Jedinstvenih sto van je o jedinstvenom Jedinstvu štorija.

Ovod, u ovoj knjizi ćete nać prijateje, jubavi, i sve lipo ča je Bog stvorija.

Ali pri vengo otvorite ovi libar upalite šteriku, ugasite sviću, jer mi vas vodimo priko cilega svita u najlipju priču.

I uz svitlost šterike ili starog kandilira pustite glazbu splitskog plesa, neka van svira. Krenite s nama na pute snovima, slike će dolazit same, vratit ćemo vas u prošlost, ditinjstva dane. Proć ćemo teatrom, di puno tega se zbilo, di nudila se 'rana za dušu i tilo. Cili svit se proša, svudi se slavilo, ma se doma vratit najlipje je bilo.

I kad sve se zbroji, vridilo bi znat, kako u jedan libar sve to more stat. Zbijali smo slike, zbijali smo riči, da priča o Jedinstvu na nešto sliči. Nemojte zamirit ako vas ovod nima, jer se nikad ne more baš ugodit svima. Za sto godin novih, znan, bit ćemo na broju, nikor će napravit, siguran san, knjigu boju.

Ovim je stihovima Vedran Matošić stvorio potrebnu temperaturu već na uvodu u predstavljanje monografije "Jedinstvenih sto“, autora Emina Sarajlića u Muzeju grada Splita. U Muzeju se na obilježavanju sto godina KUD-a Jedinstvo u četvrtak navečer nije više imalo gdje ni stajati na nogama a nekmoli sjesti, ali to ni ne čudi u gradu u kojem je od slavljenika vječniji jedino Hajduk.

K tome, ovo je prvi put u sto godina postojanja Jedinstva da je njegova povijest i sadašnjost ukoričena u jednoj knjizi, kako je podsjetila Ružica Mikačić, moderatorica večeri koja je i sama do 2018. bila 12 godina na čelu Društva.

Svakako, s publikom su se gužvali i počasni gosti, od Radoslava Bužančića u ime Ministarstva kulture, i zamjenice gradonačelnika Jelene Hrgović Tomaš, do direktorice TZ-a Alijane Vukšić, i sportskog publicista Jurice Gizdića u ime Hajduka, pa i par veterana Društva, kao što su Ratomir Kliškić i Karlo Gruber.

Ostatak od oko stotinu pedeset ljudi bili su, čini se, sadašnji i bivši članovi KUD-a Jedinstvo, jer čim je šestočlani ansambl trzaličara počeo s intonacijom hita klape Juraj "Ružo crvena“ – svi su se dali u "suze moje mladosti.“

Kako se i priliči, svaki od govornika zaželjeo je slavljeniku barem još ovoliko godina, ako ne i vječni život u plesu i pjesmi. "Mnogi mladi će u ovoj knjizi prepoznati svoje pretke od pradjedova i prabaka naovamo“ kazat će Karlo Gruber, jedan od važnijih Sarajlićevih suradnika na knjizi "Jedinstvenih sto“.

– "Ovdje su počeli dirigenti Bombardelli, Hatze, Ercegović, Voltolini, toliki plesači i pjevači, da se ima složiti reprezentacija, mogli bi dati i 'Era', i 'Spli'ski akvarel' i 'Malu Floramye' i 'Đavo u selu', pa čak i zahtjevnije opere.“

Autor knjige, Emin Sarajlić zahvalio se i suradnicama koje su mu pomogle u radu na knjizi: Ivani Tomić Ferić, Branki Bezić – Filipović, Karmen Petković.

Zanimljivo je da je kroz Jedinstvo prošlo 15-ak tisuća aktivnih članova. Ako se uzmu u obzir članovi obitelji i generacije koje su im slijedile, može se izvuči zaključak da je Jedinstvo zapravo Split. Današnji članovi društva pokazuju da je to priča o stogodišnjaku koji je vječno mlad.“ naglasila je Ružica Mikačić značaj Sarajlićeve knjige i truda koji je bio potreban da je se napravi.

Publika u Muzeju grada Splita svakog je govornika popratila pljeskom ali najsrdačnije su sačuvali za urednika knjige Vedrana Matošića i profesora Tonća Šitina.

"Po Europi i po svitu, Ervackoj i u Splitu pivalo se i plesalo, nikad se ni prestalo.

Te turneje, putovanja, dvajs' Splićana, deset vlaja, koncerti, avioni, ponekad i kamioni, i boduli su znali svratit, ma u Split se bilo uvik lipo vratit. A u Splitu, bilo da su na rivi ili na pjaci, na kruzeru ili nekoj teraci, turistima ples i pismu daju, jer to oni najboje znaju.“

Županija ima preko 300 udruga, ali Jedinstvo je prva među njima, sa 450 ljudi. Zamislite, pored ovog interneta imate ljude koji se druže, koji pivaju, plešu i sviraju, izvlači zaključak Matošić i nastavlja stihovima "Jedinstvo ide dalje, i živit će najmanje još sto lita. Stota je godina prošla, prolića jeseni i zime, a starost nije došla, jer mladosti je ime uvik isto – Jedinstvo.“

Publika je toplo pozdravila i uvijek nadahnutog dr. Tonća Šitina koji je predstavljačku večer okončao akcentirajući kako "mi jesmo društvo koje računa na memorije, koji pamti naš grad, naše prijatelje, one koji nikada u nama neće umrijeti, vječno će živjeti. I mi za njih.“