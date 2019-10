Jesen je stigla, sa njom i nova sezona serija. Ako serije možda i ne budu za anale, zadnje tromjesečje 2019. ostat će upisano u povijesti kao doba kad su se u "televizijski" eter lansirala još dva velika "streaming" servisa, Disney+ i Apple TV+. Netflix, Amazon i ekipa dobivaju ozbiljnu konkurenciju. Zahuktava se i Facebook Watch. Sve to će već zasićeno kabelsko-streamersko tržište načiniti prezasasićenim. Tko preživi, pričat će. I gledati.

Dok čekate serije s naše top-ten liste onih najočekivanijih, najatraktivnijih ili najzanimljivijih do isteka godine, za početak već možete na HBO-u uhvatiti "Katarinu Veliku" s oskarovkom Helen Mirren, a na Netflixu krenuti s petom sezonom popularnih "Peaky Blindersa" i(li) prvom "Raising Dion" o malcu sa supermoćima (sve tri dostupne od 3. i 4. listopada).

BATWOMAN (6. listopada)



Na velikim ekranima kinima Joker, na malima Batman, pardon – Batwoman. Rođakinja Čovjeka-šišmiša, "ženski Brucea Waynea", jedina je nada Gotham Cityja u odsustvu Batmana, čime ova serija od osam epizoda kao da se nastavlja na treći dio Nolanove trilogije "Vitez tame".

Batwoman glumi Ruby Rose koju vjerojatno znate iz filmova "Resident Evil: Konačno poglavlje", "xXx: Povratak Xandera Cagea", "John Wick 2" i "Meg: Predator iz dubina", tj. serije "Orange Is The New Black".





Ruby je lezbijka, a to je i njezin lik, pravim imenom Kate Kane, što je prijelomno za superjunačke serije. Ovo je prvi put da će se jedna takva serija vrtjeti oko lezbijske superheroine.

MR. ROBOT + THE CROWN (6. listopada, 17. studenoga)

Od novih sezona "starih" serija najviše se iščekuju treća "Kruna" i četvrti "Gospodin Robot". Krunu kraljice Elizabete II na glavu sada stavlja Olivia Colman, okrunjena Oscarom za "kraljevski" sjajnu ulogu u filmu "Miljenica". Colman bi trebala dostojno naslijediti nesuđenu oskarovku Claire Foy ("Prvi čovjek") u trećoj sezoni koja se fokusira na brak Elizabete II s princom Phillipom. Svakako će pojačanje imati u Heleni Bonham Carter.



S druge strane, u četvrtoj sezoni serije "Mr. Robot" i dalje glumi friški oskarovac Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"). Malek se posljednji put vraća liku Elliota Aldersona, a serija će za kraj publici ponuditi dozu "cyber" paranoje i satire, ovaj put ironično ambijentirane oko Božića. "Zbogom, prijatelju".



TREADSTONE + JACK RYAN (15. listopada, 1. studenoga)

Dvije najočekivanije akcijsko-trilerske serije jeseni koje obje imaju uporište u filmovima, tj. romanima Roberta Ludluma i Toma Clancyja.

"Treadstone" je "spin-off" serijala o Jasonu Bourneu, naslovljen po projektu koji je njega kreirao kao superšpijuna. Serija od deset epizoda odvija se u Bourneovu svijetu, ali Matt Damon neće banuti u kadar. Sada je u igri novi protokol za stvaranje novih plaćenika nadljudske snage, a jednog glumi mladi Jeremy Irvine.





"Jack Ryan 2" najavljuje da je junak (John Krasinski) "promijenjen čovjek". No, prema "traileru", osmodijelna druga sezona spaja akcijska i (geo)politička uzbuđenja isto kao solidna prva. Razlika je što Ryan ovaj put odlazi u Južnu Ameriku, odakle započinje njegova globalna misija. Krasinsome će se pridružiti Noomi Rapace kao agentica Harriet "Harry" Baumann. Dobrica ili zlica, pitanje je sad.

LIMETOWN (16. listopada)

Iako Facebook Watch ove jeseni ima i hororsku seriju "Birch", "Limetown" je njegov dosad najveći adut. "Limetown" posuđuje Jessicu Biel iz popularne serije "The Sinner", njezine prve u karijeri. Jessica je prošle godine oduševila mnoge ulogom uznemirene mlade majke, a ovo je još jedno "mračnije" izdanje seksi glumice.





Desetodijelna serija inspiraciju pronalazi u "podcastu" iz 2015. na temu iznenadna nestanaka preko 300 ljudi iz neuroznanstvene istraživačke ustanove u malom američkom gradiću, od neuroznanstvenika do sudionika njihovih ispitivanja. Biel glumi radijsku novinarku koja istražuje slučaj i otkriva misterij. Koji? Strpite se još malo.

MODERN LOVE (18. listopada)

Kolaž raznolikih ljubavnih priča prostire se na osam polusatnih epizoda Amazonova jesenskog aduta "Modern Love", nadahnuta popularnom istoimenom kolumnom u "New York Timesu".

