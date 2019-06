Očajne kućanice iz 'šekspirijanske' sapunice: bacili smo oko na nastupnih par epizoda druge sezone hit-serije 'Male laži' koja je upravo počela s emitiranjem na HBO-u i usput se podsjetili prve

Nakon bacanja oka na prvih par epizoda, teško je prognozirati hoće li 'Male laži' (s)krenuti tragom 'Igre prijestolja"' i neki od likova se totalno karakterno izvitoperiti kao Daenerys Targaryen. A opet, u tome (tajnosti, neočekivanosti) i jest kvaka ove serije. Prema viđenom, druga sezona opravdava svoj razlog postojanja i pobija načelnu 'nepotrebnost', a u usporedbi s misteriozno-trilerskom prvom više prihvaća sapuničaste korijene. Ako 'Male laži (2)' i jesu 'soap-opera', ima tu i sapunice i opere.

HBO toliko vjeruje u seriju "Male laži" da je odobrio drugu sezonu, iako ne postoji nastavak književnog predloška Liane Moriarty. Reklama za "Big Little Lies 2" iskače sa svih društvenih mreža, a druga sezona se počela emitirati (prva epizoda 10. lipnja) nedugo što je kraju priveden "Game Of Thrones" kojeg je pokopala scenaristička samovoljnost bez uporišta u knjigama Georgea R. R. Martina.

Prilično hrabro i samouvjereno, nema što. Nakon bacanja oka na prvih par epizoda, dobivenih na uvid za recenziju, teško je prognozirati hoće li "Male laži" (s)krenuti tragom "Igre prijestolja" i neki od likova se totalno karakterno izvitoperiti kao Daenerys Targaryen.

A opet, u tome (tajnosti, neočekivanosti) i jest kvaka "Big Little Lies", serije u čijoj smo prvoj sezoni čuli kako "nitko ne zna ništa o nikome" i "ispod površine svake dobrice krije se psihopata". "Season 1" je sve do zadnje, sedme epizode čuvao otkriće tko je kriv za stradavanje neke osobe.

I (kad smo već kod toga) tko je uopće stradao na dobrotvornoj zabavi u Montereyju, obalnom kalifornijskom gradiću gdje je susjedova trava uvijek, ali baš uvijek zelenija. Nismo znali tko je mrtav, niti tko je kriv za tu smrt, samo da - prema iskazima svjedoka/sporednih likova, poput ravnatelja škole Warrena Nippala (P.J. Byrne), koji vole tračati i zabadati nosove u tuđe živote - "dobrotvorna zabava nije dosad nikad rezultirala krvoprolićem".

Identitet žrtve i potencijalnog ubojice ili više njih bio je vješto skriven, dok se špekuliralo tko bi to mogao biti, a mogao je gotovo svatko od glavnijih likova nakon što je "izbio rat" između dvije žene-majke-kraljice i pripadnice visoke društvene klase, Madeline Marthe Mackenzie (Reese Witherspoon) i Renate Klein (Laura Dern), tj. njihovog "tima".

U Madelineinu timu nalazila se Celeste Wright (Nicole Kidman) koja - lijepa i lijepo situirana s lijepim suprugom Perryjem (Alexander Skarsgard) - izaziva ljubomoru kod svih u Montereyju, nesvjesnih njihove toksične veze i njegovih udaraca nakon kojih možda uslijedi "ludi, bijesni seks", ali modrice sve jače bole.

Tu je i nova djevojka u gradu s tajnom prošlosti, mlada majka Jane Chapman (Shailene Woodley) sa sinom Ziggyjem (Iain Armitage). "Sve je zakuhala Madeline", govore svjedoci koji je nazivaju "sićušnim klupkom bijesa" (uz nju se "situacija nikad ne smiri, već eskalira"), a Renatu "bogomoljkom koja ubije mužjaka nakon seksa".

