i cijenim, i dao mi je mogućnost da igram njegov alter ego ako ne njega samoga – izjavio je Banderas uživo preko videozida.

Nagrade

Film: “Miljenica“

Režija: Yorgos Lanthimos (“Miljenica“)

Glumac: Antonio Banderas (“Tuga i slava“)

Glumica: Olivia Colman (“Miljenica“)

Scenarij: “Portret djevojke koja izgara“

Komedija: “Miljenica“

Dokumentarac: “For Sama“

Animirani film: "Bunuel In The Labyrinth Of The Turtles"

Kratki film: "The Christmas Gift"

Europsko otkriće: “Jadnici“

Nagrada publike: “Hladni rat“

TV serija: "Babylon Berlin"

Kamera: “Miljenica“

Montaža: “Miljenica“

Scenografija: "Tuga i slava"

Kostimografija: “Miljenica”

Make up i frizura: "Miljenica"

Svjetski doprinos europskoj kinematografiji: Juliette Binoche

Nagrada za životno djelo: Werner Herzog