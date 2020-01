Skandal na otoku: građevinsko zemljište u turističkoj zoni općina prodaje po 33 eura za kvadrat, oporbeni vijećnici traže nadzor; 'Realna cijena je četiri puta veća, načelnik sve radi nezakonito...'

Općina Preko je objavila natječaj za prodaju 77.085 kvadrata atraktivnoga građevinskog zemljišta u turističkoj zoni u Lukoranu po početnoj cijeni od 33,38 eura po četvornom metru.

Ali, i cijena i način na koji je Općinsko vijeće izglasalo odluku poslužili su četvorici nezavisnih opozicijskih vijećnika da od Ministarstva uprave zatraže nadzor, uvjereni da je odluka nezakonita i da je treba poništiti.

– Ovo je grubo kršenje zakona jer vijećnicima nije dostavljen nikakav radni materijal. Tražili smo da nam se dostavi elaborat o procjeni vrijednosti zemljišta, kako bi mogli vidjeti na koji način se došlo do cijene od 33,38 eura. Načelnik je na to rekao: što će oporbi elaborat kad će i tako glasati protiv! Znamo da zvuči nevjerojatno, ali je itekako istinito. Sada, kad Hrvatska predsjedava EU-om, valjalo bi iskoristiti prigodu i ovu hrvatsku demokratsku tekovinu – “što će oporbi materijali za raspravu, kad će ionako glasati protiv” – ugraditi u pravne i demokratske stečevine EU-a – kaže Marijo Košta, vijećnik koji je s Ivicom Profacom, Ivom Uhodom i Ivanom Ivanovom od Ministarstva zatražio ukidanje odluke.

Cijene u oglasima

Košta podsjeća da se u siječnju ove godine dogodila ista stvar, samo što je cijena tada bila – 17 eura po kvadratu!

– Zašto bismo im sada vjerovali?! I tada su rekli da elaborat postoji i da je to najbolja cijena koja se može dobiti za to zemljište, ali elaborat nam nisu dali. Taj natječaj nije proveden, pa ga sada ponavljaju, ali s većom cijenom. Ispada da smo svojim protivljenjem iz siječnja Općini zaradili 10 milijuna, pa su nas mogli predložiti za neko općinsko priznanje – ironično će Košta, duboko uvjeren da je cijena preniska.

– Iz najsvježijih cijena građevinskog zemljišta u općini Preko izračunali smo da je prosječna cijena građevinskog zemljišta 142 eura po kvadratu. To je prosjek 46 zemljišta koje smo pronašli u oglasima. Primjerice, zemljište koje prodaje Općina najbolje je usporediti sa zemljištem površine 9500 m2 isto prvi red do mora, isto katastarska općina Lukoran, nema infrastrukture ni prilaznog puta i cijena je 40 eura po m2. Ovo privatno zemljište se prodaje po 40 eura iako je poljoprivredno i na njemu nema građenja, a Općina po 33,38 eura prodaje građevinsko zemljište. Slično zemljište na Viru se prodaje za 60 eura – obrazlaže Košta i navodi i drugi razlog zbog kojeg misli da je odluka nezakonita.

– Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj upravi, Statutu Općine Preko i Poslovniku o radu Općinskog vijeća, načelnik odlučuje o prodaji nekretnina u vrijednosti do 0,5 posto općinskog proračuna. To u našem slučaju iznosi oko 100 tisuća kuna, a ovdje se radi o nekretnini čija vrijednost je minimalno 20 milijuna kuna i o prodaji odlučuje isključivo načelnik, što je u suprotnosti sa zakonom. On odlučuje o svemu: on bira povjerenstvo, on bira ponudu i potpisuje ugovor, a Općinsko vijeće ni na koji način nije uključeno u tu kupoprodaju, što je direktno u suprotnosti sa zakonom! Sve su ovlasti prenesene na jednog čovjeka zahvaljujući brutalnom korištenju većine u Općinskom vijeću – zaključuje Marijo Košta.

Općinski načelnik Jure Brižić (HDZ) podsjeća da je riječ o 15-ak godina starom projektu od izuzetne važnosti ne samo za Preko, nego i otoke Ugljan i Pašman. Radi se o lukoranskom predjelu Prkljug na kojem Općina od ukupno 386.000 kvadrata u svom vlasništvu ima 77.085 kvadrata, dok je ostatak zemljišta u vlasništvu države.

Projekt star 15 godina

– Za ovo zemljište postoje UPU i DPU, određena je granica pomorskog dobra i izrađena Studija utjecaja na okoliš. Na našem dijelu zemljišta predviđena je gradnja privezišta, 40-ak urbanih vila s bazenima i sportskim i ugostiteljskim sadržajima, što je investicija od oko 30 milijuna eura. Na cijelom obuhvatu, gdje je predviđeno ukupno 212 urbanih vila, 150 vezova i hotel s 505 kreveta, planirana je investicija od 120 do 150 milijuna eura. Da je ta investicija realizirana 2003. godine, od kada se o tome govori, lice cijelog otoka bi bilo promijenjeno, ali i tada su Košta i opozicija projekt minirali i blokirali zastupajući tko zna čije interese. Od tada smo mogli uvećati godišnje prihode Općine za 15 milijuna kuna – kaže načelnik Brižić, koji se osvrnuo i na cijenu od 33,38 eura.

– To je korektna cijena! Uostalom, ako se dobro sjećam, najprije se spominjalo 11, pa 17 eura, a ovih 33,38 eura odredio je ovlašteni sudski vještak Mario Kalmeta. Opozicija barata cijenama okolnih zemljišta iz “Njuškala”, ali to za sudskog procjenitelja uopće nije referentno – kaže Brižić.

– Na natječaj iz 2013. nije se javio nitko. Je li vam se nakon toga obratio netko od potencijalnih investitora?

– U tri protekle godine imali smo razgovore sa zainteresiranim investitorima iz Poljske, Slovačke, SAD-a, Italije i Hrvatske. Mi ne želimo mešetare, nekoga tko bi zemljište samo preprodao, nego ozbiljne investitore koji će projekt realizirati. Zato smo i u uvjete natječaja uvrstili da ponuditelj mora pet godina biti upisan u registar trgovačkih društava, imati temeljni kapital od najmanje pet milijuna eura i dostaviti financijsko-poslovni plan za izgradnju. U interesu nam je da se to izgradi, da se ljudi zapošljavaju, a na Općini je izgradnja pristupne ceste, te voda i rasvjeta – navodi Jure Brižić, nadajući se da će i država uskoro raspisati natječaj za “svoj dio” Prkljuga.

Načelnik Brižić priznaje da općinskim vijećnicima nije dostavljen elaborat na temelju kojeg je određena cijena zemljišta, ali...

– Svi vijećnici su elaborat dobili naknadno – kaže Brižić, koji je mišljenja da ne stoji ni prigovor opozicije da je “Općinsko vijeće isključeno iz kupoprodaje” i to zato što je OV izglasalo odluku zajedno s uvjetima iz javnog natječaja.

Tko je u povjerenstvu? Načelnik Jure Brižić odlučio je tko će biti u posebnom Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja za prodaju općinskog zemljišta. Na čelu Povjerenstva je općinska pročelnica Martina Šarić, a uz nju je i njezina kolegica Dražena Strihić. U ime Mjesnog odbora Lukoran, u Povjerenstvu su Tomislav Mikela i Đana Ćurković Jadrijev. Peti član je Ivica Luković, mještanin Lukorana.