Ipak, prema viđenom, druga sezona opravdava svoj "raison d' etre" i pobija načelnu "nepotrebnost", premda kako zasad stoji nije bolja od uistinu odlične prve. Sa sjajnom glumačkom ekipom pod vodstvom redatelja Jean-Marca Valleea ("Dobri dileri iz Dallasa", "Divljina") i umješno adaptiranom predlošku iz pera kreatora serije Davida E. Kelleyja, "Male laži" su se prometnule u jedan od ključnih serijskih događaja 2010-ih.

"Big Little Lies 2", međutim, ni ne utvara da će donijeti nešto "novo" na TV kao sezona 1. I to unatoč angažmanu nove, čak i bolje/cijenjenije filmske redateljice koja je dostojno naslijedila Valleea (Andrea Arnold, autorica festivalskih hitova poput "Akvarija" i "American Honey").

Druga sezona, zato, uspijeva "starom" dati podjednak značaj i u tome tražiti, pa i pronaći, neke nove ljudske, ne generičke osjećaje. Ovu tvrdnju možemo potkrijepiti korištenjem pjesme "Mystery of Love" Sufjana Stevensa koja je prepoznatljivo obojala soundtrack remek-djela "Skrivena ljubav" Luce Guadagnina.

Pjesmu sluša Jane i pleše na plaži u sceni koja nema približno jednak efekt kao kad smo je čuli u "Call Me By Your Name", ali svejedno potiče emociju i služi kao "yin" njezinom "yang" plesanju na B-52 i "Dance This Mess Around" u prethodnoj sezoni.

Sama druga sezona je donekle tako "ying-yang" postavljena, kombinirajući sreću i nesreću, pronalazeći sunce u tami, (crni) humor u mračnosti. Kraj prethodne sezone ostavio je "loose ends", nedovršene poslove koje "season 2" planira dovršiti, moguće i ostaviti neke nove za "3".

Imali smo Madelineinu aferu neznanu njezinu "nice guy" suprugu Edu (Adam Scott), no znanu starijoj kćerki Abigail (Kathryn Newton), zatim nepoznati identitet Janeina silovatelja i oca malog Ziggyja, šokantno naslućen pred kraj zadnje epizode te, konačno, pitanje za detektivku Adrienne Quinlan (Merrin Dungey).

Je li - oprez: "spoiler" onima koji nisu gledali prvu sezonu - Perryjeva smrt nastupila nehotice (nesreća, spotaknuo se i pao niz stepenice) ili hotimično (umorstvo, gurnut je), kako u drugoj sezoni sumnja i njegova majka Mary-Louise (nanovo izvrsna Meryl Streep; pojačanje u ionako prejakoj glumačkoj ekipi).

"Slučaj nije 'zatvoren-zatvoren', ali nemaju ništa", tješi se Renata koja je, kao i Bonnie Carlson (Zoe Kravitz), u finišu prve sezone s Madeline, Celeste i Jane postala dio "Monteryjeve petorke", žena udruženih da zataškaju "male laži" u vezi Perryjeve pogibije. No, detektivka još nije posve digla ruke od slučaja.

Jednako kao i pasivno-agresivna bakica Mary-Louise, kako bi se i "Male laži 2" mogle okarakterizirati kao triler, makar bez istinske ("whodunit") misterije prijašnje sezone koja je ljubomorno skrivala krvave ruke, ali ne i crno ispod elegantno nalakiranih noktiju stanovnica Montereyja. U usporedbi s "Big Little Lies 1", sezona 2 više prihvaća sapuničaste korijene i priklanja se #MeToo trendu koji je "season 1" potaknuo.

Ako "Male laži (2)" i jesu "soap-opera", ima tu i sapunice (situacije) i opere (tragičan ton). Bogatstvo likova, njihova kompleksnost, režija, gluma i tekst svakako uzdižu seriju iznad obične sapunice. Ovo su "Očajne kućanice" iz "šekspirijanske" sapunice, a neki ženski likovi Lady Macbethice. "Rekao sam ti: ove drugorazredne majke su šekspirijanske", potvrdi to ravnatelj Nippal.