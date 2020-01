Brojke koje su prošle 'ispod radara': dalmatinski 'bastion HDZ-a' glasao za Milanovića, lokalni SDP-ovci slave

Zoran Milanović pobijedio je u četiri najveća hrvatska grada, Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, izvijestile su nacionalne televizijske kuće u nedjelju navečer, zaboravljajući naglasiti da je predsjednički kandidat SDP-a pobjedu zapravo odnio u pet najvećih hrvatskih gradova.

Naime, nakon uvjerljive pobjede u prvom krugu, Zoran Milanović je i u drugom krugu izbora u Zadru pobijedio svoju protukandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović, koju je podržao HDZ sa svojim partnerima. Razlika između Milanovića i Kolinde u Zadru je iznosila 1675 glasova, što je 13 puta više nego kad je Kolinda u drugom krugu predsjedničkih izbora 2015. godine pobijedila Ivu Josipovića kao kandidata SDP-a. Dovoljno da se (opet) ospori teza kako je Zadar “utvrda HDZ-a”, poglavito kad su u pitanju predsjednički izbori.

– Uvijek sam isticao da Zadar nije nikakav bastion HDZ-a, a potvrdili su to i ovi predsjednički izbori. Nakon Tuđmanove smrti, na predsjedničkim izborima u Zadru nikad nije pobjeđivao kandidat HDZ-a, osim Kolinde u drugom krugu na izborima 2015. protiv Josipovića. Sve druge predsjedničke izbore dobivali su opozicijski kandidati – ističe Erol Gaši, član Predsjedništva zadarskog SDP-a.

Podsjeća da je na prvim predsjedničkim izborima nakon Tuđmanove smrti u Zadru pobijedio Dražen Budiša, ali je predsjednik postao Stjepan Mesić. Na idućim izborima Zadar je glasao za drugi Mesićev mandat kontra Jadranke Kosor, a nakon toga Zadrani su na izborima podržali Ivu Josipovića nasuprot Milanu Bandiću. Potom dolazi 2015. godina, kada Josipović pobjeđuje u prvom krugu, ali gubi od Kolinde u drugom za svega 127 glasova (0,36 posto), da bi sada kandidat SDP-a u prvom i drugom krugu pobijedio kandidatkinju HDZ-a.

– Što se tiče lokalnih izbora, HDZ je uvjerljivo dobio dva zadnja izbora za gradonačelnika, kada je Kalmeta pobijedio našeg Ivu Bilića u drugom krugu, a Branko Dukić u prvom Sabinu Glasovac. Prijašnji lokalni izbori bili su tijesni i, sjećamo se, prilično kontroverzni. Imali smo onaj famozni brod s glasovima birača iz Preka koji je nekoliko sati plovio do Zadra, pa smo imali prebjeg Renate Peroš, koja je opoziciji praktički otela dobivene izbore. Što se tiče parlamentarnih izbora, 2011., kad je Kukuriku koalicija pobijedila, u Zadru je omjer bio 42 prema 27 u korist SDP-a i partnera. Dakle, teza o Zadru kao bastionu HDZ-a ne stoji – smatra Gaši.

Tolerantan grad

Ključnim razlogom pobjede Milanovića u Zadru smatra krivu kampanju HDZ-a u drugom krugu.

– Moje je mišljenje da su pogriješili s kampanjom, krenuli su prljavo, mrzilački, i mislim da je to Milanoviću donijelo pobjedu. Potvrdilo se ono što oduvijek tvrdim, da Zadar ne trpi crno-bijele podjele, pogotovo ne pozivanje na mržnju. Očito to kod naroda više ne pali, narod je zasićen podjelama, više ga zanima budućnost nego ratovi iz prošlosti – kaže Gaši, ističući kako je ponosan što SDP, za razliku od HDZ-a u Zadru, nije prešao tu granicu, ali je ipak “pokazao zube”.

– Iskreno, zbog Zadra i svih njegovih građana, nadam se da će HDZ izvući pouke iz ovog poraza u gradu. Zadar je nešto drugo nego kako ga se želi predstaviti, to je tolerantan i otvoren grad i mislim da je to glavna poruka građana sadašnjoj vlasti u Zadru.

