'Sveti Jeronim je obilježio čovječanstvo. Danas ga štuje i Istok i Zapad, Split još nema njegovu ulicu, ali i to će se uskoro promijeniti': u Zagrebu predstavljena knjiga o zaštitniku Dalmacije

Predaja kaže da je imao tešku narav. Da je bio nediscipliniran, nepopustljiv, beskompromisan. Često i svadljiv.

Pred Bogom on je, međutim, našao idealno opravdanje.

- Oprosti mi, Gospodine, jer sam Dalmatinac – riječi su kojima je Sveti Jeronim pravdao sve ono što su mu kritičari stavljali na teret.

Riječ je o crkvenom teologu, filozofu, jezikoslovcu i povjesničaru rođenom u 4. stoljeću na granici Rimskih provincija i panonije. Za života je bio tajnik Pape Damaza I, na pučki latinski preveo Bibliju s hebrejskog, aramejskog i grčkog jezika, radio u carigradskim bibliotekama, bio monah pustinjak, a u Betlehemu vodio muški samostan.

Knjigu o zaštitniku Dalmacije, svetom Jeronimu, u četvrtak u 12 sati u Muzeju Mimara predstavljaju autor Slobodan Prosperov Novak, župan Blaženko Boban, biskup Jure Bogdan i novinar Damir Šarac

Njemu u čast diljem su Dalmacije posvećene brojne crkve, a na inicijativu splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana Slobodan Prosperov Novak napisao je knjigu “Sveti Jeronim Dalmatinac” koja je u četvrtak svečano predstavljena u zagrebačkom muzeju Mimara pod pokroviteljstvom Slododne Dalmacije.

-Sveti Jeronim je obilježio čovječanstvo. Danas ga štuje i istok i zapad, a ugledne američke agencije svrstavaju ga među 100 najznačajnijih osoba u povijesti čovječanstva. Nema razloga da ga ne slavi i njegova Dalmacija, pa će se od iduće godine, kada je 1600. obljetnica smrti ovoga velikana, 30.rujna slaviti i kao Dan svetoga Jeronima, i kao dan Splitsko-dalmatinske županije – najavio je na predstavljanju knjige splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Izrazivši pritom pred prepunom dvoranom u kojoj se tražila sjedalica više nadu da, što se Svetog Jeronima tiče, nakon ovoga dana više ništa neće biti isto.

- Split još nema ulicu Svetoga Jeronima, ali i to će se uskoro promjeniti. O ovome velikanu u svijetu znaju puno, pa je vrijeme da se i u Hrvatskoj upoznamo sa njegovim golemim doprinosom našoj civilizaciji – ustvrdio je župan.

Slobodan Prosperov Novak, autor knjige “Sveti Jeronim Dalmatinac”, upozorio je da u hrvatskim školama Sveti Jeronim praktički ne postoji, izuzev u nastavi vjeronauku. A njegova uloga u kulturi i povijesti je ogromna.

- Petnaest je godina prevodio Bibliju na latinski jezik. Danas bi se tako obiman pothvat ustručavali preuzeti instituti sa po stotinu zaposlenih. Sveti Jeronim je to uspio napraviti sam sa skupinom prepisivača i pomagača. Njegov prijevod Biblije i danas je aktualan – istaknuo je Prosperov Novak. Pritom demantirajući tvrdnje da je Sveti Jeronim podcjenjivao žene.

- Cijeli svoj život je bio okružen ženama. Žene je zaposlio da uče hebrejski i pomažu mu u biblijskim prijevodima, a poseban je odnos razvio sa bogatim rimskim udovicama koje su prešle na asketski život – pojasnio je Prosperov Novak. Kritizirali su ga i da je bio raszrošan, no i tu autor knjige ima protuargument.

