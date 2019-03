Četvrtu večer Pričigina obilježili stand-up komičar i stand-up publika: 'Nigdje u svijetu čovjek se ne može smrznuti kao u ožujku u Splitu'

- Jesi li normalan, tko će ti normalan doći petkom navečer na nekakvo pričanje o stripu?

- Ovo je Split, ne znaš ti to, ovdje ti to ne važi.

U uvodnom slovu četvrte večeri 'Pričigina', upriličene u petak navečer u Domu mladih, tako je Vladimir Šagadin, i sam scenarist, izdavač, pisac scenarija i tekstova o stripu, a za ovu prigodu i moderator, prepričavao svoj razgovor s jednim od sudionika festivala pričanja priča, vođen koji sat prije zakazanog termina. Kad tamo, stvarno, Splićani došli. Ipak je ovo 'Pričigin' i ipak je ovo Split. Nisu baš napunili dvoranu, bilo ih je oko 150, više nego dovoljno za razgovore ugodne...

Šagadin je tom prigodom dao i jednu od mogućih definicija stripa:

- Nekomu nešto tomačiš, a on ne kuži, pa mu opet kažeš, no on te i dalje blijedo gleda i onda pukneš: 'Hoćeš da ti nacrtam?'. E, to je to - rekao je Šagadin.

Među gostima prvi se predstavio Josip Sršen iz Blaca, sela s najvećom koncentracijom strip-crtača po glavi stanovnika na svijetu. Selo, naime, ima 350 mještana i jednog strip crtača, što iznosi oko 0,4 posto, te je kasnije, uz projekcije na ekranu, pričao o svom stvaralačkom putu i 163 nedjelje za redom koje je proveo crtajući.

Štef Bartolić predstavljen je kao klasik domaćeg stripa. Čovjek je to koji je istovremeno 25 godina objavljivao stripove u 'Modroj lasti' i, zamislite, 'Playboyu'. Tijekom karijere ljutili su ga mnogi i cenzori i izdavači koji ne priznaju pravo na tantijeme...

Domaće splitske snage (Alem Ćurin je bio u publici) predstavljala je Sonja Gašperov, autorica, među ostalim, 'Vučina'. Nju su, spomenula je, ranije, kad bi rekla da se bavi stripom, pratili podsmjesi, a dana je zaposlena na Umjetničkoj akademiji...

Marko Šunjić slovi za jednog od najboljih strip-izdavača u regiji, koji je, unatoč diplomi s PMF-a, izabrao taj posao, a on je prepričao nekoliko dogodovština koje su ga pritom pratile, sve do slučaju kad su mu u tiskari otisnuli neredigiranu verziju stripa, a on je sve bacio u smeće, pa što košta. A koštalo je 35 tisuća kuna.

- Ovdje postoji strip scena, a tamo, u Americi, to je industrija - pričao je o svojim bjelosvjetskim iskustvima Esad Ribić, predstavljen kao veliki strip crtač.

- Razlika je, naravno, u novcu, jer se tamo oko stripa vrti ogromna lova.

Ovdje nazočnu publiku Vladimir Šagadin je, s obzirom na temu, pozdravio kao odabranu, a ona je to demonstrirala toplo pozdravivši pripovjedače.

'Pričigin' je istu večer nastvaljen u kavani 'Bellevue' gdje nastupio Peđa Bajović, stand-up komičar koji je izvukao i na svoj način interpretirao naglaske s ovogodišnjih splitskih festivalskih događanja, iskreno priznavši da se nigdje u svijetu čovjek ne može smrznuti kao u ožujku u Splitu.

Ne samo da je on bio stand-up, nego je, s obzirom na limitirani broj mjesta, i veći dio publike bio stand-up tijekom njegova nastupa. Ali, to je Split...