Erol Gaši je rezultate izbora dočekao u stožeru Zorana Milanovića u zagrebačkoj Tvornici kulture, zajedno sa stranačkim kolegama Danielom Radetom i Jurom Zubčićem.

– Atmosfera je bila odlična, vesela, zdrava i pristojna. Nije bilo valjanja po podu i deranja, kao kod nekih prije. Proveselili smo se i idemo dalje. Ova pobjeda mi je draga prije svega zbog Hrvatske, jer naprijed u budućnost možemo samo u tolerantnom duhu i normalni, a ne s podjelama, kao što je istaknuo Zoran Milanović. Mislim da je došlo vrijeme da se ide naprijed – poručuje Gaši.

– Rezultat u Zadru oslikava rezultat u cijeloj Hrvatskoj, a u tom kontekstu Kolindin je rezultat bolji za HDZ nego u mnogim dijelovima Hrvatske. Želim naglasiti da sam kao građanin i Hrvat iznimno zadovoljan što su izbori prošli u demokratskom ozračju s nekoliko sitnih incidenata. Krivo mi je za našu kandidatkinju što je izgubila i čestitam pobjedniku koji je izbore dobio pošteno – kaže predsjednik GO HDZ-a Joso Nekić, koji se slaže s Gašijem da Zadar na predsjedničkim izborima nije potvrdio atribut utvrde HDZ-a.

– HDZ je nakon smrti predsjednika Tuđmana samo jednom dobio na predsjedničkim izborima, i to Kolinda u drugom krugu protiv Josipovića. Na svim drugim izborima pobjeđivali su kandidati drugih stranaka. To znači da je jako teško dobiti izbore, ne samo predsjedničke, nego i parlamentarne i lokalne, pa i one za mjesne odbore. Na nekim tim izborima HDZ je uglavnom uspješan, neke dobiva redovito, a neke najčešće – kaže Nekić, koji predsjedničke izbore smatra visoko personaliziranim i u tome vidi podjelu biračkog tijela.

Slučajna poruka

Zanimalo nas je kako komentira ponašanje gradskog pročelnika Marija Pešuta, koji je novinarki Slobodne Dalmacije poslao SMS protiv Milanovića na dan izborne šutnje.

– Koliko sam ja informiran, Pešut nije namjerno kršio izbornu šutnju. Poslao je poruke nekim svojim prijateljima i jedna je slučajno završila na mobitelu novinarke. Svi na takav način motiviraju svoje biračko tijelo i u tome ne vidim ništa neprilično.

Je li zadarski HDZ u drugom krugu koštala negativna kampanja prema Milanoviću?

– Na to pitanje nikad nećete dobiti pravi odgovor. Da smo pobijedili, rekli bismo da je to bio dobar izbor. Svaka strana sama odlučuje o načinu na koji će privući pažnju javnosti i birača. Mislim da to nije bila negativna kampanja, sve što smo u njoj naveli su činjenice. Smatrali smo potrebnim na to podsjetiti birače, no očito su bili skloniji Milanoviću – kaže Nekić.

– U Zadru ima nekih mjesnih odbora koji će glasati za SDP, i da na njihovu listu stavite moju mrtvu babu, ona bi pobijedila – govori Nekić, aludirajući na MO Višnjik, gdje je gradska vlast uložila stotine milijuna kuna u izgradnju sportskih sadržaja.

Nekić je komentirao visok broj nevažećih listića, u Zadru čak 4,6 posto, (u županiji 4,13 posto), što je oko 10 posto izašlih na birališta, ili oko 1600 glasača.

– Da su ti glasovi išli Kolindi, bilo bi izjednačeno. Od početka kampanje tvrdim, prema onoj staroj poslovici, dok se dvoje svađaju, treći koristi priliku. To je glavni razlog zašto je Milanović pobijedio. Desno biračko tijelo se podijelilo, što je homogeniziralo stranke na ljevici. Dobio je njihovu snagu i to je bilo presudno.

