Zadnja premijera ove sezone u HNK Split, plesna predstava "Balet o jednoj mladosti" koja je na programu ovoga petka, upravo je promijenila ime i sada se zove "Balet o mladosti". U HNK Split morali su poduzeti ovaj korak zbog reakcije odvjetnika pjevačice Josipe Lisac. U pismu koje je odvjetnički ured poslao teatru, traži se zabrana izvedbe pjesme "O jednoj mladosti" na koju pjevačica polaže autorska prava a samim time i zabrana naslova koji na pjesmu asocira. Autor pjesme je inače pokojni suprug Josipe Lisac Karlo Metikoš.

Kako nam je pojasnio intendant HNK Split Goran Golovko, ZAMP-u, stručnoj Službi zaštite autorskih i muzičkih prava, prijavljene su sve kompozicije koje su se trebale koristiti u "Baletu o jednoj mladosti" kako bi se regulirala kolektivna i individualna autorska prava. Svi glazbeni brojevi uvršteni u izvedbu su pravno riješeni, ali oko pjesme Josipe Lisac dogovor je kasnio i dan prije premijere stigla je zabrana.

-Točnije, ne baš zabrana nego pismo upozorenja kojim se ne dozvoljava korštenje pjesme i naslova. Ukratko, prava na izvođenje smo zatražili, nismo ih na vrijeme dobili i sada mijenjamo dio programa i materijale. Predmetna pjesma neće biti izvedena, a tijekom dana izmijenit ćemo sve propagandne materijale, knjižice, plakate i ostalo, kaže Golovko koji je ujedno i dramaturg predstave.

Show must go on, predstava ide s malim izmjenama, a zadnja je proba uspješno odrađena u četvrtak navečer, doznajemo od članova baletnog ansabla.

"Balet o mladosti", kako se sada zove, koreografirao je Igor Kirov a predstavlja plesno glazbenu priču s hitovima ponajviše iz šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Izvedba je zamišljena kao nekadašnji plesnjak na kome se ljudi zabavljaju, zaljubljuju, svađaju i mire, a koriste se hitovi Ive Robića, Tereze Kesovije, Gabi Novak, Maruške Kalođera, Zdenke Vučković, Kiće Slabinca i drugih.