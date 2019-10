Candy i Theo su psiholozi koji snimaju porniće, intrigantni duo stigao je u Split: otkrili su nam zašto su se okrenuli pornosvijetu, koje su im omiljene scene seksa...

Lars von Trier je u 'Nimfomanki' angažirao poznate glumce koji koriste dublere za scene seksa. I uvijek kaže 'kunem se da nije pornofilm'. Da ne bi slučajno završio u nepoželjnoj skupini - kažu njemački autori

STFF je ove godine ugostio i jednu svjetsku premijeru. Film "Tužne planinske djevojke", njemačkog dua Candy Flip-Theo Meow, prvi put se prikazao na velikom ekranu upravo u Splitu i tu započeo festivalski život.

Autori, interesantno, dolaze iz svijeta filmova za odrasle, a bave se i psihologijom i novinarstvom.

Candy snima porniće kao glumica i redateljica; splitska publika ju je možda opazila u filmu "Fluidø", koji je bio na Berlinaleu 2017. i te godine se prikazao i na STFF-u. K tome, ona je i "neovisna escort-dama" i "profesionalna submisivna partnerica za sado-mazo igre", čime "aktivno djeluje unutar patrijarhalnog sustava".

Theo, pak, danju radi kao znanstveni novinar, a noću snima porniće.

"The Sad Girls Of The Mountains" je, kako se navodi, njihov prvi nepornografski projekt, iako je, očito, film nastao kao produkt iskustva u radu na pornićima.

Candy: Počeli smo raditi u industriji filmova za odrasle prije otprilike pet godina. Radili smo na različitim produkcijama, nezavisnijim, feminističkim, umjetničkim, ali i na komercijalnim. Pornosvijet je utjecao na naše stavove i pornografija je jedna od tema filma. Pridonijeli smo našim iskustvom.

Theo: Oboje smo psiholozi, tako da imamo i "ozbiljan" posao, ali bilo nam je dosadno raditi samo to. Htjeli smo raditi nešto uzbudljivo i upoznati i mračniju stranu svijeta. Zato smo se okrenuli pornosvijetu.

Porno bez slobode

Jeste li postali bolji psiholozi nakon što ste ušli u pornosvijet, i obrnuto?

Theo: Nema sumnje da sam bolji pornograf jer sam dobar psiholog.

Candy: Možda. Mislim da je iskustvo na drugom polju pomoglo, i obrnuto. Naravno, ne na strogo znanstveni način, nego više u smislu stjecanja novih iskustava i upoznavanja ljudi i svijeta. Možda i upoznavanje poslovnog svijeta te kako ljudi funkcioniraju unutar njega.

Možete li povući paralelu između pornoindustrije i filmske industrije?

Candy: Na oboje utječe ekonomija.

Theo: U pornosvijetu sve je direktnije. Vrlo stroga pravila.

Candy: Govorimo o komercijalnim pornofilmovima.

Theo: Nema puno slobode i pravila su vrlo stroga. Osvjetljenje, koji položaji za snimanje su dobri, koji ne. Što ljudi žele vidjeti, i tako dalje. Struktura je vrlo jasna. Nemate puno slobode. Naš film nije pornofilm, ima eksplicitnih scena, ali odmičemo se od toga svijeta i više se radi o refleksiji na pornofilm.

Zanimljivo je da u kinematografiji 21. stoljeća ima sve više eksplicitnih scena, osobito u art filmovima koji u erotici graniče s pornografijom. Kao da su se ti žanrovi na neki način spojili?

Candy: Čini se tako, ali mislim da su ti svjetovi i dalje odvojeni. Naravno, u filmovima su počeli koristiti pornoestetiku, no pornografiju i dalje prati ogromna stigma. Vlada velika stigma i, kao pornofilmaši, mislim da će nas teško prihvatiti kao klasične filmaše.

