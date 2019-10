Strava i užas Noći vještica u dnevnom boravku: naš filmski kritičar preporučuje maraton za 'ufilmavanje' u 'najmračniji dan u godini', od hororčića do hororčina

Ususret Halloweenu ili baš na dan Noći vještica, prigodno se i premijerno tempiraju novi horori u kinima, a stari, klasici, krase maratone na velikim, ali i malim ekranima diljem svijeta. Koliko je Halloween sve popularniji blagdan, potvrđuju i liste filmova za 'ufilmavanje' u Noć vještica u kinu ili kod kuće koje se sve češće slažu za taj datum, baš kao za Valentinovo, Božić i Uskrs. Evo naše liste, koncipirane poput gradiranog širežanrovskog filmskog maratona.

Noć vještica ili Halloween posljednjih je desetak i više godina postao ključni blagdan za horor filmove i u ostatku svijeta, ne samo Americi. Hororski ekvivalent jednako komercijaliziranom Danu zaljubljenih, Noć vještica se prometnula u praznik kad se slave, tj. gledaju filmovi strave i užasa.

Ususret Halloweenu ili baš na dan Noći vještica, "najmračniji dan u godini", prigodno se i premijerno tempiraju novi horori u kinima, a stari, klasici, krase maratone na velikim, ali i malim ekranima diljem svijeta. Maratoni se ponaosob organiziraju i u kućnim kinima među slavljenicima Noći vještica i fanovima horora.

Koliko je Halloween sve popularniji blagdan, potvrđuju i liste filmova za "ufilmavanje" u Noć vještica u kinu ili kod kuće koje se sve češće slažu za taj datum, baš kao za Valentinovo, Božić i Uskrs. Evo naše liste, koncipirane poput gradiranog širežanrovskog filmskog maratona.

OBITELJ ADDAMS

Želite li Noć vještica pretvoriti u "obiteljski" blagdan, uključiti u "slavlje" i mališane (one koji su navršili barem pet-šest godina) te poći do kina, animirani film "Obitelj Addams" je od danas na repertoaru i čini se kao dobar izbor s obzirom da "Hotel Transilvanija 4" još nije otvorio svoja vrata.

Roditelji će se se sjetiti popularnih "Addams Family" filmova s početka devedesetih, a ovaj crtić je tu da novoj generaciji predstavi omiljenu američku "gotičku" obitelj čudaka koja živi u svojevrsnoj kući strave, izoliranoj od svijeta. Članovi obitelj Addams su uvjereni da su skroz normalni i da je svijet oko njih zapravo lud, što zapravo i nije daleko od istine.

Kao (ko)autor mračnijih animiranih filmova "Predbožićna noćna mora", "Mrtva nevjesta" i "Moje najdraže čudovište", koji također mogu biti preporuka za "obiteljski" Halloween, Tim Burton bi bio idealan redatelj za "Obitelji Addams", ali crtić ipak potpisuje Conrad Vernon ("Shrek 2", "Madagaskar 3").



JEZIVE PRIČE IZ MRAKA

Idealan horor za "službenu" žanrovsku inicijaciju starijih osnovnoškolaca/pubertetlija. Ovogodišnji "Scary Stories To Tell In The Dark" je hororčić za one koji su "prerasli" Amblinove filmove osamdesetih i njima inspiriranu seriju "Stranger Things", a opet ne dovoljno veliki da gledaju prave horore.

Ako "Jezive priče iz mraka" možda nisu "perfect Halloween family movie", kako ih neki već nazivaju, svakako jesu gotovo savršen film da stariji brat ili sestra upoznaju mlađe s žanrom koji im je od malena usađen u podsvijest putem "hororskih" bajki braće Grimm.

Producent Guillermo Del Toro ("Panov labirint") jamči za bajkoviti "touch" horor filma Andrea Øvredala ("Obdukcija Jane Doe") o posljedicama posjeta klinaca ukletoj kući gdje je umrla usamljena mala autorica jezivih priča koje će se ispisivati u stvarnosti. "Scary Stories" se, nimalo čudno, odvija baš na Noć vještica i odiše tom atmosferom. Ovo je potencijalni budući Halloween klasik koji bi se mogao gledati svake Noći vještica.

NAJSTRAŠNIJA NOĆ

"Smicalica ili poslastica" ("trick or treat") neizostavno je pitanje za Noć vještica. Neizostavan je i ovaj horor, izvornog naslova "Trick 'r Treat" koji se od 2007. naovamo prometnuo u "halloweenovski" kultni klasik. Hrvatska kina je onda preskočio i stigao ravno u videoteke, gdje je ubrzo stekao kultnu sljedbu.

Producirao ga je Bryan Singer ("Privedite osumnjičene", "X-Men"), a režirao Michael Dougherty koji je osam godina kasnije snimio božićnog "Krampusa". "Najstrašnija noć" je logičan korak dalje nakon "Jezivih priča iz mraka". Dougherty "tarantinovski" odmotava nekoliko povezanih priča.

One se odvijaju za Noć vještica, nerijetko su prožete crnim humorom i predstavljaju novu hororsku ikonu Halloweena u obliku malog demona koji dolazi na vrata i postavlja pitanje "smicalica ili poslastica". "Trick 'r Treat" publici daje i jedno i drugo. Film je pun žanrovskih smicalica, a još uvijek djeluje kao prava poslastica za Noć vještica.

NOĆ VJEŠTICA

Epohalni horor Johna Carpentera iz davne 1978. definirao je podžanr "slashera", ali i Noć vještica zauvijek načinio hororskim blagdanom nakon što je ukrasio naslov filma. "Halloween" nije samo ultimativni "Halloween movie", već i jedan od ultimativnih ("slasher") horora.

