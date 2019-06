Splitsko Gradsko vijeće potvrdilo: Srećko Šestan na čelu HNK, Grozdana Ribičić vodi Gradsku knjižnicu Marka Marulića; Goran Golovko i Dražen Šaškor razriješeni, Joško Jerončić ostaje na čelu MKC-a

Srećko Šestan novi je intendant Hrvatskog narodnog kazališta Split, Grozdana Ribičić vodit će Gradsku knjižnicu Marka Marulića, a Joško Jerončić dobio je drugi mandat na čelu Multimedijalnog kulturnog centra. Razriješeni su dosadašnji v.d. intendanta HNK Split Goran Golovko i ravnatelj GKMM-a Dražen Šaškor.



Njih je potvrdilo splitsko Gradsko vijeće na neočekivano dugoj, gotovo dvanaestosatnoj sjednici. Kandidati su potvrđeni većinom glasova vijećnika, s tim da je Mostov vijećnik Josip Markotić iznio niz primjedbi na to kako je Goran Golovko vodio HNK.



- Financijska izvješća ne pokazuju potrošnju po stavkama, jedna opera koja se izvela nekoliko puta koštala je milijun i dvjesto tisuća kuna. Mislim da bi naš kolega vijećnik Jure Bučević bio bolji ravnatelj Opere. Intendant je ignorirao moja pitanja i šest mjeseci mi na njih nije odgovorio i pokušao je sve prebaciti na novog intendanta. Čudni su i nepodudarni podaci o broju zaposlenih, kazao je dobro pripremljeni Markotić pa je jedan vijećnik predložio da ga se zaduži da prati rad HNK.



O novom intendantu Srećku Šestanu nije bilo rasprave, ali zato jest o Jošku Jerončiću. Poslovično kratka objašnjenja predsjednika Komisije za izbor i imenovanje Petra Škorića i komprimiranu raspravu predsjednika GV-a Igora Stanišića prekinuo je Jakov Prkić iz Pametnog. On nije bio zadovoljan materijalima Upravnog vijeća MKC-a i izostankom motivacijskog pisma za vijećnike.



- Kad se ovi materijali usporede s onima iz Gradske knjižnice, vidimo da ovdje nemamo ništa. Ne možemo podržati ovaj program. Jerončića ćemo pitati više kad bude podnosio godišnje izvješće, rekao je Prkić. On je podsjetio da je Jerončić na čelu udruge "Josip Bepo Karaman" koja u objavama često vrijeđa kolege, od čega se doduše Jerončić pokušavao ograditi.



U raspravi o razrješenju Dražena Šaškora Joško Markić iz SDP-a pohvalio je njegove određene mjere u smanjivanju članarina za školarce. Ipak vijećnici su bili za Šaškorovo razrješenje, uz dva suzdržana glasa. Uoči očitovanja o Grozdani Ribičić za vijećnički stol sjeo je predsjednik Upravnog vijeća GKMM-a Ilija Protuđer i dao nekoliko objašnjenja i potporu ravnateljici. Joško Markić pohvalio je Grozdanu Ribičić jer planira uvesti besplatne članarine za mlade, a i vidio ju je kako je pedijatrijske ambulante opskrbila policama i knjigama.



Grozdana Ribičić dobila je 25 glasova uz tri suzdržana. Uz knjižnicu je vezan i duel na hodniku članice Upravnog vijeća GKMM-a i gradske vijećnice haenesovke Mirne Kovačić i haeselesovca Tonćija Blaževića. Ali oni su se uoči kulturnih točaka pomirili i zagrlili. Pa da neko kaže kako kultura ne zbližava ljude?!



Kao zadnje od kulturnih točaka bilo je razrješenje dosadašnjeg člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Ive Uglešića, nesuđenog ravnatelja splitskih Zlatnih vrata, koja su mu se zatvorila baš na Gradskom vijeću. Umjesto njega predložen je, i izabran, Toni Maglica za kojeg je Jakov Prkić primijetio da je dobar čovjek, ali da nije kulturnjak i da to nije izbor u skladu sa zakonom. No to splitske vijećnike nije spriječilo da ga pozdrave s rukama u zraku, uz šest suzdržanih.



Tih sedam kulturnih točaka, na čelu sa stoženim HNK Split, ostali su u sjeni rasprave o igranju reprezentacije na stadionu HNK Hajduk, rasprava o proračunu, nekretninama, zemljišnim česticama i radnom vremenu građevinara i ugostitelja. Možda bi i kulturnjaci trebali pjevati i plesati u centru iza ponoći, prenamijeniti ili dograditi kakvu zgradu pa bi dobili veću pažnju i minutažu na Gradskom vijeću.