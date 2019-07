Serije koje će vas prikovati za male ekrane: ljeto donosi 10 jako intrigantnih naslova, među njima i nastavak koji dugo čekamo, evo što o svakom o njih misli filmski kritičar Slobodne Dalmacije

Gotov je GOT (Igra prijestolja), završio je i Černobil, a i druga sezona Malih laži se bliži kraju. No, mnoge serije tek

trebaju početi ovoga ljeta. Donosimo pregled onih koje biste mogli staviti na 'bingewatching' listu za vrijeme godišnjih odmora.

STRANGER THINGS 3 (4. srpnja, Netflix)

Razmak između druge i treće sezone serije Stranger Things veći je u odnosu na 'season 1&2'. Fanovi su se zbog odugovlačenja početka snimanja pobojali da od 'ST3' neće biti ništa. Bez brige. Treća sezona upravo se počela emitirati, a autorska braća Duffer i producent Shawn Levy najavljuju već četvrtu i petu sezonu. O radnji Stranger Things 3 se samo špekulira, no poznato je da publiku vraća u ljeto 1985. gdje će iskusiti avanturu telekinetičke djevojke Eleven, njezinih prijatelja Dustina, Lucasa, Mikea i Willa, ali i nekih novih lica. Teleportiranje će biti potpomognuto filmskim i popkulturnim referencijama osamdesetih.

SNOWFALL (10. srpnja, FX)

Jedan od autora ove serije, John Singleton, umro je krajem travnja, ali Snowfall (Bijelo) ide dalje, njemu u čast. Upravo je Singletonovom zaslugom recepcija serije narasla u drugoj sezoni, a treća bi trebala slijediti taj trag. Očekivanja fanova su svakako velika od još jedne serije ambijentirane u (rane) osamdesete, sad 1984., ali kudikamo drukčije od Stranger Things. Ovdje nema spielbergovskih fantazija; posrijedi je realističnija krimi drama koja kronicira prve korake epidemijske ovisnosti o kokainu i prelama njegov utjecaj na (ne)kulturu Los Angelesa mozaično ispreplećući živote nekolicine likova (mladi narkobos, policajac, dileri, CIA).

THE BOYS (26. srpnja, Amazon)

Potencijalno najopičenija serija ljeta prema traileru djeluje kao da se Deadpool našao među Watchmenima. U jednoj sceni, kvragu, lik Karla Urbana rabi dijete kao oružje. Dakle, čini se da nas čeka ekstremna (anti)superjunačka akcijska komedija R predikata i dominantne crne (humor) i crvene boje (krv). Izvršni producent je Eric Kripke (Supernatural), uz Urbana (Dredd) tu je i nesuđena oskarovka Elizabeth Shue (Napuštajući Las Vegas), a priča prati hrupu protuha nakon što odluče raskrinkati istinu o superherojima i multimilijunskom konglomeratu koji upravlja njima.

ORANGE IS THE NEW BLACK (26. srpnja, Netflix)

Sedma sezona nagrađivane serije Narančasta je nova crna ambijentirane u ženski zatvor (naslov odgovara boji zatvoreničkih odijela), stiže, reklo bi se, u pravo vrijeme. Jedna od glumica iz ekipe, Natasha Lyonne, postigla je zimus hit s Russian Doll i dobila novu bazu fanova koji su se mogli prebaciti na Orange Is The New Black" i pogledati prijašnjih šest sezona taman da se pripreme za sedmu. Uz Lyonne vraćaju i Taylor Schilling, Laura Prepon, Uzo Aduba, Danielle Brooks..., čiji će likovi ponovno prolaziti smijeh i suze, u zatvoru ili na slobodi. Ovo je, navodno, finale serije, no nije isključeno da Narančasta je nova crna, ovisno o uspjehu sedme sezone, dobije spin-off ili prednastavak.

