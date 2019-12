U splitskom HNK emotivno najavljen spektakularni koncert 'Za Điđija', intendant Šestan otkrio što ga je neprežaljeni maestro molio: Imam samo jednu želju, tu sam shvatio tko je bio moj otac...

Koncertom 22. prosinca ravnat će maestro Ivan Repušić, inače Šutejev učenik, a pjevat će Ramon Vargas, jedan od najcjenjenijih tenora na svjetskoj glazbenoj sceni, te jedan od najtraženijih verdijanskih baritona današnjice George Petean. Svi su se javili videolinkom

Gala koncert “Za Điđija” 22. prosinca, kojim HNK Split i prijatelji obilježavaju desetu godišnjicu smrti maestra Vjekoslava Šuteja, bit će zasigurno na vrhu kulturnih zbivanja napučenog prosinca.

Tim povodom u splitskom HNK podsjetili su na to da je Šutej svoju svjetsku karijeru započeo u Splitu, 1979., gdje je došao kao nezaposleni dirigent.

Ravnao je prvom izvedbom u obnovljenom kazalištu, operom Umberta Giordana “Andrea Chenier” 20. svibnja 1979. i onda 10 godina bio glavni dirigent, a veći dio tog perioda i umjetnički ravnatelj HNK Split i Splitskog ljeta.

Nakon što je '89. otišao graditi svjetsku karijeru, vraćao se u više navrata u Split i svaki put je to bila glazbena svečanost, i zbog njega i zbog gostiju koje je dovodio.

Tako su tu bili i Placido Domingo, Svetla Vassileva, Leo Nucci, Denyce Graves i drugi. A to se nastavlja i na ovom koncertu, kada nam dolaze maestro Ivan Repušić, inače Šutejev učenik, koji će ravnati zborom, orkestrom i solistima, kao i meksički tenor Ramon Vargas, jedan od najcjenjenijih tenora na svjetskoj glazbenoj sceni, te jedan od najtraženijih verdijanskih baritona današnjice George Petean.



Intendant HNK Split Srećko Šestan prizvao je osobna iskustva s maestrom.

- Kad sam došao u Rijeku '92., naši stariji solisti su često razgovarali o ocu Vjekoslava Šuteja, također s nadimkom Điđi, koji je pjevao u Riječkom narodnom kazalištu.

Kad smo intenzivirali suradnju 2000., zamolio sam Vjekoslava da u Verdijevoj godini izabere jedan njegov komad koji bi htio dirigirati.

Rekao je: "Srećko, imam samo dva uvjeta. Molim te da dirigiram "Krabuljni ples". Prvo zato što sam preko naslovne uloge u "Krabuljnom plesu", koju je svojedobno pjevao moj otac, shvatio tko je on bio.

Bio sam u glumačkoj loži i nakon predstave 10 minuta trajale su ovacije s povicima - Điđi, vrati se. A i još nikada nisam dirigirao 'Krabuljni ples'."

Bilo kuda, Lotrič svuda

Oko drugog uvjeta je rekao: "Znam u kakvoj ste situaciji, platit ćeš ako budeš imao."

Lovio sam ga više od godinu dana po svijetu da mi pošalje svoj žiro-račun i da potpiše ugovor. Nije uzeo niti četvrtinu onoga što sam mislio da bi njemu kao dirigentu pripadalo.



Njegov odnos s orkestrom bio je fenomenalan. Tad nam se dogodilo da smo morali hitno pronaći tenora i pronašli smo Janeza Lotriča, koji je tada u Grazu pripremao "Turandota".

Điđi ga je dobio na telefon, navečer kasno, nakon prve generalne probe, kad smo vidjeli da nam tenor koji je trebao pjevati nije mogao izvući ulogu, i oni su skoro sat i pol preko telefona uz partituru prolazili skokove i tempa, nakon toga je i redatelj preko telefona s njime pričao o mizansceni.

To je bilo predivno zato što je dan prije premijere, ujutro, Lotrič bio na generalki u Grazu, po njega je došao privatni avion, odletio je u Pariz pjevati "Hoffmanove priče", da bi se po noći vratio natrag, ponovo na jutarnju generalku "Turandota", nakon čega je sjeo u auto i navečer došao sat i pol prije predstave otpjevati maestralnu ulogu.

Oblačili smo ga u zadnji čas, a baš za tu ulogu Lotrič je i dobio Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju opernu izvedbu te godine, ispričao je Šestan.

I Zvonimir Mihanović se ovom prilikom prisjetio Điđija kao velikog prijatelja, za kojega nije bio problem stvoriti financijski plan kojim će se financirati ovaj događaj, među kojima je ipak izdvojio Josipa Mijića, suvlasnika solinske "Građe", koji je dao najveći financijski doprinos.

Ovom prigodom videolinkom se javio i Ivan Repušić iz Tokija, gdje ravna izvedbom "Traviate" u New National Opera Tokyo. On je podsjetio na to da su sa Điđijem uvijek dolazila i velika glazbena imena, poput Dominga i Nuccija, kao što će i ovom prilikom doći tenor Ramon Vargas i bariton George Petean.

Javili su se videoporukom i pjevači. Tenor Ramón Vargas javio se iz Argentine i rekao da Điđija “slavimo zato što je bio velika osobnost, veliki čovjek i glazbenik, veliki dirigent, i veliki otac.”

Bariton George Petean poruku je poslao iz Madrida, gdje u Teatro Real pjeva u Bellinijevoj operi "La Pirata". “To je kazalište u kojem je maestro Šutej dirigirao Manon od Masseneta.

Maestra nažalost nikada nisam imao zadovoljstvo susresti, no moj dobar prijatelj pričao mi je brojne prelijepe priče o njegovu prijateljstvu s maestrom, o tome kakvo čudesno ljudsko biće i kako izniman glazbenik je bio.”

Šestan: Bio je mentor odličnih dirigenata Kakav je Điđi bio, najbolje kazuje to da su svi studenti kojima je on bio mentor postali sastavni dio glazbenog života u Hrvatskoj, pa i šire. Tu prvenstveno mislim na Ivana Repušića, kojega sam upoznao dok je još bio dijete u Zadru. Jedno vrlo živo dijete, na kojem se već tada vidjelo da će biti nešto od njega. Preko Dinka Appelta, Tomislava Faccinija i ostalih naših dirigenata kojima je Điđi bio i mentor i prijatelj - prisjetio se Šestan i kazao da se s Repušićem u pet minuta dogovorio o održavanju splitskog koncerta, premda on 14. prosinca u "Lisinskom" izvodi Verdijev "Requiem", također Šuteju u čast.