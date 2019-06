Kultni splitski bend objavio novi album, frontman Slija poručio: Ako neki sponzor ne stane iza nas mi više nećemo moći postojati

U novijoj povijesti domaće glazbe, od hrvatske samostalnosti naovamo, nije se dogodilo da dva albuma istog izvođača iziđu u istoj godini, kamoli u četiri mjeseca razmaka.

No, upravo to je napravio splitski bend "Mister No" koji čine Slaven Slišković Slija (osnivač, tekstopisac, vokal), Klara Mucci (vokal), Gordan Tudor (saksofon), Anton Možnik (bubnjevi) i Vili Miličević (gitara, bas, klavijature).

Nakon što je njihov debi album "Taj" objavljen sredinom siječnja, četiri mjeseca kasnije uslijedila je objava albuma drugijenca "Poplava oseke", koji je dostupan za slušanje na njihovu Bandcampu.

"Mister No" postoji od 1999. kad su nastale njihove demo-snimke, poput "Dvojnika slučajnog prolaznika" i "Slobodan".

Dvadeset godina je trebalo da iziđe prvi album, ali sad kad se "špina otvorila" za očekivati je da će ovi materijali izlaziti češće.

Vječno inspirirani Slija već ima spremne nove pjesme, a inače je plodni pjesnik koji je objavio četiri zbirke stihova ("Šibe poznatih maćeha", "Prodavaonica lakog streljiva i optičkih ciljnika", "Tvoja nevinost je popularna u mojoj ulici" i "Ženski petko") te jednu dramu ("Jelenova suza").

Najbolje što smo mogli

– "Poplava oseke" znači poplavu menadžera, organizatora virtualnog smeća, fitness trenera, fotografa, glumaca, pjevača tužnih očiju, digitalnih instalatera, konzultanata za dobrobit starijih, posrednika za sanaciju loših kredita itd.

Pjesme govore o živim osobama i o situacijama koje su proživljene, pa smo 37 od njih uslikali pjesmom.

Bilo bi dobro uz slušanje pratit tekst, zbog boljeg doživljaja pjesama. Ne treba obraćati pažnju na produkciju jer s novcem koji smo imali ovo je najbolje što je moglo ispasti – izjavio nam je Slišković i skrenuo pozornost na realnost benda.

– Ako neki sponzor ne stane iza nas mi više nećemo moći postojati. Pa bih zamolio sve koji me znaju, ako rade u nekim firmama da nam barem preko firme financijski pomognu za treći album, koji je gotov, samo treba novac za studio.

Može biti i trostruki sa svim različitim pjesmama, samo da nam neko pomogne, jer ne možemo dalje ovako. Unaprijed zahvaljujem.