'Nećemo plakat nego ćemo slavit život. Mario je bio život': otvorena izložba u čast neprežaljenog fotoreportera 'Slobodne'

Otvaranje "in memoriam" izložbe u čast uglednog i cijenjenog fotoreportera "Slobodne" Marija Todorića povodom godišnjice njegove smrti odisala je životom kojeg je dragi kolega tako volio. Životom na njegovim fotografijama. Životom u Galeriji fotografije Fotokluba Split, među njegovim prijateljima, kolegama, znancima.

- Nećemo plakat nego ćemo slavit život. Mario je bio život. Svakog se može opisat jednom rječju. Ako kažete Rockefeller, onda je to novac, ako kažete Monica Bellucci - seksepil, ali ako kažete Mario, to nije samo fotografija i novinarstvo, to je više od toga, to je život. Taj čovjek je zaista volio život i živio ga je sto posto – započeo je s uvodnom riječi novinar "Slobodne" Saša Ljubičić koji je s Todorićem često bio na terenu.

Dođite u Marmontovu vidjeti fotografije neprežaljenog kolege: nije ga vodila ni ambicija ni želja za zgrtanjem novca, ove snimke pokazuju koliko je samo strasno volio život

- Nije bilo dana da on nama ne bi rekao da je hedonist, da voli sam sebi ugodit i da je to nit vodilja koja ga vodi, da živi svaki dan od jutra do sutra kako treba, po guštu. Mislim da nije slučajno nebeski režiser danas, u listopadu, odredio jedan lipi litnji sunčani dan. Kao da se Mario smije i raduje što smo se okupili u njegovu čast.

Baš jutros vozim auto, slušam Olivera i računam: kako njega možeš zaboraviti? Tako je i s Mariom. Hodaš redakcijom i svugdje je neki njegov trag, neka fotografija na starim novinama, ili su je izvukli iz arhive i objavili na portalu. Svugdje je Mario jer ga je i bilo svugdje – rekao je Ljubičić.

- Volio je putovati, to je nevjeroatno bilo. Svaki kontakt s novinarom uvijek je bila razmjena iskustava o sljedećem terenu. Mislim da nema nikoga među nama koji je toliko malih mjesta obišao i toliko ljudi upoznao. Jedno vrijeme bismo ga zvali kad god bi se našli na terenu. "Di ćemo, Mario", a on bi rekao gdje skrenuti, gdje dobro pojesti, nekoga upoznati, vidjeti nešto interesantno.

Mario je bio čovjek koji je jako volio knjigu. Kreneš s njim na teren, ostaviš ga u lobiju hotela za večerom s knjigom, dođeš na doručak ujutro i on je još nad tom knjigom. Smije se, nad njim vijori oblak dima. Cigareta za cigaretom, stranica po stranica. Teško mu je bilo naći takmaca, bio je hodajuća enciklopedija šta se tiče književnosti, proze, poezije – nanizao je Ljubičić uspomene na reporterskog partnera i nastavio.

- Pronašao sam ovdje neke fotografije s naših reportaža. On je bio čak i scenarist tih događaja. Dođemo u romsko selo, okupe se djeca, nama treba nešto živo, a on ih nagovori da pale gume, vesele se i odjednom je to šarenilo, Kusturica i mi imamo priču. Bio je čovjek, znao svakom prići, imao dobro srce i nije bilo prepreke na terenu, da nas je netko odbio.

Odabrao je formu koja mu je najviše ležala, to je reportaža. Tako je krenuo u "Nedjeljnoj", tako je vozio kroz "Slobodnu", a najviše je dao u "Dobroj kobi". Pratio je taj svijet i slikom i perom, i ostavio iza sebe jednu duboku brazdu. Mislim da bi mu se taj izraz svidio jer je volio prirodu. Određivao je sebi ono što će ga voditi kroz život, a vodila ga je strast, ne novac ambicija. Marija je vodilo srce. Mario nije materijaliziran među nama, ali živi kroz slike. Zato ćemo se večeras veseliti našem Mariju Todoriću – zaključio je Ljubičić.

Riječ je sa suzom u oku preuzeo Joško Ponoš, fotoreporter "Slobodne" i veliki Todorićev prijatelj.

- Saša je sve objasnija, sve je reka, ali meni Mario nije Todorić. Meni je Mario – Mario. Moj prijatelj zadnjih 20 godina. Fali mi iz dana u dan. Puno puta sam ga nagovara "ajmo napravit neku izložbu", a on bi "to ćeš ti meni napravit, kad umrem" – prisjetio se Ponoš, citirao neprežaljenog kolegu za zdravicu s pivom u ruci i službeno otvorio izložbu.

- Imaš mahanje, prijatelju.