- On je često za obrok jeo skakavce, pa nema govora o nekoj rasprošnosti. Nju su mu pokušali pripisati onima kojima je bilo čudno zašto je zaposlio prepisivače koji su mu pomagali u prevođenju Biblije. Bio je čovjek nemirnog intelekta i lako je stjecao neprijatelje. Sveti Jeronim je tražio istinu i kada je drugi nisu vidjeli – ustvrdio je autor knjige.

Što je ime Svetoga Jeronima značilo ilustrirao je primjerom Dubrovčana, koji se nisu uvijek najbolje slagali sa Dalmatincima koji su življeli pod vlašću Venecije.

- No slagali su se kada je riječ o Svetom Jeronimu. Kada bi Dubrovčanin otputovao u inozemstvo, on bi s ponosom govorio da je Sveti Jeronim Dalmatinac, i da je i on Dalmatinac – zaključio je Prosperov Novak.

Vojni ordinarij msgr. Jure Bogdan dugo je godina bio rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu. Opisao je kako je taj zavod ponio ime ovog dalmatinskog sveca, u jeku najezde Turaka slijedom koje je dio naorda završio i u Rimu. Te 1453. zatražili su od pape Nikole V. prostor za njihovo zbrinjavanje i skrb. On im je dodijelio ruševnu crkvu Svete Marine na lijevoj obali Tibera, a oni su joj, uz papin blagoslov, za zaštitnika imenovali upravo Svetog Jeronima.

Novinar Slobodne Damir Šarac bio je jedan od prvih promotora Svetoga Jeronima, i to na stranicama našega dnevnog lista.

-Teško je živjeti u Dalmaciji, a ne čuti za Svetoga Jeronima. Crkvica na Marjanu, s prekrasnim pogledom na more, nosi njegovo ime. Nedaleko nje se nalazi i špilja u kojoj su življeli dalmatinski pustinjaci. No ideja da se pozabavim Svetim Jeronimom nije rođena tu, nego na sasvim drugom kraju svijeta, tijekom mojeg posjeta Lisabonu. Tamo sam vidio kako Portugalci spominicima slave svoja otkrića, ali i otkrio ogromni samostan i crkvu redovnika Svetog Jeronima – istaknuo je Šarac.

Otuda je Vasco de Gama krenuo na svoj put u Indiju. Tu su se svi veliki moreplovci došli prije svojih avantura pomoliti. Jeronimitski samostan se nalazi u četvrti Lisabona koja se zove Betlehem. Na Marijanu, nedaleko crkve Sv. Jeronima, nalazi se i crkvica Gospe od Betlehema. Negdje u toj koincidenciji kod našeg kolege se rodila ideja da počne istraživati život i djelo sveca koji se s ponosom zvao Dalmatincem.

- O njemu je pisao Erazmo Roterdamski, njime se bavio Tomislav Šagi Bunić. Ime Jere ustalilo se u Dalmaciji, gdje je Sveti Jeronim oduvijek bio prikazivan kao kardinal koji dolazi u pratnji lava. Drugdje u svijetu on je u pravilu oslikavan kao pustinjak u dronjcima. Dalmacija ga je uvijek posebno štovala, a velika je stvar i Centar za istraživanje Svetoga Jeronima čije je otvorenje u pripremi – zaključio je Šarac.

Time bi se krug 1600. godina nakon smrti ovog vanserijskog Dalmatinca konačno mogao zatvoriti.

A Hrvatska definitivno upoznati život i djelo čovjeka koji je prije 16 stoljeća postao jedna od zvijezda čiji sjaj ni do danas nije potamnio.

Simboli Dalmacije: Hajduk, 'Slobodna', Sveti Duje i Sveti Jeronim -I ja sam bio splitsko-dalmatinski župan, bilo je župana i prije i poslije mene, no prvi je sa idejom popularizacije svetog Jeronima izašao Blaženko Boban. Drago mi je da je Slobodna Dalmacija” medijski pokrovitelj ove promocije, jer “Slobodna” je, uz Hajduk, Svetoga Duju i Svetoga Jeronima, jedan od simbola Splita – izjavio izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora dr. Ante Sanader