PENNYWORTH (28. srpnja, Epix)

DC-jev svemir se širi i na malim ekranima, a dok čekamo tko će postati Alfred Pennyworth, legendarni batler Brucea Waynea u nadolazećem Batmanu s Robertom Pattinsonom, to je postao Jack Bannon u seriji koja njegovo prezime nosi u naslovu. Serija Pennyworth okreće ploču. U filmovima je Alfred bio star (igrali su ga dva Michaela, Gough i Caine, te Jeremy Irons), a sada je mlad i pratimo ga u šezdesetim godinama prošlog vijeka, nakon što je odradio službu kao vojnik, pripadnik SAS-a, te počeo raditi kao savjetnik Bruceova oca. Alfred kao akcijski junak? Okej.

FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL (31. srpnja, Hulu)

Već je učestala TV špranca da neki film postaje serija. Ovaj put to je britanska romantična komedija Mikea Newella i Richarda Curtisa Četiri vjenčanja i sprovod s Hughom Grantom i Andie MacDowell, jedna od najboljih u devedesetima i šire. Navodno bi se Andie mogla pojaviti kao gošća serije koja je angažirala posve novu ekipu, ispred

i iza kamere (scenaristi i izvršni producenti su Mindy Kaling i Matt Warburton), ali koncept je sličan, osovljen oko okupljanja prijatelja na pirevima. Netko od glumaca bi možda mogao slijediti Grantov trag i postati zvijezda, npr. Nathalie Emmanuel, Missandei iz GOT-a koja se pojavila i u kasnijim nastavcima Fast/Furious serijala.

BH90210 (7. kolovoza, Fox)

U 'zlatnom dobu' televizije iz naftalina se vade nekoć popularne serije. Beverly Hills 90210 je bila jedna od najpopularnijih iz devedesetih, stoga je kucnuo čas za "reboot" s izvornom ekipom. Pred kamere se vraćaju Jason Priestley, Shannen Doherty, Tori Spelling, Jennie Garth, Brian Austin Green, Ian Ziering, Gabrielle Carteris... svi osim pokojnog Lukea Perryja koji ionako nije mogao sudjelovati u BH90210 zbog poklapanja snimanja s Riverdaleom. Glumci, zanimljivo, neće igrati nekadašnje likove, već 'povišene' verzije sebe dok pokušavaju pokrenuti 'reboot' serije. Metafilmski.

THE TERROR: INFAMY (12. kolovoza, AMC)

SerijaTeror koja se snimala i kod nas na Pagu, pobrala je solidne kritike i izazvala pažnju publike hororskom atmosferom koja je dozivala Stvora (mjesto radnje: Antarktika). Druga sezona se, međutim, odmiče od prijašnjeg koncepta i lokacije. Radnja se seli u Ameriku tijekom Drugog svjetskog rata, kad su tisuće ljudi japanskog

podrijetla bile poslane u koncentracijske logore nakon bombardiranja Pearl Harbora. Horor iz stvarnosti? Definitivno, ali autori najavljuju da su inspirani japanskim horor filmovima s prizvukom nadnaravnog u obliku prikaze koja opsjeda logoraše.

CARNIVAL ROW (30. kolovoza, Amazon)

Velika filmska zvijezda početkom milenija Orlando Bloom je detektiv, a manenkeka i glumica Cara Delevingne (Odred otpisanih, Valerian) vila u seriji Carnival Row koja ima zanimljiv koncept. U viktorijanskoj Engleskoj opstoji utočite za mitološka stvorenja-imigrante koji su pobjegli iz vlastitih zemalja nakon ljudske invazije. Koegzistencija ionako dovodi do napetosti, dok Bloomov lik istražuje brutalna umorstva i zaljubljuje se u vilu. Zabranjena ljubav, detektivski triler i bajkovita fantazija. S podtekstom.

THE DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE (30. kolovoza, Netflix)

Još jedna serija po filmu i još jedna fantazija. Serija The Dark Crystal: Age Of Resistence najavljuje se kao prednastavak filma Age Of Resistence Jima Hensona iz 1982. godine. Sudeći po traileru, Netflixov je naum privući klince osamdesetih koji su gledali film, onako nostalgično a la Stranger Things, ali i steći nove poklonike arhetipskom i epskom pričom o borbi dobra i zla, magičnim svijetom i neobičnim stvorenjima kojima su glasove, među ostalim, posudili Mark Hamill, Taron Egerton, Keegan-Michael Key i Gugu Mbatha-Raw.