Theo: Kao "ghetto". Ne možete izići iz njega. Možete mu pristupiti s druge strane, s polja normalnog filma. Mogu koristiti našu estetiku, ali kad dođemo do pravog pornofilma, to se izbjegava. Na primjer, Lars von Trier i "Nimfomanka". On je angažirao poznate glumce i glumice, koji naravno da nikada ne bi snimili pravu scenu seksa.

Uvijek koriste dublere za scene seksa. I uvijek kaže "kunem se da nije pornofilm". Da ne bi slučajno završio u nepoželjnoj skupini.

Seks bez konteksta

Svejedno, dijelite iste festivale, poput Berlinalea, gdje je prikazan "Fluido"...

Candy: To je jako velika iznimka. Naši se filmovi uglavnom prikazuju na pornofestivalima. Ili pripadaju feminističkoj, art-sceni. Nažalost, ljude iz standardne filmske industrije ne zanimaju često naši filmovi.

Theo: Festivali također kažu da bi djeca mogla doći na festivalsku projekciju i da zbog toga ne žele prikazivati pornofilmove. A tu su i sponzori.

Mislite li da je ovaj film bilo moguće snimiti prije 2000. godine? Dotad su prašinu podizale erotske scene iz "Posljednjeg tanga u Parizu", "Devet i pol tjedana", "Sirovih strasti"..., ali to su iznimke.

Candy: Mislim da ste u pravu, nešto se promijenilo.

Tu je i pornozvijezda Rocco Sifredi koji je na prijelazu milenija glumio u art filmu "Romansa X"...

Candy: Mislim da je naš film prihvaćen na STFF-u baš jer je dio te promjene i jako smo sretni zbog toga. Svejedno, to je iznimka.

Theo: Osobno, mislim da filmski "mainstream" svijet i pornosvijet imaju isti problem. "Mainstream" ima seks-scene, ali su jako čistunske. Vidiš dojku i onda kamera prikaže dimnjak. Ne žele prikazati previše. Pornosvijet, pak, prikazuje samo seks, ali ništa drugo. Vidite seks, ali nema konteksta. Mislim da kontekst čini film zanimljivim.

Candy: Usto je i seksi.

Theo: Za erotiku je potrebna napetost, iščekivanje. Toga nema u pornofilmu. Znate, O.K., bit će ševe 50 minuta i onda gotovo. Nema uzbuđenja.

"Tužne planinske djevojke" su i feministički film. Može li postojati feministički pornofilm?

Candy: Mi ne volimo etikete. Ne volimo reći da smo dosegnuli tu točku kad je naš film postao feministički, ali trudimo se staviti našu feminističku i političku viziju u filmove. Naravno, pornografiju i feminizam prati teška povijest.

Theo: U feminizmu to doslovno zovu "seks-rat". Jedna strana kaže da je pornofilm loš i da ga treba zabraniti jer dominira muškarac, i moramo to uništiti. Kažu da je to silovanje.

Candy: Drugi kažu da i žene vole seks i vole gledati seks, i da bi se i one trebale izražavati kako žele. Iako živimo u patrijarhalnom društvu, opet moramo naći načina da se osnažimo. Opet postanemo gospodari vlastitih tijela. I vlastite seksualnosti.

Theo: Ti ljudi kažu da odgovor na loše pornofilmove nije ukidanje pornofilma, nego snimanje boljih filmova. Ne želimo ih zabraniti, nego snimiti vlastite. Želimo pridonijeti vlastitim idejama, prikazati različita tijela i različite vrste seksa.

Candy: Naravno, to je teško jer i dalje živimo u društvu u kojem su većina konzumenata bijeli CIS muškarci koji imaju vlastite interese i tržište se primarno brine za njihove potrebe. Teško je raditi nešto drukčije pod tim okolnostima, ali netko mora pokušati.

Koje su vam neke od najboljih scena seksa u mainstream filmovima novog milenija?

Theo: "Nimfomanka." Ona mi je među dražima. "Adelin život" mi je isto divan. Sviđaju mi se Bertoluccijevi "Sanjari"...

Candy: "Adelin život" mi se sviđa jer je vrlo hrabar film.