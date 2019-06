Baletni studio Hrvatskoga narodnog kazališta Split krajem svibnja dobio je veliko priznanje. Naime, pet polaznica sudjelovalo je na Međunarodnom natjecanju u klasičnom i suvremenom baletu Balance 2019., koje se održavalo u Sarajevu od 20. do 22. svibnja i svih pet kući se vratilo s nagradama i to samim zlatom i srebrom.



Gabrijela Mamić osvojila je zlato u kategoriji klasičnog baleta, srebro je otišlo Paulini Žanetić i Stelli Marjan, dok je srebro u suvremenom plesu pripalo Dori Miše i Bruni Videka.



Unatoč osvojenim medaljama, vremena za odmor nema pa smo se tako s mladim, ali uspješnim djevojkama susreli neposredno nakon jedne od njihovih probi.



- Bilo je baš lijepo iskustvo. U mojoj grupi bila je jedna cura iz Sarajeva koja sada završava 4. srednje i s kojom sam se sprijateljila. Mogu reći da smo imale dobru konkurenciju i zadovoljne smo izvedbama, a mislim da je i žiri zadovoljan kako smo prikazale Split - osvrnula se na natjecanje Stella, inače učenica 3. razreda zagrebačke Gornjogradske gimnazije koja je zbog baleta svoju adresu djelomično zamijenila splitskom.



Njezina nešto mlađa kolegica, osmašica Paulina Žanetić, otkriva nam i kako izgledaju njihove probe.

Velika konkurencija

- Sve ovisi o danu, nekad imamo probe jednom, nekad dva puta dnevno. Za natjecanje je bilo baš intenzivno, svaki dan smo vježbali, imale smo probe i ovdje na pozornici i u studiju - kaže nam učenica OŠ "Pujanki" koja se baletom bavi već devet godina.



- Moji planovi za dalje su audicija za srednju baletnu školu u Zagrebu pa ako prođem, vjerojatno ću se preseliti - kaže nam Paulina koja je nagrađena i plaćenom kotizacijom za natjecanje Balance 2020.



Najmlađe među njima su sedmašice Gabrijela Mamić i Bruna Videka koje ne skrivaju zadovoljstvo svojim rezultatom.



- Konkurencija je bila velika, ali prošlo je super - kaže nam Bruna koja se predstavila suvremenim plesom.



- Meni je bilo jako zabavno. Svidjela mi se organizacija, svakako je iskustvo koje ću pamtiti cijeli život - kaže Gabrijela koja je osim zlatne medalje kući otišla i s titulom najbolje natjecateljice za koju je dobila i novoustanovljenu specijalnu nagradu Emina – Minka Kamberović, stipendiju ljetne baletne škole Zagreb 2019 te poziv na Treći austrijski bal u Sarajevu.



- Gabrijela je moja učenica već sedam godina, zajedno smo od početka. Stvarno mi je drago, ponosna sam što je osvojila tako visoko mjesto. To je stvarno jedno izuzetno dijete. Nije to samo dijete koje ima predispozicije, talent, ona ima veliku disciplinu, puno radi, njoj nije problem doći na dodatne termine. Već kao mala djevojčica pokazivala je jedan veliki interes za balet - kaže nam Gabrijelina pedagoginja Tanja Cvitanović, a u pripremi za njezino natjecanje sudjelovala je i Elena Nikolaeva.



- Po mom mišljenju nismo imali puno vremena, mjesec dana nije puno. Međutim, svaki dan smo radili po dva sata tako da se ona potrudila kao mala pčela. Sposobna je i pametna cura, uložila je puno snage u probe. Ja sam strašno ponosna i sretna - naglašava Nikolaeva. Čini se kako je Gabrijeli balet u krvi jer kao svoj najveći uzor navodi stariju sestru koja pleše od treće godine, a trenutno je na Baletnoj akademiji u Münchenu.



Osim truda i talenta djevojaka, do zavidnih rezultata u Sarajevo došlo je i zahvaljujući predanosti pedagoga.



- Dvije moje učenice su išle na natjecanje - Paulina Žanetić i Bruna Videka. Trebalo je proći prvi krug, bazu plesa, a onda se išlo u drugi krug gdje se pleše varijacija i to je već profesionalni nivo. Tu je na našu radost Paulina osvojila srebro. Ona ide u osmi razred i za ovo što u tim godinama radi ja joj skidam kapu jer mi, nažalost, nemamo baletnu školu nego predstavljamo baletni studio HNK u kojem svi pedagozi daju sve od sebe.



Druga učenica je Bruna Videka koja je također kod mene na klasičnom baletu, međutim ona je otišla na natjecanje u kategoriji suvremenog plesa kod moga supruga - objašnjava Sanja Dimache.



Upravo je njezin suprug Remus Dimache zaslužan za pokretanje grupe suvremenog plesa.



- Imao sam takav predmet tijekom školovanja pa kada sam došao ovdje, vidio sam da baš to fali. Radio sam kao pedagog klasičnog baleta godinu dana kao zamjena supruzi dok je bila na porodiljnom i onda sam zamolio direkciju baleta da se otvori jedna grupa suvremenog plesa.



Oni su to prihvatili i onda sam ja prvi krenuo voditi djecu na natjecanja, to je bilo prije tri godine. Svi su tada govorili: "kako Split, pa tu nema baletne škole..." - prisjeća se Dimache.

Kao obitelj

Upravo se suvremenim plesom predstavila i Dora Miše.



- Ja sam jako zadovoljna jer mi je ovo bilo prvo natjecanje. Nisam očekivala tako dobar rezultat. Plesom se bavim od vrtića, ali baš baletom od 5. razreda osnovne škole. Suvremenim plesom sam se počela baviti prije godinu dana zahvaljujući Remusu koji je otvorio grupu pa sam se upisala - kaže nam Dora.



S djevojkama je u Sarajevo otputovala baletna pedagoginja Albina Rahmatullina koja za njih ima same riječi hvale.



- Cure su se ponijele jako odraslo, zrelo. Mogu vam reći da je bio pritisak sa strane jer smo mi baletni studio, a ne baletna škola. Međutim, sve su vidjeli, mi smo bili na nivou profesionalne škole. Curama je ovo odlična životna škola. Išle su bez svojih mentora i ja sam im rekla da moraju biti čvrste i baš sam vjerovala u njih.



Naše cure su podržavale jedna drugu, ali mi smo se tamo i zabavljale, doslovno smo bili u jednom apartmanu, ja sam im bila i mama i tata i baka, prala kosu... - otkriva nam Rahmatullina, a mi smo se i sami uvjerili da među djevojkama vlada odlična atmosfera.



- Družimo se u slobodno vrijeme koliko možemo jer smo dosta po probama. Po svom iskustvu mogu reći da sam povezanija s ekipom s baleta nego iz škole - kaže nam Paulina, a Gabrijela dodaje kako im je jedan od omiljenih običaja odlazak na vruću čokoladu nakon probe.