Sumnjiva nabavka vozila hitne pomoći: Zavod oštećen za 244.000 kuna, ali ne zna se tko je kriv?!

Mogu li Franka Krajnović, Tajana Buljat, Vlado Kovačević, Biserka Ivanov i Ante Čačić zaustaviti taloženje besprimjernog kaosa, notornog političkog kadroviranja, otvorenih i prilično utemeljenih sumnji u namještanje javnih natječaja, pogodovanje i korupciju?

Teško je vjerovati da mogu, ali je sigurno da će u ponedjeljak 30. prosinca imati priliku povući makar jedan konac tog klupka.

Tih pet ljudi čine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i u ponedjeljak imaju sjednicu Upravnog vijeća posvećenu nabavci 11 vozila hitne pomoći, a na tom je “poslu” Zavod za hitnu medicinu oštećen za 244.000 kuna. Tako makar misli predsjednik UV Vlado Kovačević, ali ne zna točno tko je za to odgovoran.

Predviđeni penali

– Nakon javnog natječaja s dobavljačem je potpisan ugovor po kojemu je 11 vozila trebalo biti isporučeno do 27. rujna. Umjesto toga, pet vozila nam je stiglo 31. listopada, dva su nam isporučena 31. listopada, a preostala četiri tek 17. prosinca. Ugovorom su predviđeni penali od 0,5 posto po danu kašnjenja, maksimalno do 10 posto, kaže Kovačević i nastavlja:

– U studenom, kada je kašnjenje u isporuci već bilo evidentno, zatražio sam naplatu penala i o tome je dobavljaču 6. prosinca otišla obavijest. Mi penale moramo naplatiti i već smo pokrenuli financijske instrumente za to. Međutim, dobavljač u svom očitovanju od 18. prosinca ne negira kašnjenje, ali odgovornost za to prebacuje na ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Predraga Orlovića koji je od njih još u rujnu navodno tražio dodatna ulaganja i ugradnju pretvarača jače struje u vozila. Ali, o tome nema nikakve dokumentacije, dobavljač za tu svoju tvrdnju nije dostavio nikakve dokaze koji bi upućivali da je ZHM odgovoran za kašnjenje i to je ono što mi u ponedjeljak moramo utvrditi – kaže Kovačević dodajući da se iz očitovanja vidi da dobavljač ne želi platiti penale i da je spreman za sudski spor oko toga.

Kovačević dalje objašnjava i iznenadnu pojavu drugog javnog natječaja u listopadu kojim Zavod traži ugradnju pretvarača u vozila hitne pomoći, a posao dobiva pobjednik prvog natječaja koji već kasni s dostavom vozila, pa se sumnja da je drugi natječaj u stvari manevar kojim dobavljač može izbjeći naplatu penala zbog kašnjenja vozila iz prvog natječaja.

Na natječaj za ugradnju pretvarača su stigle tri ponude, ali je ponuda dobavljača vozila očekivano bila najjeftinija.

Bez pismenog dokaza

– U četiri vozila su ugrađeni ti pretvarači, ali njih uopće nije bilo u natječajnoj dokumentaciji prvog natječaja, pa su na taj način dvije javne nabave spojene u jednu i to s istim dobavljačem. Dakle, umjesto da nam isporuče 11 vozila na vrijeme i po uvjetima natječaja, oni su jako kasnili, a onda u ta ista vozila, s čijom isporukom kasne, po drugom natječaju ugrađivali pretvarače kojih u prvom natječaju uopće nije bilo.

Tako se stvorio prostor i opravdanje za kašnjenje, ali se zaboravilo na „spajanje” dvije različite javne nabave s istim dobavljačem i to je razlog zbog kojeg mislim da je Zavod oštećen jer je odmah trebalo ići u naplatu penala.

Ponavljam, dobavljač odgovornost prebacuje na ravnatelja Orlovića, ali za to ne pruža nikakav pismeni dokaz, a mi ćemo na sjednici Upravnog vijeća dobiti pismeno očitovanje ravnatelja Orlovića da bismo vidjeli što se događalo i kakva je bila komunikacija između dobavljača i Zavoda za hitnu medicinu. Niti možemo anulirati naplatu penala, niti pristati na prozivku Orlovića bez argumenata – zaključuje Vlado Kovačević.

Na sjednici Upravnog vijeća u ponedjeljak, očekuje se pismeno očitovanje ravnatelja Predraga Orlovića. Kakvo god ono bilo, Upravno vijeće će o svim detaljima i eventualno utvrđenoj šteti za županijsku zdravstvenu ustanovu, te odgovornosti za to, obavijestiti župana Božidara Longina.