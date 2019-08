Splitska pretpremijera 'Generala' okupila brojna poznata politička lica: Možemo biti zahvalni Vrdoljaku što je snimio ovaj film

Drago mi je da sam tu na promociji "Generala" i drago mi je da se konačno snimio takav jedan film o samom Domovinskom ratu, o ljudima u ratu. Vjerujem da je dobar – izjavio je za "Slobodnu" potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH, general Damir Krstičević prije pretpremijerne splitske i dalmatinske projekcije spektakla Antuna Vrdoljaka u Ljetnom kinu "Bačvice", organizirane u suradnji 65. Splitskog ljeta, Pulskog filmskog festivala i Kina Mediteran.

- Zaista mi je drago da je premijera filma po cijeloj Hrvatskoj, a posebno u Splitu, baš danas, kad slavimo Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Split i cijela Dalmacija su jako puno dali u Domovinskom ratu, posebno u obrani, a kasnije i u oslobađanju cijele Dalmacije i cijele Hrvatske. Tu je dom 4. Gardijske brigade, tu je dom i ostalih postrojbi zbornog područja Split. Još jednom, ogromna zahvalnost hrvatskim braniteljima za pobjedu u Domovinskom ratu, a najveća zahvalnost obiteljima naših poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja – rekao nam je Krstičević.

Na pretpremijeri filma o generalu Anti Gotovini našla su se mnoga poznata (politička) lica, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Petar Škorić, župan Splitsko-dalmatinske Županije Blaženko Boban, gradonačelnik grada Splita Andro Krstulović Opara, predsjednik HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Sanader, zatim glazbeni menadžer Ivan Bubalo, slikar Zvonimir Mihanović...

- Interes za filmom je veliki. Gotovina je simbol Domovinskog rata. To je ono što iz svakog rata morate imati, heroje. Možemo biti zahvalni Vrdoljaku da je snimio taj film. Jer, on ostaje, kao filmsko platno. Sve što napišete i snimite je nešto što ostaje. To je sigurno vrlo važno za mlade i nove generacije i za stvaranje domoljublja i rodoljublja u Hrvatskoj. Projekcija na današnji dan je isto velika stvar. To je u potpunosti pogođeno. Čestitam organizatorima koji su to napravili danas – kazao nam je Sanader.

Na premijeru je stigao i redatelj filma Vrdoljak koji se obratio okupljenim novinarima.

- Film je jedan moj kapric. Kad je Ante Gotovina uhapšen, onda u svojoj naivnosti mislite, kao, ja da mogu sa filmom pomoći na sudu u Haagu. Ali, dok god radite neki posao, vjerujete u to. Eto, Ante se vratio i mi smo napravili film o tome. Ima jedna rečenica u filmu "u ratu je važan život". A ona ga pita "Vaš život?" On kaže "ne". Upravo u tome je cijela stvar. Inače ne bi bilo toliko smrti kad ti je najvažniji tvoj život. Nego je važan i život onoga drugoga. Rat je muka. Nemojmo sad o tome – napomenuo je Vrdoljak.

Netom pred projekciju publici se obratio Srećko Šestan, ravnatelj 65. Splitskog ljeta i intendant HNK u Splitu.

- Zadovoljstvo mi je da, nakon jednog određenog vremenskog prekida prikazivanja najboljih filmova s Pulskog filmskog festivala, Split ponovno postane centar naše izvrsnosti u kinematografiji. Ja se zahvaljujem svima koji su pomogli da tri večeri imamo tri hrvatska premijerna filma. Posebno mi je zadovoljstvo zahvaliti se gospodinu Antunu Vrdoljaku, mom dragom prijatelju. Dragi Tonči, hvala ti što si s nama – naglasio je Šestan i dodao "Ne budite ljubitelji samo filma nego kazališta, očekujem Vas i na Splitskom ljetu".