Je li za tu podjelu na desnici odgovoran Plenković, kao predsjednik HDZ-a?

– Svi u HDZ-u, od Kolinde i Plenkovića do Jose Nekića i naših članova, snosimo odgovornost za ovaj izborni rezultat. Nije jedan čovjek svemoguć, presudno je bilo puno sitnica – zaključio je predsjednik GO HDZ-a Joso Nekić.

Milanoviću Kali, Kukljica, Preko, Sali, Tkon i Vir Pobjedu na razini županije odnijela je Kolinda Grabar-Kitarović s 44.471 glasom, dok je Zoran Milanović dobio 33.622 glasa. Od 160.441 birača u županiji, glasanju je pristupila polovina (81.469), a nevažećih je listića bilo 3367, točnije 4,13 posto.

U Zadru je na izbore izašlo 53,75 posto birača, a broj nevažećih listića iznosio je visokih 4,6 posto (1590). Pobijedio je Milanović osvojivši 17.308 glasova, a Grabar-Kitarović dobila je 15.633 glasa. Osim u Zadru, Milanović je pobijedio u Kalima, Kukljici, Preku, Salima, Tkonu i Viru. Ostali rezultati (broj nevažećih listića u zagradama): Benkovac - KGK 3432, ZM 1324, (139) Bibinje - KGK 1506, ZM 379, (74) Biograd na Moru - KGK 1578, ZM 1247, (125) Galovac - KGK 356, ZM 226, (21) Gračac - KGK 846, ZM 634, (63) Jasenice - KGK 613, ZM 161, (29) Kali – ZM 433, KGK 387, (22) Kolan - KGK 225, ZM 128, (15) Kukljica – ZM 219, KGK 135, (9) Lišane Ostrovičke - KGK 308, ZM 80, (12) Nin - KGK 796, ZM 602, (56) Novigrad - KGK 886, ZM 284, (49) Obrovac - KGK 983, ZM 705, (71) Pag - KGK 754, ZM 692, (52) Pakoštane - KGK 1265, ZM 738, (99) Pašman - KGK 596, ZM 469, (70) Polača - KGK 495, ZM 201, (24) Poličnik - KGK 1689, ZM 537, (110) Posedarje - KGK 1288, ZM 533, (58) Povljana - KGK 175, ZM 161, (20) Preko – ZM 1067, KGK 909, (82) Privlaka - KGK 631, ZM 449, (29) Ražanac - KGK 1058, ZM 465, (58) Sali – ZM 584, KGK 470, (32) Stankovci - KGK 653, ZM 307, (35) Starigrad - KGK 677, ZM 311, (29) Sukošan - KGK 1592, ZM 797, (104) Sveti Filip i Jakov - KGK 1549, ZM 669, (131) Škabrnja - KGK 803, ZM 132, (23) Tkon - ZM 201, KGK 127, (20) Vir - ZM 771, KGK 692, (39) Vrsi - KGK 561, ZM 478, (35) Zadar - ZM 17308, KBK 15633, (1590) Zemunik Donji - KGK 803, ZM 330, (42)

HDZ-ov kandidat samo jednom Evo kako je grad Zadar glasao na predsjedničkim izborima od 1992. do 2020.: 1992. Franjo Tuđman 35.219 (54.67%) Dražen Budiša 15.667 (24,32%) Razlika: 19.552 1997. Franjo Tuđman 15.201 (56.4%) Zdravko Tomac 6269 (23.26%) Razlika: 8932 2000. Dražen Budiša 18.713 (49.72%) Stjepan Mesić 18.458 (49.04%) Razlika: 255 2005. Stjepan Mesić 21.482 (68.06%) Jadranka Kosor 10.080 (31.94%) Razlika: 11.402 2009. Ivo Josipović 22.064 (63,89%) Milan Bandić 11.875 (34.39%) Razlika: 10.189 2014. Kolinda Grabar-Kitarović 17.950 (50.18%) Ivo Josipović 17.823 (49.82%) Razlika: 127 2019. Zoran Milanović 17.308 Kolinda Grabar-Kitarović 15.633 Razlika: 1675