Hoće li ovo biti nešto u rangu "Love Actually" ili ne, serija je pred kamere dovela poznate face poput oskarovke Anne Hathaway, Andyja Garcije, Deva Patela, Tine Fey, Catherine Keneer, Sofije Boutelle... A i iza kamere se nalazi romantični John Carney (divni filmovi "Jednom", "Pjesma koja ljubav znači" i "Raspjevana ulica"). "Modern Love" ima, dakle, sve predispozicije za kvalitetnu modernu romantično-komičnu dramu.





WATCHMEN (20. listopada)



Sat otkucava do premijere "Watchmena", serijske ekranizacije kultnog superherojskog stripa Alana Moorea i David Gibbonsa koji je u film prije točno deset godina pretvorio Zack Snyder. Tik, tak, tik, tak...

Hoće li devetodijelna serija HBO-a i kreatora Damona Lindelofa ("Lost", "The Leftovers") biti bolja od filma ili ne, hvalevrijedno je da se doima drukčijom, manje stiliziranom, a ambijentirana je u sadašnjost gdje, čini se, stvara neku svoju alternativnu stvarnost kao nekakav "update" DC-jeva stripa, iako se drži i angažmana znanih glumaca (Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson...) i premise da su superjunaci stavljeni izvan zakona.





Ako budu dobri, novi "Watchmeni" bi mogli napraviti ozbiljnu televizijsku dekonstrukciju superheroja i biti svojevrsni jing antisuperjunačkom jangu "The Boysa".

THE MORNING SHOW (1. studenog)

Televizija nije strana Jennifer Aniston ("Prijatelji"), kao ni Steveu Carellu ("U uredu"). A oskarovka Reese Witherspoon se "serijski" iskalila na "Malim lažima". Upravo je ove tri zvijezde angažirao Apple TV+ za svoju prvu visokoprofilnu seriju od deset epizoda kojoj je već odobrena druga sezona i smatra se sigurnim takmacem na nadolazećim Zlatnim globusima.

Apple TV+ je odabrao i #MeToo kao vruću podtemu. Nakon što je njezin kolega (Carell) dobio otkaz zbog nerazjašnjenog skandala, na užas voditeljice (Aniston) TV mreža šalje zamjenu (Witherspoon) što će dovesti do njihova suparništva. Glavna tema je, pak, suparništvo jutarnjih emisija, što ima "meta" konotacije s obzirom na ulazak Applea u "streaming" arenu.





HIS DARK MATERIALS (3. studenoga)

Fantazijska trilogija "His Dark Materials" pisca Phillipa Pullmana nije imala sreće na velikom ekranu. Ekranizacija njezina prvog dijela "Zlatni kompas" bila je osrednja i 2007. se nije mogla nositi s "Harryjem Potterom", pa ni "Kronikama iz Narnije", stoga je krahirala u kinima.

"His Dark Materials" je sada na popravnom. Umjesto zvijezdi filma Nicole Kidman i Daniela Craiga, gledat ćemo Ruth Wilson i Jamesa McAvoyja, a mladu heroinu koja pokušava spriječiti otmicu djece od strane zlice glumi Dafne Keen ("Logan") i u toj ulozi naslijeđuje prethodnicu Dakotu Blue Richards.





Hoće li Pullman više sreće imati na malom ekranu? HBO je uvjeren da hoće i epsku seriju, njegov drugi najveći adut jeseni nakon "Watchmena", već najavljuje kao novi "Game Of Thrones", samo za nešto mlađu publiku.

THE MANDALORIAN (12. studenoga)

Apple TV+ ima Aniston, Carella i Witherspoon. Disney+ ima "Star Warse". Ovo zvuči kao onaj dijalog Lokija i Iron Mana iz "Osvetnika" u kojem potonji zakuca neprijatelja s "Mi imamo Hulka". "Ratovi zvijezda" su ponajveći popkulturni brend i Disney+ nije mogao napraviti bolje "streaming" krštenje.

"The Mandalorian" pripada "Star Wars" svemiru. Pače, titularni junak je "bobafettovski" usamljeni svemirski revolveraš/lovac na ucjene (Pedro Pascal), a priča se odvija između događaja u dvama "Ratovima zvijezda" - "Povratku jedija" i "Sila se budi".





Ništa nije prepušteno slučaju pa je kreator prve igrane "Star Wars" serije Disneyjev i Marvelov hitmejker Jon Favreau ("The Lion King", "Iron Man"). Ili možda ipak jest. Jednu od uloga u seriji tumači Werner Herzog čiji su art filmovi svjetlosnim godinama udaljeni od "galaksije daleko, daleko odavde".

THE WITCHER (17. prosinca)

U početku bijaše serija "fantasy" knjiga Andrzeja Sapkowskog. Pa serijal videoigara. I onda Netflixova serija koja će, uz potporu velike baze fanova knjiga i(li) igara, zasigurno obilježiti televizijski prosinac. "The Witcher" je druga serija jeseni s eptitetom potencijalnog novog "GOT-a".

Potencijala svakako ima u epskom zamahu. Serija će publiku odvesti na drevni kontient podijeljen na dva kraljevstva i upoznati s junakom - usamljenim lovcem na čudovišta koji "traži mjesto na svijetu dje su ljudi često zločestiji od zvijeri".

Njega, Geralta od Rivije, glumi posljednji Superman Henry Cavill, gotovo neprepoznatljiv ispod duge sijede kose.