- Kako je to grunulo! Prvo smo vidjeli bljesak, onda je grunulo i sve se zamaglilo. Tih dugih pet, šest sekundi koliko je trajalo bili smo izvan sebe, nismo znali što se događa, bilo je to strašno uznemirujuće. Nasred mora, dok pada noć, neopisiva je bespomoćnost koju osjećaš. Tko bi uopće mogao pretpostaviti da munja tom silinom može udariti u katamaran - priča nam u nedjelju Lucija Ozretić Jurišić, odgajateljica u dječjem vrtiću u Salima na Dugom otoku koja je u subotu poslijepodne sa još 40-ak putnika, koji su brzim brodom putovali prema Zadru, na sred mora doživjela pravi šok.

Katamaran tvrtke G&V Line Iadera, koji drži tu brzobrodsku vezu između Dugog otoka i Zadra, grom je udario usred plovidbe, kad su prošli Mali ždrelac, ispod mosta koji povezuje otoke Ugljan i Pašman.

Iz Sali su krenuli oko 16 sati, a Lucija je putovala u Zadar na koncert Parnog valjka. Nakon udara groma, na katamaranu je počela otkazivati elektronika, a brod je narednih pola sata plutao ispred Kukljice na otoku Ugljanu.

- Kroz to vrijeme posada broda, koja je isto bila u panici, uspjela je pokrenuli brod i laganim tempom smo uspjeli doploviti do Zadra. Međutim, prava avantura je tek počinjala kad se brod pokušao usidriti jer mu je, kako smo uspjeli čuti, otkazao desni manevar i nikako nije uspjevao pristati. Pa smo prvo plutali do rive do Uskoka i nazad, pa još malo plutali, dok konačno nisu uspjeli privezati brod. Svi smo od sreće pljeskali, i mi i posada - govori nam Lucija s kojom su u katamaranu bili i radnici iz Ukrajine koji rade u tvornici za preradu ribe "Mardešić" u Salima.

- Njima je bilo najgore. Niti imaju iskustva na moru, niti razumiju jezik, niti znaju što se događa. Baš im je bilo strašno. Mi domaći otočani smo malo bacili na crni humor da smanjimo tenziju, netko na šanku je puštao muziku s "Titanika". Čak smo i Parnom Valjku poslale poruku "Aki, sto mu grmova, stižemo na koncert!". Sreća je da je sve na kraju ovako završilo, tek danas nam dolazi u glavu što je sve moglo biti- govori Lucija dan kasnije.

I direktor brodara G&V Line Iadera Dražen Montana rekao nam je da im se ovako nešto nikad nije dogodilo.

- Niti se nama dogodilo, niti sam čuo da se ikada dogodilo da grom udari u brod! Ali eto, udario je u antenu i kroz nju poremetio brodsku elektroniku. Pravo stanje stvari znat ćemo sutra kad se obavi kontrola na brodu. Na sreću, kapetan i posada su rezervnim napajanjem uspjeli ipak pristati u Zadru, ali mi smo već alarmirali remorker i obalnu stražu u slučaju da ne uspiju. Tako da za putnike nije bilo opasnosti, jedino što je putovanje trajalo sat i po duže od planiranog - rekao nam je Montana.