U danas jednako efektnom filmu kao onda Carpenter je predstavio Michaela Myersa i pretvorio ga u ponajveću filmsku "baba rogu". Naoružan kuhinjskim nožem, tih, ali ubojit, Myers je hororski terminator i ne staje na putu do cilja – bejbsiterice Laurie Strode (Jamie Lee Curtis).

Kao i svaki veliki antagonist strave, Myers ima svoju glazbenu temu i ona ne izlazi iz glave jednom kad je čujete. "Noć vještica" je jedan od onih horora koji se može i slušati. Nastavke i remakeove, njih devet od 1981. do 2009., takoreći možete preskočiti, no vrijedi pogledati veoma interesantni prošlogodišnji direktni "sequel" koji horor heroinu pretvara u akcijsku junakinju.



VRISAK

Halloween maraton je uputno "presjeći" nečim lepršavijim, a da i dalje ostanete na teritoriju horora. Boljeg filma za to od "Vriska" nema. "Voliš li filmove strave?" je nezaboravno pitanje u modernom klasiku legendarnog Wesa Cravena ("Brda imaju oči", "Strava u Ulici brijestova") koji pod omiljene "scary movies" spominje i "Noć vještica".

Radi to odmah u briljantnoj uvodnoj sekvenciji u kojoj se prigodno peku kokice za gledanje horora doma. Uglavnom, ako je vaš odgovor na postavljeno pitanje potvrdan, "Scream" je "must see" film pun ljubavnih i autoironičnih citata na račun žanra, uključujući i šokantnu smrt naizgled glavnog ženskog lika kao kod Hitchcocka ("Psycho").

Craven je 1996. upravo ovim filmom okrenuo novi "meta" list u povijesti horora nakon pripreme terena s "Novom noćnom morom" i uveo ih u cinično 21. stoljeće. Nastavci "Vriska" su bili neujednačeni (prednjači dvojka s još boljom uvodnom scenom), TV serija pogotovo, ali original ostaje najbolji u serijalu - definitivni horor devedesetih.



ISIJAVANJE

U mrtvoj trci između nekoliko žanrovskih kult-klasika ("Carrie", "Istjerivač đavola", "Suspiria", "Teksaški masakr motornom pilom"...), od kojih se potonja tri prigodno prikazuju u zagrebačkom kinu "Tuškanac", izbor je ipak pao na "Isijavanje", snimljeno 1980. prema romanu kralja horora Stephena Kinga ("Ono").

Naime, dobro je podsjetiti se jedinog horora velikog redatelja Stanleyja Kubricka ili ga pogledati prvi put kao zagrijavanje za nastavak "Doktor Sleep", tempiran za pretpremijerno prikazivanje u hrvatskim kinima baš od 31. listopada. Autor ovih redaka upravo je to napravio za nedavna boravka u Londonu, gdje se film prikazivao u "proširenoj" verziji.

Ako ste se ikad pitali kako bi izgledao Kubrickov horor, "The Shining" daje jasan odgovor. Film s nekima od najperfekcionističkijih kadrova u žanru i možda najluđom ulogom Jacka Nicholsona. Kubrick je bezbroj puta ponavljao scene i "nasekirao" Nicholsona da je iz glumca moralo izaći ludilo kao nikad prije ni poslije. "Here's Johnny!".



VJEŠTICA

Drugi, nestrpljivo očekivani horor Roberta Eggersa, "Svjetionik" s Robertom Pattinsonom i Willemom Dafoeom u glavnim ulogama, imat će hrvatsku premijeru na nadolazećem ZFF-u, stoga je krajnje vrijeme da se upoznate s jednom od najvećih redateljskih nada žanra, ako već niste.

Zahvaljujući niskobudžetnom prvijencu "The VVitch" Eggers je 2015. postao jedan od favorita hororfila uz npr. Arija Astera ("Hereditary"). Senzacija Sundance festivala, koja ulazi u red najneobičnijih i najboljih horora posljednjih godina, neprimjetno spaja realizam i nadrealno.

U tom spoju Eggers postiže jezivu sporogoreću atmosferu filma koji se odvija na izoliranoj farmi polovinom 17. stoljeća i prati postupan prijelaz nevine mlade djevojke (probojna uloga Anye Taylor-Joy) na "vještičju" tamnu stranu. Nakon ovog horora više nikad nećete istim očima gledati na jarce. "Vještici" ne treba "Noć" da bi proganjala gledatelja.



ŠPILJA UŽASA

Novi milenij iznjedrio je niz horora za "all time" top-liste, od francuskih i španjolskih, do japanskih i južnokorejskih. No, ako treba odabrati najbolji, bio bi to ovaj britanski. Žanrovski krvavi dijamant Neila Marshalla iz 2005., izvorno naslovljen "The Descent", ostvario je veliki utjecaj na horore da ga se gotovo 15 godina kasnije još citira ("Pakao pod morem 2").

Jedna od novina "Špilje užasa" bila je što su njegovi protagonisti isključivo žene, ljubiteljice ekstremnih sportova koje se okupljaju godinu dana nakon proživljene traume jedne od njih i odlaze na avanturu u špilju, kamo ih čeka... Ne, nećemo vam odati tko ili što.

Otkrijte sami u klaustrofobičnom filmu koji ima sve što pravi horor treba imati – izvrsno taktizirane "bu" scene, tenzičnu "slowburn" atmosferu, gejzire krvi i psihološki dobro profilirane likove, ali i više od toga. "The Descent" diže "survival" horor na mitsku, metafizičku razinu i idealan je za kraj Halloween maratona u sitne sate kao savršeno utjelovljenje primordijalnog košmara strave i užasa.