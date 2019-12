Iza napada na gay vojnike u zadarskom klubu stoje sin poznatog splitskog ugostitelja i pripadnik navijačke skupine Tornado

Dva mjeseca od incidenta policija je otkrila tko stoji iza napada na dvojicu tamnoputih vojnika američkih zračnih snaga Zaviana Doziera (25) i Keitha Rowea (24) nakon “twerkanja” u zadarskom klubu “Opera”, gdje su otvoreno pokazali da su homoseksualci.

Iako je suvlasnik kluba i bivši gradonačelnik grada Hvara Pjerino Bebić nakon brutalnog napada medijima izjavio da su vojnike pretukli gosti kafića, jer je u jednom trenutku došlo do međusobnog naguravanja, neslužbeno doznajemo da je jedan od napadača bio upravo 33-godišnji Petar Matenda, sin njegovog partnera Slobodana Matende, poznatog splitskog ugostitelja i suvlasnika kluba “Opera” u kojem se dogodio napad.

Zaokret u priči oko pretučenih gay vojnika: 'Zadarska policija nas uopće nije ispitala, a Hrvati su nas u nečemu oduševili. Imamo i poruku za sve vaše građane'

Matenda je čak bio i jedan od voditelja u “Operi”, ali je, navodno, prije nekoliko dana dobio otkaz zbog manjka u skladištu.

Uz 33-godišnjeg Matendu, koji je javnosti poznat kao “splitski snajperist” jer je 2009. godine kada je, zabavljajući na taj način društvo koje se okupilo kod njega, zračnom puškom gađao prolaznike iz svog stana na šestom katu u Ulici Bruna Bušića i troje lakše ozlijedio, drugi napadač je 19-godišnji Zadranin Marino K. iz navijačke skupine Tornado.

Protiv obojice slijedi optužni prijedlog za narušavanje javnog reda i mira jer nije utvrđen motiv diskriminacije, ali se kriminalistička obrada nastavlja.

– U sklopu provedenog kriminalističkog istraživanja obavljen je veći broj razgovora sa svjedocima događaja, te druge mjere i radnje iz nadležnosti policije. Prijavljena su dva hrvatska državljanina, 19-godišnjak iz Zadra i 33-godišnjak iz Splita, zbog osnovane sumnje da su 20. listopada oko 3.15 u Ulici Obala Kralja Tomislava u Zadru u ugostiteljskom objektu fizički napali dva američka državljanina u dobi od 24 i 25 godina i tom prilikom 24-godišnjaka lakše ozlijedili, dok je 25-godišnjak odbio liječničku pomoć – naveli su u zadarskoj policiji.

Protiv 19-godišnjaka i 33-godišnjaka podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja.

Američke vojnike je navodno zbog cjelovečernjeg “gurkanja” gostiju prvi napao Matenda, a nakon njega se u napad uključio i 19-godišnjak. Keith i Zavian u klubu su “twerkali” i snimali videa za Instagram.

Do njih je oko tri sata došla grupa muškaraca koja im je rekla: “Ajmo izaći vani!” Muškarci su uhvatili Keitha i pokušali ga izvući van iz kluba, no Zavian se tome usprotivio, pa je krenuo napad. Nakon što su ih napali i izudarali, vojnici su pitali zaposlenika kluba da pozove policiju, no on je to odbio.

“Prošle noći smo doslovno doživjeli jedan od najgorih trenutaka ikad u životu. U klubu nas je napala grupa od osam do deset hrvatskih muškaraca. Nikad se u životu nisam osjećao tako bespomoćno. Izgledalo je kao da nas ne namjeravaju pustiti žive”, rekao je nakon napada 24-godišnji vojnik, koji je svoje prvo takvo iskustvo podijelio na društvenim mrežama gdje je dobio podršku prijatelja iz svoje postrojbe, te poznanika i prijatelja koje ima diljem svijeta.

Policija je prijavu o napadu na američke vojnike dobila oko 3.20.

Kako je tada izvijestila policija, u napadu je sudjelovalo više nepoznatih osoba koje su im nanijele lakše tjelesne ozljede, udarajući ih šakama i nogama u glavu.

Bebić je tada policiji rekao da kamere u klubu nisu radile zbog preuređenja lokala.