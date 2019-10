Kakva je veza između Bin Ladena i Splita? Pitanje postavlja Netflixova serija 'The Spy' u kojoj se Borat uozbiljio i postao špijun

Novi Netflixov projekt je rezultat Cohenova željenog pomaka prema drami. Komičar se, naime, pošto-poto želio uozbiljiti, odmaknuti od prepoznatljivih likova vulgarnog izričaja (Ali G, Borat, Bruno) i odigrati dramsku ulogu. Međutim, treba vremena da u Cohenu prestanemo vidjeti nezaboravnog Borata, ali kako serija ide dalje, nikad suptilniji glumac suzbija komičarsku personu i naseljava dramski lik Mossadova špijuna.

Kakav bi bio Freddie Mercury u izvedbi Sache Barona Cohena u prošlogodišnjem filmu "Bohiemian Rhapsody", nikad nećemo doznati. No, o tome smo razmišljali gledajući jednog od najpopularnijih komičara novog milenija kao poznatog izraelskog špijuna iz šezdesetih Elija Cohena u ovogodišnjoj seriji "The Spy".

Cohen slijedi korake Carreyjeve metamorfoze u dramskog glumca i posljednji je u nizu komičara (Tom Hanks, Robin Williams, Whoopi Goldberg, Adam Sandler, Will Ferrell, Steve Carell, Ben Stiller) koji su promijenili žanr. Da paralela s Carreyjem bude deblja, Cohenu u seriji "The Spy", njegovoj drugoj nakon prošlogodišnje komične "What Is America?", također asistira Noah Emmerich.

Ovdje je Emmerich "handler" Cohenova špijuna-prezimenjaka, a u filmu "The Truman Show" je igrao, kao, najboljeg prijatelja glavnog lika. "Špijun" nije kalibar "Trumanova showa", ali je solidan komad špijunskog trilera na tragu (boljih) serija poput "Noćnog upravitelja" i "Male bubnjarice".

"The Spy", projekt kreatora i režisera Gideona Raffa ("Prisoners Of War"), pristupa špijunskom žanru mahom "straight" kao "The Night Manager", bez "meta" naravi "The Little Drummer Girl" na temu glumljenja glume za publiku s obje strane ekrana.

Premda, kako serija ide dalje, nikad suptilniji Cohen se još jednom pokazuje kao glumački kameleon prirodno spreman za špijunsko prerušavanje, samo što suzbija komičarsku personu i naseljava dramski lik Mossadova špijuna unatoč prepoznatljivoj tjelesnoj pojavnosti.

Forte serije je, ipak, lik špijuna kojemu Raff hvata trojni odraz u zrcalu kako bi naglasio njegovo igranje multiple ličnosti. "Ovo nije uloga koju igraš. Ili si on ili si mrtav", kažu Cohenu čiji je posao da bude "oči i uši" – njuška unaokolo, prikuplja informacije i sprijateljuje se s šeicima i političkom vrhuškom poput predsjednika Sirije.

Ovaj je špijun, znači, glumac, ne akcijski junak, stoga će se Cohen naći samo u jednoj akcijskoj sekvenciji tučnjave (iako akcije u seriji ima), a neće ni zapucati iz pištolja (samo je morao ciljati strojnicom na izraelske civile u napetoj sceni). Zanimljivo, kao i "Mala Bubnjarica", "Špijun" se također dotiče Jugoslavije, odnosno bivša Juga je provedena preko usana u jednoj sceni, a umjesto Kutine, kamo se zaustavila heroina te serije, spominje se - Split.

Događa se to u trenutku kad Mohammed bin Awad bin Laden (Tim Seyfi), Osamin otac, pokušava napraviti "deal" za Sirijce s Cohenovim špijunom koji je preuzeo "undercover" krinku arapskog bizismena Kamela Amina Thaabetha kako bi razotkrio sirijske tajne za Mossad. Bin Laden pita Kamela za luke odakle polaze njegove pošiljke, a ovaj navodi Split uz Gent i Marseilles.

Posao je mutan i ima veze s "nekim komadima mašinerije koji nedostaju". "Samo ćemo reći Agro-projekt, Jugoslavija", zagonetan je Bin Laden. Kad kamera pokaže mašineriju u kamionetu, Cohen se pita "Što je ovo? Oprema za agrikulturu? Koristiš moju pošiljku da postaneš farmer, Bin Ladene?".

To će našoj publici biti najinteresantnija stvar u seriji, posebice što se u sceni s Cohenom i Mohammedom pojavljuje mali Osama, ali nije jedina. Dosta toga je, istina, razmjerno konvencionalno i tipizirano, poput montaže Cohenovih psiho-fizičkih treninga u kojima radi zgibove i sklekove, usavršava transmisiju Morseovim kodom, uči prepoznavati vojnu mašineriju i političke figure prije nego što je "ready to be operational".

No, serija je, za promjenu, hvala Bogu, ekonomična i prohodna, sa šest epizoda u prosjeku od 50-ak minuta, a Raff se trudi vizualno i estetski osvježiti materijal uz pomoć bogatih produkcijskuh vrijednosti i direktora fotografije Itaia Ne'emana ("Homeland").

Svako pismo koje Cohen piše ženi Nadiji (Hadar Ratzon Rotem) ili ona njemu ispisuje se na ekranu, a riječi oslikavaju čak i Morseov kod kad špijun na taj način komunicira s Mossadom. Boje su isprane u izraelskim scenama, rubno crno-bijele, dok su sirijske u "full coloru", sve kako bi se naznačila podjela između dvaju Cohenovih života.

Poseže se i za podijeljenim ekranima, pri čemu još više do izražaja dolazi razlika u koloritu. U takvom "split screenu" Raff hvata Cohena i Nadiju kako svaki u svom ekranu sjede usamljeni u kuhinji i misle jedno na drugo. Režija svakako pomaže seriji/Cohenu u potenciranju karakterne studije i dočaravanju izolacije špijunskog posla gdje je lako pogubiti identitetski kompas i početi se pretvarati da si "ti", ne "lik" koji igraš.